À trois semaines du choc contre l’OL, l’OM se sépare de De Zerbi

Roberto De Zerbi ne sera pas sur le banc de l’OM le 1er mars prochain contre l’OL. L’entraîneur italien et le club marseillais ont trouvé un accord pour se séparer.

La confrontation tactique entre Paulo Fonseca et Roberto De Zerbi n’aura pas lieu le 1er mars prochain au Vélodrome. Depuis cette nuit du 11 février, l’entraîneur italien n’est en effet plus à la tête de l’OM. Arrivé sur le banc phocéen à l’été 2024, De Zerbi n'est resté que dix-huit mois comme coach principal, avant qu’un accord commun n’entraîne la fin de la collaboration ces dernières heures. Dans un communiqué, la direction de l’OM a confirmé que les deux parties se séparaient.

"L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord, annonce le communiqué du club marseillais. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison."

Des résultats en berne

La rumeur d’un départ de Roberto De Zerbi enflait depuis quelques heures, voire quelques jours déjà. Entre un management qui laissait à désirer, des résultats en berne avec l’élimination en Ligue des champions ou la claque reçue contre le PSG dimanche dernier qui a permis à l'OL de monter sur le podium, Pablo Longoria et la direction sportive ont donc opté pour un changement. L'OM va miser sur une solution intérimaire pour la 22e journée. Reste à savoir s'il aura trouvé un nouveau coach pour le choc contre l’OL le 1er mars prochain.