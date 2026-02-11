Actualités
John Carew félicité par ses coéquipiers dont Sylvain Wiltord et Benoît Pedretti
John Carew félicité par ses coéquipiers dont Sylvain Wiltord et Benoît Pedretti (Photo by ALAIN JOCARD / AFP)

La drôle de reconversion de John Carew (ex-OL)

  • par David Hernandez
    • Passé par l’OL pendant dix-huit mois, John Carew a pris sa retraite en 2012. Depuis, l’ancien attaquant s’est lancé dans l’acting en Norvège.

    Sa grande carrure n’était pas passée inaperçue durant dix-huit mois à Lyon. Du haut de son presque double mètre, John Carew avait rejoint l’OL en 2005 et disputé une soixantaine de matchs. L’occasion pour lui de marquer 17 buts, dont une mémorable talonnade à Santiago Bernabeu contre le Real Madrid. Passé ensuite par la Premier League suite à un échange avec Milan Baros en janvier 2007, John Carew a pris sa retraite depuis 2012. Tout ne fut pas de tout repos, avec notamment une condamnation en 2022 pour fraude fiscale en Norvège.

    "Je veux être un méchant dans un James Bond"

    Toutefois, en raccrochant les crampons, Carew s’est lancé dans un nouveau projet : celui de l’acting. Après plusieurs petits rôles, l’ancien international norvégien est à la tête d’une série sur Netflix, 'Home of Christmas'. Un succès qui lui donne des envies de grandeur, comme il l’a déclaré à The Athletic. "Je veux être un méchant dans un film de James Bond. Pas le méchant principal, mais un tueur à gages. Je veux être le bras droit du méchant, comme un assassin silencieux qui perd son combat contre Bond à mi-parcours. J’ai vraiment apprécié le tournage de Home for Christmas. C’était la série n°1 sur Netflix en Norvège. Je cherche à faire d’autres bons projets comme celui-là et à avoir des personnages qui m’intéressent et avec lesquels je peux vraiment travailler. Pas besoin que ce soit quelque chose de grandiose." Avis aux réalisateurs.

    1. OLVictory
      OLVictory - mer 11 Fév 26 à 14 h 13

      J'ai revu le James Bond où il apparait, heureusement que j'étais assis, ça été une grande surprise

