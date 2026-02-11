Actualités
Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv – OL (Photo by Oliver BUNIC / AFP)

OL : Louis-Jean ouvre la porte à une prolongation de Tolisso

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • En fin de contrat en juin 2027, Corentin Tolisso a pris une autre dimension cette saison à l’OL. Capitaine, le milieu devrait faire l’objet d’une proposition d’extension de bail par son club formateur.

    Déjà quatre matchs sur le flanc, mais cela n’a pas contrarié la bonne dynamique lyonnaise. Touché à l’ischio à Metz, Corentin Tolisso a dû faire l’impasse sur les dernières échéances de l'OL, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue Europa. Ne s’estimant pas à 100% contre Nantes, le capitaine est espéré face à Nice ce dimanche (20h45) à Décines. Cela changerait forcément le visage lyonnais tant il manque un deuxième profil à la Tolisso dans ce groupe. Malgré quelques pépins physiques cette saison, le milieu a encore pris une tout autre dimension dans son club formateur.

    "On veut continuer ce projet avec lui"

    Propulsé capitaine suite au départ de son grand ami Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso a parfaitement pris la mesure de son nouveau rôle. Grand frère sur le terrain et en dehors, l’international français est plus que jamais indispensable à l’OL. De quoi pousser le club lyonnais à le prolonger ? Présent sur RMC mardi soir, Matthieu Louis-Jean a ouvert la porte à cette possibilité. "Corentin est un joueur important du vestiaire. C'est notre capitaine, un leader positif. Il est complètement dans le projet du club. On veut continuer ce projet avec lui. Des discussions vont avancer dans les prochaines semaines."

    Sous contrat jusqu’en juin 2027, Corentin Tolisso rentre dans le dernier chapitre de sa carrière à bientôt 32 ans et pourrait bien avoir quelques courtisans cet été.

    à lire également
    Roberto De Zerbi, coach de l'OM
    À trois semaines du choc contre l’OL, l’OM se sépare de De Zerbi
    5 commentaires
    1. Avatar
      brad - mer 11 Fév 26 à 8 h 29

      Il serait bien le seul depuis les année 2000 à rester dans son club d'origine , je ne parle pas des années 1900 les AS ou le Qatar n"existaient pas en attirance.
      Un gros contrat pour une fin de carrière ça ne se refuse pas , parce que la reconnaissance pour un joueur s'arrête dans l'entame d'une nouvelle saison sans lui , on a des exemples à foison.
      Seul reste l'historique du club est là pour ne pas l'oublier , parfois aussi sur une action d'un match qui nous rappelle un de nos anciens joueurs........
      C'est sur que sportivement il fait le job , mais un effectif est un éternel renouvellement , on ne va plus parler d'ADN , un seul joueur restant ne fait pas les maillons de l'ADN , c'est un truc du passé......

      Signaler
    2. Avatar
      lekinslayer - mer 11 Fév 26 à 8 h 59

      Prolongation ok. Mais pas a n'importe quel prix .. je pense que Coco lui même se rend compte que son salaire n'est plus gérable pour le club et qu'il faudrait qu'il donne l'exemple en le divisant par 2 (il est a 530 000 bruts actuellement, si il passe a 265 000 il resterait top 6 des plus gros salaires du club)

      Signaler
    3. OLVictory
      OLVictory - mer 11 Fév 26 à 9 h 03

      Ca se voit que Tolisso est heureux en ce moment à l'OL, c'est bien le moment de discuter avec lui pour une éventuelle prolongation. J'imagine qu'il faudra être créatif du côté de Gerlinger pour arriver à trouver un compromis, peut-être de grosses primes à la réussite, du style de la qualif en LDC ou d'un trophée.

      Signaler
    4. Avatar
      pathetikOL - mer 11 Fév 26 à 9 h 15

      bonne nouvelle, mais pas à n'importe quelles conditions pour ne pas rééditer les erreurs du passé ... ce qui peut foutre la m.rde dans le vestiaire. Chacun des partenaires devant faire preuve de bonne volonté et bon sens ... et donc de vrai attachement au club.

      Signaler
    5. Groot
      Groot - mer 11 Fév 26 à 9 h 22

      Un vrai Lyonnais qui a l'amour du maillot
      Peu importe ce qu'il choisi je lui souhaite le meilleur

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Roberto De Zerbi, coach de l'OM
    À trois semaines du choc contre l’OL, l’OM se sépare de De Zerbi 08:45
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : Louis-Jean ouvre la porte à une prolongation de Tolisso 08:00
    Endrick lors d'OL - Brest
    OL : sur le cas Endrick, le corps arbitral "a un rôle à jouer" 07:30
    Abner lors d'OL - FC Bâle
    OL : Abner approche du cap des 50 matchs 10/02/26
    Le plateau de TKYDG
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 9 février en podcast  10/02/26
    Ainsley Maitland-Niles après son rouge lors de Lorient - OL
    Ligue 1 : avec 6 expulsions, l'OL rejoint Auxerre 10/02/26
    France U16 : trois joueuses de l'OL Lyonnes retenues en stage 10/02/26
    Pavel Sulc lors d'OL - Lille
    Défensivement, l'OL a retrouvé de hauts standards 10/02/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL Lyonnes : les supporters pourront assister à la séance du 18 février 10/02/26
    Coupe LFFP : Maika Vanderstichel aux commandes de Dijon - OL Lyonnes 10/02/26
    OL : Gomes Rodriguez (Annecy) et Molebe (Montpellier) ont débuté en Ligue 2 10/02/26
    Clinton Mata lors d'OL - Le Havre
    OL : Clinton Mata, très sollicité et pas épargné physiquement 10/02/26
    Paulo Fonseca
    OL : Paulo Fonseca satisfait d'avoir plus de temps pour travailler 10/02/26
    Endrick lors d'OL - Brest
    OL - Mercato : l'agent d'Endrick scelle son avenir 10/02/26
    Pavel Sulc (OL) célèbre à Monaco
    OL : même avec Endrick, Šulc reste indispensable 10/02/26
    Coupe LFFP : l'OL affrontera Dijon à 19 heures samedi 10/02/26
    Clinton Mata lors de Nantes - OL
    Ligue 1 - discipline : où en sont les joueurs de l’OL ? 10/02/26
    Un effectif essoufflé, Endrick expulsé… Mais l’OL monte enfin sur le podium 09/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut