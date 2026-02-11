OL : Louis-Jean ouvre la porte à une prolongation de Tolisso

En fin de contrat en juin 2027, Corentin Tolisso a pris une autre dimension cette saison à l’OL. Capitaine, le milieu devrait faire l’objet d’une proposition d’extension de bail par son club formateur.

Déjà quatre matchs sur le flanc, mais cela n’a pas contrarié la bonne dynamique lyonnaise. Touché à l’ischio à Metz, Corentin Tolisso a dû faire l’impasse sur les dernières échéances de l'OL, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue Europa. Ne s’estimant pas à 100% contre Nantes, le capitaine est espéré face à Nice ce dimanche (20h45) à Décines. Cela changerait forcément le visage lyonnais tant il manque un deuxième profil à la Tolisso dans ce groupe. Malgré quelques pépins physiques cette saison, le milieu a encore pris une tout autre dimension dans son club formateur.

"On veut continuer ce projet avec lui"

Propulsé capitaine suite au départ de son grand ami Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso a parfaitement pris la mesure de son nouveau rôle. Grand frère sur le terrain et en dehors, l’international français est plus que jamais indispensable à l’OL. De quoi pousser le club lyonnais à le prolonger ? Présent sur RMC mardi soir, Matthieu Louis-Jean a ouvert la porte à cette possibilité. "Corentin est un joueur important du vestiaire. C'est notre capitaine, un leader positif. Il est complètement dans le projet du club. On veut continuer ce projet avec lui. Des discussions vont avancer dans les prochaines semaines."

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Corentin Tolisso rentre dans le dernier chapitre de sa carrière à bientôt 32 ans et pourrait bien avoir quelques courtisans cet été.