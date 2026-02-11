À trois semaines du choc contre l’OL, l’OM se sépare de De Zerbi

Roberto De Zerbi ne sera pas sur le banc de l’OM le 1er mars prochain contre l’OL. L’entraîneur italien et le club marseillais ont trouvé un accord pour se séparer.
La confrontation tactique entre Paulo Fonseca et Roberto De Zerbi n’aura pas lieu le 1er mars prochain au Vélodrome. Depuis cette nuit du 11 février, l’entraîneur italien n’est en effet plus à la tête de l’OM. Arrivé sur le banc phocéen à l’été 2024, De Zerbi n'est resté que dix-huit mois comme coach principal, avant qu’un accord commun n’entraîne la fin de la collaboration ces dernières heures. Dans un communiqué, la direction de l’OM a confirmé que les deux parties se séparaient.
"L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord, annonce le communiqué du club marseillais. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison."
Des résultats en berne
La rumeur d’un départ de Roberto De Zerbi enflait depuis quelques heures, voire quelques jours déjà. Entre un management qui laissait à désirer, des résultats en berne avec l’élimination en Ligue des champions ou la claque reçue contre le PSG dimanche dernier qui a permis à l'OL de monter sur le podium, Pablo Longoria et la direction sportive ont donc opté pour un changement. L'OM va miser sur une solution intérimaire pour la 22e journée. Reste à savoir s'il aura trouvé un nouveau coach pour le choc contre l’OL le 1er mars prochain.
Il part, enfin des bras le poussent à partir , il a compris que trop manger de sardines c'était l'indigestion assuré.....
A nous autres d'enfoncer le clou lors de notre prochaine rencontre......
Ils mangent des sardines, c'est du cannibalisme alors ?
quel sketch ce club ! cela montre que chacun doit être à sa place pour un club sain, le Président et la DIrection paient et donc dirigent en donnant les orientations du club, les joueurs sont responsables sur le terrain en respectant les consignes du coach, le staff encadre le vestiaire, prépare les matchs et la cellule de recrutement gère les recrutements et contrats des joueurs en lien avec le staff et la Direction. Et pour finir les supporters ... supportent, une lapalissade, à l'OM on voit bien qu'ils ont trop de pouvoir et participent de l'instabilité du club ! comme quand à Lyon dans la dernière période d'Aulas celle du projet grand stade, quand ils ont fait pression pour parfois garder des joueurs qui avaient des exigences salariales déconnectées de leurs performances et des titres qu'ils n'ont jamais fait gagner au club, ou quand ils prenaient en grippe certains joueurs ne leur donnant pas leur chance quand à d'autres tout était permis ... une des causes, pas la seule, du déclin du club; l'autre étant qu'Aulas était incapable de partager le pouvoir et n'ayant pas les moyensde répondre tout seul au contexte du club état qatarosarkozyste, il a perdu la confiance des investisseurs et s'est retrouvé seul, contraint à vendre.
Ces deux limogeages montrent à quel point ce cycle de matchs rapprochés a éreinté les clubs. Si l''équipe de l'OL s'en est tiré dans la douleur, mais avec une réussite totale, tout le monde n'a pas eu cette chance en L1.
Quand même dingue de lire plus haut comment prendre le prétexte du limogeage de Zerbi pour faire un résumé caricatural des dernières années de la présidence JMA!
L'Olympique Lyonnais c'est 16 coachs depuis 2000.
L'Olympique Magouilles c'est 32 !
Voilà pas besoin de refaire l'histoire.
Oui et puis c'est l'om aussi..
La durée de vie d'un coach elle est de 1 ans et demi maxi la bas..
Je me rappelle d'une de mes conversations avec Toutchanger ici meme qui me disait que l'om avait réussi un coup de génie et qu'il avait signer pour durer ..
Bon je lui avait repondu que c'était l'om et qu'une étincelle pouvait à tout moment provoquer un incendie.
La stabilité il n'y a que ca de vrai, si on arrive à garder Fonseca (et je pensais la meme chose de P.Sage) on pourra voir l'avenir avec sérénité, surtout si dans le meme temp Michelle Kang, Gerlinger, Mathieu Louis Jean et la base de notre effectif est conservé..
Avec Toutchanger je prenait l'exemple d'Arsenal, ils ont filer les clés à Arteta, les premières années ont été tres compliqué et aujourd'hui ils sont en route pour tout gagner, patience et stabilité ya que ca de vrai..
Pourtant y'a des exemples qui montre que laisser un entraîneur en poste plus longtemps attire plus de résultats...
Mais je pense qu'il paie la gestion calamiteuse de la non qualification en 16eme de LDC, qui a fait rire le monde entier...
À quand un article sur leur réunion de crise ? Je le vois bien après OM OL
Inénarrables marseillais !!! Où même quand on a toutes les cartes en mains,on fait en sorte de se saborder.
Dans la grande tradition du vieux port.🤣🤣🤣
Avec ces turpitudes , ils ne seront pas au mieux pour accueillir un OL conquérant.
Le 1er mars ( en espérant que l’on puisse aligner notre pépite ), il faudra leur enfoncer la tête sous l’eau , longtemps , longtemps…
🔴🔵