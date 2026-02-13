Actualités
Coupe LFFP : OL Lyonnes toujours sans Renard à Dijon

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Touchée avant le match contre le PSG, Wendie Renard n'a toujours pas fait son retour à la compétition. Encore en salle ce vendredi, la capitaine d'OL Lyonnes manquera le déplacement à Dijon samedi (19h).

    La liste est bien moins longue que chez les garçons, mais chez les Fenottes aussi il y a quelques pépins physiques qui s'étirent dans le temps. Pour le déplacement à Paris pour affronter le PSG il y a deux semaines, Jonatan Giraldez avait dû se passer de Christiane Endler, Teagan Micah et Wendie Renard. Quinze jours plus tard, les trois joueuses ne sont toujours pas revenues à la compétition. Toutes les trois manqueront le déplacement à Dijon, pour les demies de la Coupe LFFP.

    Retour de Brand, Sombath et Hegerberg

    L'absence des deux gardiennes avait été confirmée par Jonatan Giraldez à l'issue de la séance du jour, mais l'Espagnol avait laissé un suspense pour sa capitaine. Bien qu'en salle vendredi matin, l'entraîneur estimait qu'elle avait "fait une session individuelle, elle se sent bien, disponible pour l‘équipe, le choix doit se faire aujourd’hui." Le choix a donc été négatif pour ne pas prendre de risque après une préparation tronquée. À ces absences pour blessure, Giraldez n'a pas convié TarcianeChawingaNelhage tandis que BrandSombath ou encore Hegerberg font leur retour après leur absence dans le derby.

    Le groupe d'OL Lyonnes : Belhadj, Marchal - Bacha, Engen, Lawrence, Sombath, Svava - Benyahia, Damaris, Dumornay, Heaps, Shrader, Yohannes - Becho, Brand, Diani, Hegerberg, Katoto

    1 commentaire
    1. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - ven 13 Fév 26 à 18 h 48

      Salut,
      Un petit apparté parce qu' il le vaut bien ...
      Notre ami isabielle, grand connaisseur et passionné du foot féminin, connecté aussi avec les gones, traverse aujourd'hui une période difficile.
      On lui souhaite de vite nous revenir ici, mais l'on sait aussi que le " relais" sera brillamment assuré !...😉
      FORZA isabielle.
      ( Post effectué avec son consentement préalable.)

      Signaler

