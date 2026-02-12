Actualités
Pavel Sulc après son but lors d'OL - Le Havre
Pavel Sulc après son but lors d’OL – Le Havre (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL : Pavel Šulc déjà tout près du top 100 des meilleurs buteurs

  par Gwendal Chabas
  • 7 Commentaires

    • Auteur de 13 réalisations avec l'OL depuis l'été 2025, Pavel Šulc est tout près d'intégrer le top 100 lyonnais. Encore un but à inscrire pour le Tchèque.

    À l'intersaison, l'OL a perdu Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze, mais il a gagné un autre chouchou. Très rapidement adopté par les supporters, Pavel Šulc ne cesse d'impressionner. Par sa débauche d'énergie et sa faculté à se montrer décisif, il s'affirme comme l'une des excellentes pioches du mercato estival. Comme il l'avait fait contre Marseille (1-0) et Le Havre (1-0), l'attaquant a offert la victoire à son équipe samedi dernier à Nantes (0-1).

    Sa 13e réalisation de la saison avec l'Olympique lyonnais. Se hissant parmi les meilleurs buteurs de Ligue 1, il grimpe également très vite au classement rhodanien. En effet, il est déjà en 110e position, et est tout proche d'intégrer le top 100. Il lui manque un but pour cela afin de rattraper Mahamadou Diarra (100e) ou encore Rachid Ghezzal (101e).

    Des débuts réussis

    Actuellement à égalité avec Michaël Essien, Tiago ainsi que Bruno Ngotty, le Tchèque a plus que réussi ses débuts dans son nouveau club. Il pourrait finir meilleur réalisateur cette saison, même si la concurrence existe avec notamment Afonso Moreira et Endrick (5). Pavel Šulc dispose tout de même d'une belle avance, qu'il pourrait conserver voire accroître face à Nice. Un adversaire contre lequel il avait inscrit un doublé en octobre.

    à lire également
    Ballon OL à l'entraînement
    Académie : l'OL a de nouveau reçu des clubs partenaires
    7 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - jeu 12 Fév 26 à 15 h 27

      Ah Tiago mentionné, c'est le moment de se rappeller de son lob a 30m contre les voisins du Forez. Quel geste

      Signaler
    2. Darn
      Darn - jeu 12 Fév 26 à 15 h 28

      Vivement l'article pour Merah qui a atteint le top 1000 !

      Signaler
    3. Avatar
      pathetikOL - jeu 12 Fév 26 à 15 h 30

      Sulc l’efficacité ! Dans la sobriété…

      Signaler
    4. Koko
      Koko - jeu 12 Fév 26 à 15 h 30

      Il rattrape deja Ghezzal WOOOOOW

      Signaler
    5. cavegone
      cavegone - jeu 12 Fév 26 à 15 h 48

      Je crois qu’on peut raisonnablement conclure, sans manquer de respect à Gwendal que c’est une stat complètement inutile 😌.

      Comme la plupart des stats en football 🙄

      Signaler
    6. Avatar
      olgoneforever - jeu 12 Fév 26 à 15 h 51

      Pavel.... Nous donne des aiLLLLLLLES !
      Il y a quelque chose de particulier chez ce bonhomme venu de presque nulle part. Du foot frais, spontané, engagé, généreux...
      Je l'ai déjà dit : cette allure " rustique" qui le rend proche de tous les amoureux du foot !
      Je le trouve sympa tout simplement à travers toutes ces "stars" qui n'en sont pas.
      C'est mon idole de cet OL renversant !

      Signaler
      1. OLVictory
        OLVictory - jeu 12 Fév 26 à 16 h 22

        Il a effectivement un côté country notre Pavel !

        Signaler

    
    
    derniers commentaires
