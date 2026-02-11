OL : Louis-Jean ouvre la porte à une prolongation de Tolisso

En fin de contrat en juin 2027, Corentin Tolisso a pris une autre dimension cette saison à l’OL. Capitaine, le milieu devrait faire l’objet d’une proposition d’extension de bail par son club formateur.
Déjà quatre matchs sur le flanc, mais cela n’a pas contrarié la bonne dynamique lyonnaise. Touché à l’ischio à Metz, Corentin Tolisso a dû faire l’impasse sur les dernières échéances de l'OL, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue Europa. Ne s’estimant pas à 100% contre Nantes, le capitaine est espéré face à Nice ce dimanche (20h45) à Décines. Cela changerait forcément le visage lyonnais tant il manque un deuxième profil à la Tolisso dans ce groupe. Malgré quelques pépins physiques cette saison, le milieu a encore pris une tout autre dimension dans son club formateur.
"On veut continuer ce projet avec lui"
Propulsé capitaine suite au départ de son grand ami Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso a parfaitement pris la mesure de son nouveau rôle. Grand frère sur le terrain et en dehors, l’international français est plus que jamais indispensable à l’OL. De quoi pousser le club lyonnais à le prolonger ? Présent sur RMC mardi soir, Matthieu Louis-Jean a ouvert la porte à cette possibilité. "Corentin est un joueur important du vestiaire. C'est notre capitaine, un leader positif. Il est complètement dans le projet du club. On veut continuer ce projet avec lui. Des discussions vont avancer dans les prochaines semaines."
Sous contrat jusqu’en juin 2027, Corentin Tolisso rentre dans le dernier chapitre de sa carrière à bientôt 32 ans et pourrait bien avoir quelques courtisans cet été.
Il serait bien le seul depuis les année 2000 à rester dans son club d'origine , je ne parle pas des années 1900 les AS ou le Qatar n"existaient pas en attirance.
Un gros contrat pour une fin de carrière ça ne se refuse pas , parce que la reconnaissance pour un joueur s'arrête dans l'entame d'une nouvelle saison sans lui , on a des exemples à foison.
Seul reste l'historique du club est là pour ne pas l'oublier , parfois aussi sur une action d'un match qui nous rappelle un de nos anciens joueurs........
C'est sur que sportivement il fait le job , mais un effectif est un éternel renouvellement , on ne va plus parler d'ADN , un seul joueur restant ne fait pas les maillons de l'ADN , c'est un truc du passé......
Prolongation ok. Mais pas a n'importe quel prix .. je pense que Coco lui même se rend compte que son salaire n'est plus gérable pour le club et qu'il faudrait qu'il donne l'exemple en le divisant par 2 (il est a 530 000 bruts actuellement, si il passe a 265 000 il resterait top 6 des plus gros salaires du club)
Ca se voit que Tolisso est heureux en ce moment à l'OL, c'est bien le moment de discuter avec lui pour une éventuelle prolongation. J'imagine qu'il faudra être créatif du côté de Gerlinger pour arriver à trouver un compromis, peut-être de grosses primes à la réussite, du style de la qualif en LDC ou d'un trophée.
bonne nouvelle, mais pas à n'importe quelles conditions pour ne pas rééditer les erreurs du passé ... ce qui peut foutre la m.rde dans le vestiaire. Chacun des partenaires devant faire preuve de bonne volonté et bon sens ... et donc de vrai attachement au club.
Un vrai Lyonnais qui a l'amour du maillot
Peu importe ce qu'il choisi je lui souhaite le meilleur