OL : Sulc - Moreira, une sacrée connexion

Buteur pour la dixième fois cette saison, Pavel Sulc a parfaitement dévié une reprise d'Afonso Moreira. Sans le faire exprès, le Portugais a signé sa sixième passe décisive de la saison, la cinquième pour le Tchèque.

Lacazette, Cherki, Mikautadze ou encore Thiago Almada... L'été dernier, ce fut un véritable exode offensif qu'a subi l'OL et on se demandait bien comment cette équipe allait faire pour s'en relever. Cet hiver, Endrick a bien rejoint les rangs lyonnais et est devenu l'attraction, mais c'est bien un duo qui en surprend plus d'un. Qui aurait pu prétendre à la mi-août que Pavel Sulc serait dans le top 3 des meilleurs buteurs de Ligue 1 ? Qui d'autre aurait misé ne serait-ce que quelques euros sur le fait qu'Afonso Moreira, à peine quelques matchs en pros avec le Sporting, soit co-meilleur passeur du championnat après 21 journées ? Personne...

Sulc a marqué la moitié de ses buts sur une offrande de Moreira

Pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraitre, le Portugais et le Tchèque portent l'attaque rhodanienne depuis la blessure de Malick Fofana en octobre dernier. Samedi soir, non sans un brin de réussite, les deux compères ont encore fait des dégâts à Nantes. En déviant astucieusement la volée de Moreira, Sulc a trompé la vigilance d'Anthony Lopes et permis à l'OL de repartir avec les trois points. Sans vraiment le faire exprès, Afonso Moreira a ainsi délivré sa sixième passe de la saison en championnat. Avec une connexion plus que privilégiée avec Pavel Sulc. Cinq de ses offrandes l'ont été à destination de l'ancien du Viktoria Plzen. Difficile de faire beaucoup mieux.