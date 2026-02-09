Actualités
Abner lors d'OL - Lille
Abner lors d’OL – Lille (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

OL : Abner toujours en délicatesse avec ses adducteurs

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Enchaînant les matchs de l'OL suite à la blessure de Nicolas Tagliafico, Abner serre les dents. Le Brésilien tire sur la corde, lui qui a toujours les adducteurs qui sifflent depuis sa blessure en septembre dernier.

    Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Blessé à Berne le 22 janvier, Nicolas Tagliafico est sur le flanc pour un mois. L’Argentin se remet d’une blessure à la cheville et n’a que récemment enlevé la botte qui lui permettait de marcher. Cette absence permet à Abner d’enchaîner les rencontres de l'OL, lui qui revient également d’une blessure contractée à la fin du match contre Brest mi-janvier. Avec quatre matchs en seulement dix jours, le Brésilien a vite été remis dans le bain.

    "On s'habitue à jouer avec les douleurs"

    Néanmoins, il doit serrer les dents. Touché aux adducteurs en septembre dernier, Abner avait manqué cinq matchs entre la Ligue 1 et la Ligue Europa. Un pépin physique qu’il traîne encore quatre mois après, comme il l’a concédé après la victoire à Nantes (0-1). "Mes adducteurs, je m’habitue même si c’est délicat. Cela fait trois mois que ça traîne, ça cicatrise mais c’est comme ça. Il faut s’habituer à jouer avec les douleurs." Avec le retour d’un match par semaine jusqu’à la fin du mois de février, l’accent sera mis sur la récupération.

    Sofie Svava contre Francfort
    "Un sentiment incroyable"… Premier but avec OL Lyonnes pour Svava
      lekinslayer - lun 9 Fév 26 à 12 h 05

      " Avec le retour d’un match par semaine jusqu’à la fin du mois de février, l’accent sera mis sur la récupération." j'espère en tout cas que le club le voit comme ça, 2 jours de repos complets après chaque match (donc hier et aujourd'hui). Du kiné tranquille demain. Et reprise des entrainements seulement a partir de mercredi, ça parait pas mal

        BadGone91 - lun 9 Fév 26 à 12 h 08

        Oui il faut mettre les joueurs au repos au maximum parce que là on était sur période où l'on enchainait les blessures... C'est pas tenable à la longue.

