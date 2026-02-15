Actualités
Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
Marie-Antoinette Katoto lors d’OL Lyonnes – PSG (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Coupe LFFP : Aulas se félicite du choc OL Lyonnes - PSG en finale

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Suite aux demi-finales disputées samedi, la Coupe LFFP connait ses deux premiers finalistes. Un choc entre OL Lyonnes et le PSG qui se tiendra le 14 mars prochain à Abidjan en Côte d'Ivoire.

    Avec la fin du Trophée des championnes et l'incapacité d'OL Lyonnes à se hisser en finale de la Coupe de France ces deux dernières saisons, le rendez-vous annuel entre le club lyonnais et le PSG en finale de coupe avait disparu des calendriers. Il sera de nouveau au programme en cette campagne 2025-2026 avec la Coupe LFFP. Samedi, après les deux demi-finales, la formation lyonnaise et celle de la capitale ont décroché leur billet pour Abidjan. La ville ivoirienne sera le théâtre de la première finale de cette coupe créée cette saison.

    Une délocalisation qui ne sert pas les intérêts populaires

    Quoi de mieux que le classique du football féminin français comme vitrine ? Ce n'est en tout cas pas Jean-Michel Aulas qui s'en plaindra. Après la qualification d'OL Lyonnes, le président de la LFFP ne cachait sa satisfaction de voir cette finale en Afrique. "C’est une affiche de rêve pour cette première édition qui a rempli toutes ses promesses. Offrir plus de matchs et de compétitivité à nos clubs de haut niveau et mettre en jeu un nouveau trophée national." Reste à savoir si cela aidera à la promotion du football féminin en France. Si le stade à Abidjan peut accueillir jusqu'à 35 000 spectateurs, la question est de savoir si les supporters lyonnais et parisiens iront jusqu'en Côte d'Ivoire, entre vaccins et coûts du voyage...

    1. seb.66
      seb.66 - dim 15 Fév 26 à 12 h 43

      Peut-être cela pourrait-il rendre le foot féminin plus attractif en Côte d'Ivoire ?

