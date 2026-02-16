Actualités
Paulo Fonseca après la victoire de l'OL contre Lille
Paulo Fonseca après la victoire de l’OL contre Lille (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Fonseca après OL - Nice (2-0) : "Hâte de retrouver tous mes joueurs"

  • par David Hernandez

    • Satisfait du visage montré par l'OL contre Nice (2-0) malgré une première mi-temps compliquée, Paulo Fonseca n'attend qu'une chose : récupérer tous ses joueurs pour connaitre le potentiel final de son groupe.

    Qu'est-ce qui fait le plus plaisir à un coach ? La victoire ou la force de caractère montrée par l'OL ?

    Paulo Fonseca : C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions, et c'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles, mais je pense que l'équipe a bien défendu durant la première mi-temps. On a parlé à la pause et le retour des vestiaires a été un peu différent. On a vraiment très bien géré le jeu avec le ballon. C'est exact qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions, on a quand même marqué le deuxième pour se mettre à l'abri et derrière on a géré le match.

    Après cette première période où Nice a dominé, vous marquez tout à la fin sur un but superbe. Est-ce que vous étiez inquiet sur le plan offensif ?

    Notre jeu a été la conséquence de notre structure. Je n’aime pas trop voir les latéraux hauts comme nous l’avons fait, mais nous n’avions pas le choix. Oui, il a manqué un peu d'agressivité offensive, un peu d'accélération, mais je pense que c'était aussi parce qu'il manquait des joueurs avec cette capacité.

    Quelle est la marge de progression de votre équipe ? Est-ce qu'il y a encore une énorme marge de progression ?

    Nous avons besoin d'avoir tous les joueurs disponibles. Jusqu'à maintenant, on avait beaucoup de problèmes. Les joueurs sont très importants pour nous. Je pense que la progression peut arriver avec les joueurs qui arrivent et qui étaient blessés. Je m'attends à ce moment où nous aurons tous les joueurs et toutes les possibilités offertes à l'équipe.

