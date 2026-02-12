OL : Pavel Šulc déjà tout près du top 100 des meilleurs buteurs

Auteur de 13 réalisations avec l'OL depuis l'été 2025, Pavel Šulc est tout près d'intégrer le top 100 lyonnais. Encore un but à inscrire pour le Tchèque.

À l'intersaison, l'OL a perdu Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze, mais il a gagné un autre chouchou. Très rapidement adopté par les supporters, Pavel Šulc ne cesse d'impressionner. Par sa débauche d'énergie et sa faculté à se montrer décisif, il s'affirme comme l'une des excellentes pioches du mercato estival. Comme il l'avait fait contre Marseille (1-0) et Le Havre (1-0), l'attaquant a offert la victoire à son équipe samedi dernier à Nantes (0-1).

Sa 13e réalisation de la saison avec l'Olympique lyonnais. Se hissant parmi les meilleurs buteurs de Ligue 1, il grimpe également très vite au classement rhodanien. En effet, il est déjà en 110e position, et est tout proche d'intégrer le top 100. Il lui manque un but pour cela afin de rattraper Mahamadou Diarra (100e) ou encore Rachid Ghezzal (101e).

Des débuts réussis

Actuellement à égalité avec Michaël Essien, Tiago ainsi que Bruno Ngotty, le Tchèque a plus que réussi ses débuts dans son nouveau club. Il pourrait finir meilleur réalisateur cette saison, même si la concurrence existe avec notamment Afonso Moreira et Endrick (5). Pavel Šulc dispose tout de même d'une belle avance, qu'il pourrait conserver voire accroître face à Nice. Un adversaire contre lequel il avait inscrit un doublé en octobre.