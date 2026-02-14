L'OL devra se méfier d'un Nice "plus agressif défensivement"

Privé de plusieurs joueurs pour la réception de Nice, Paulo Fonseca s’attend à un match difficile. D’autant plus que le visage des Aiglons a changé avec l’arrivée de Claude Puel.
De l’attaque titulaire samedi dernier à Nantes, il ne restera que Pavel Sulc ce dimanche face à Nice. Après la suspension d’Endrick, Paulo Fonseca doit composer avec la blessure d’Afonso Moreira. Les deux titulaires absents, l’entraîneur de l’OL va donc devoir bricoler offensivement pour mettre à mal la défense de Nice. Cette dernière est pourtant loin d’être la plus imperméable de Ligue 1.
Avec 38 buts encaissés, les Aiglons ont la 16e arrière-garde du championnat. Soirée portes ouvertes alors à Décines dimanche soir ? Ne comptez pas sur Paulo Fonseca pour un tel raccourci. "L'équipe de Nice est différente maintenant défensivement. Ils jouent avec différents systèmes, avec différents retours, mais ce que j'ai vu, ce que j'ai regardé dans les derniers matchs, c'est une équipe plus agressive défensivement, plus intense."
L’arrivée de Claude Puel au début de l’année n’est pas étrangère à ces changements. Toutefois, l’OGC Nice est loin d’être guéri avec l’ancien coach lyonnais. Seulement six points pris sur cinq matchs de Ligue 1 disputés. Surtout, hormis le clean-sheet dans le derby contre Monaco le week-end passé, les coéquipiers de Dante ont dû courir après le score, que ce soit contre Montpellier ou Brest et remonter deux points de retard.
La défense niçoise s'était exercée à tamponner Endrick mais il ne sera pas là.
