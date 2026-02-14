Actualités
Corner Nice - OL
Corner Nice – OL (Photo by Valery HACHE / AFP)

L'OL devra se méfier d'un Nice "plus agressif défensivement"

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Privé de plusieurs joueurs pour la réception de Nice, Paulo Fonseca s’attend à un match difficile. D’autant plus que le visage des Aiglons a changé avec l’arrivée de Claude Puel.

    De l’attaque titulaire samedi dernier à Nantes, il ne restera que Pavel Sulc ce dimanche face à Nice. Après la suspension d’Endrick, Paulo Fonseca doit composer avec la blessure d’Afonso Moreira. Les deux titulaires absents, l’entraîneur de l’OL va donc devoir bricoler offensivement pour mettre à mal la défense de Nice. Cette dernière est pourtant loin d’être la plus imperméable de Ligue 1.

    Avec 38 buts encaissés, les Aiglons ont la 16e arrière-garde du championnat. Soirée portes ouvertes alors à Décines dimanche soir ? Ne comptez pas sur Paulo Fonseca pour un tel raccourci. "L'équipe de Nice est différente maintenant défensivement. Ils jouent avec différents systèmes, avec différents retours, mais ce que j'ai vu, ce que j'ai regardé dans les derniers matchs, c'est une équipe plus agressive défensivement, plus intense."

    L’arrivée de Claude Puel au début de l’année n’est pas étrangère à ces changements. Toutefois, l’OGC Nice est loin d’être guéri avec l’ancien coach lyonnais. Seulement six points pris sur cinq matchs de Ligue 1 disputés. Surtout, hormis le clean-sheet dans le derby contre Monaco le week-end passé, les coéquipiers de Dante ont dû courir après le score, que ce soit contre Montpellier ou Brest et remonter deux points de retard.  

    5 commentaires
    1. OL-91
      OL-91 - sam 14 Fév 26 à 15 h 28

      La défense niçoise s'était exercée à tamponner Endrick mais il ne sera pas là.

      Signaler
    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 14 Fév 26 à 15 h 48

      Ce serait deshonorant de perdre contre ce club de merde, match nul ça passerait encore mais surtout pas perdre.

      Et encore 2 médailles pour la France en biathlon,
      Quelle course d'Océane 🤩 c'est Impressionnant de voir en permanence de la relève dans ce sport.

      Signaler
    3. Koko
      Koko - sam 14 Fév 26 à 15 h 53

      S'ils arrivent à éviter un carton rouge dès la première mi-temps, ce serait un scandale xD

      Signaler
    4. Juni38
      Juni38 - sam 14 Fév 26 à 16 h 00

      Je me méfie vraiment de ce match , ces niçois sont tout a fait capables de poser de gros problèmes .
      On a vu hier le grand Qsg se faire taper bien comme il faut .
      La seule chose qui me rassure c'est que coco sera de retour , et avec lui on est plus solide .

      Signaler
    5. Ledromois
      Ledromois - sam 14 Fév 26 à 16 h 11

      HS (je peux enlever si ça dérange) : je sais que l'Irlande est en reconstruction mais là quand même c'est dur pour eux. Menés 10-5 à la mi-temps par l'Italie (équipe sympa à voir jouer et en progression). Le jeu irlandais consiste à taper des chandelles c'est pauvre et je trouve pas cela très intéressant à suivre. Le changement de génération est compliqué en espérant qu'ils ne finissent pas comme les gallois.

      Signaler

