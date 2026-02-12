Bilan favorable pour l'OL contre Nice, mais...

Face à Nice, l'OL a souvent soufflé le chaud et le froid. Son historique est positif, mais on se souvient du revers d'octobre 2025.

Après Toulouse (1-2), la défaite à Nice (3-2) a marqué un vrai coup d'arrêt dans la saison de l'OL. Ces résultats ont engendré une période de moins bien entre octobre et novembre 2025. Ce dimanche, les joueurs de Paulo Fonseca accueillent les Aiglons en clôture de la 22e journée de Ligue 1.

Dans une excellente forme (12 victoires de rang), le groupe rhodanien défiera la bande dirigée par Claude Puel. Au plus mal ces dernières semaines, l'OGCN a retrouvé quelques couleurs, bien qu'il reste 14e du championnat seulement. Mais ces duels entre Lyonnais et Niçois sont très régulièrement indécis et surprenants.

123e confrontation entre l'OL et Nice

Ce sera le 123e match officiel entre les deux formations depuis novembre 1951. Les septuples champions de France en ont gagné 52, et concédé 42 revers. On note une certaine alternance des courbes de performance. Dernièrement, les coéquipiers de Corentin Tolisso étaient à leur avantage.

Ils avaient enchaîné trois succès de rang en 2024 et 2025, avant de chuter à l'automne dernier. Auparavant, ils avaient vécu trois rencontres sans s'imposer de 2022 à 2023. À quel visage des deux formations aurons-nous le trois dimanche ? Réponse à 20h45.