OL : Abner toujours en délicatesse avec ses adducteurs

Enchaînant les matchs de l'OL suite à la blessure de Nicolas Tagliafico, Abner serre les dents. Le Brésilien tire sur la corde, lui qui a toujours les adducteurs qui sifflent depuis sa blessure en septembre dernier.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Blessé à Berne le 22 janvier, Nicolas Tagliafico est sur le flanc pour un mois. L’Argentin se remet d’une blessure à la cheville et n’a que récemment enlevé la botte qui lui permettait de marcher. Cette absence permet à Abner d’enchaîner les rencontres de l'OL, lui qui revient également d’une blessure contractée à la fin du match contre Brest mi-janvier. Avec quatre matchs en seulement dix jours, le Brésilien a vite été remis dans le bain.

"On s'habitue à jouer avec les douleurs"

Néanmoins, il doit serrer les dents. Touché aux adducteurs en septembre dernier, Abner avait manqué cinq matchs entre la Ligue 1 et la Ligue Europa. Un pépin physique qu’il traîne encore quatre mois après, comme il l’a concédé après la victoire à Nantes (0-1). "Mes adducteurs, je m’habitue même si c’est délicat. Cela fait trois mois que ça traîne, ça cicatrise mais c’est comme ça. Il faut s’habituer à jouer avec les douleurs." Avec le retour d’un match par semaine jusqu’à la fin du mois de février, l’accent sera mis sur la récupération.