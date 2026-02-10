Entre son déplacement à Dijon et celui à Marseille, l'OL Lyonnes organise un entraînement ouvert au public. Rendez-vous le 18 février au matin.

Ils étaient plus de 7 500 spectateurs dimanche à assister au derby entre l'OL Lyonnes et l'AS Saint-Étienne. Ils ont pu observer leur équipe favorite l'emporter assez largement, 4 à 0, pour la troisième fois de la saison face aux Stéphanoises. Samedi, les joueuses de Jonatan Giráldez auront un autre défi, celui de battre Dijon en demi-finales de la Coupe LFFP (19 heures).

Après cette confrontation, l'effectif rhodanien préparera un second déplacement, à Marseille cette fois-ci. Il se jouera le samedi 21 février à 21 heures. En attendant, les supporters lyonnais pourront profiter d'un rendez-vous supplémentaire avec Lindsey Heaps et ses coéquipières. En effet, le club a organisé un entraînement ouvert au public.

Deuxième entraînement ouvert au public en 2026

La séance aura lieu le mercredi 18 février, à 11h15. Ce sera le deuxième évènement de ce genre en 2026 pour les championnes de France en titre. Le dimanche 4 janvier, ils avaient déjà programmé une échéance similaire. Les fans sont donc attendus au GOLTC la semaine prochaine, avec à la clé des photos et des autographes à l'issue de l'entraînement.