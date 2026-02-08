Actualités
OL Lyonnes - ASSE : Giraldez a vite compris que "le vert n’est pas acceptable"

  • par David Hernandez
    • Débarqué sur le banc d’OL Lyonnes l’été dernier, Jonatan Giraldez connait l’importance du derby à Lyon. L’entraîneur espagnol a connu ça en Espagne avec les derbys catalans.

    Avec Selma BachaOL Lyonnes ne comptera qu’une Lyonnaise pure souche ce dimanche (15h) au Parc OL pour le derby contre Saint-Étienne. Néanmoins, la notion et l’importance du duel régional ont vite trouvé leur place auprès des nouvelles recrues des féminines. Ingrid Engen nous avouait avoir été mise au parfum "dès (son) premier jour". Ce n’est pas son coach qui dira le contraire. Jonatan Giraldez a rapidement reçu les consignes. Celles que "le vert n’est pas acceptable à Lyon et que le chiffre 42 ne devait pas être prononcé."

    Giraldez espère du monde au stade

    Ce dimanche (15h), l’entraîneur espagnol et ses joueuses tenteront de faire la fierté lyonnaise, en ne faisant qu’une bouchée du voisin stéphanois. Si l’écart est important entre les deux formations, un derby reste un derby. Passé par le FC Barcelone, Giraldez est bien au fait de ce que cela peut représenter. "Je me souviens d’un derby contre l’Espanyol où l’on avait gagné à la dernière seconde, c’était un sentiment particulier."

    Conscient que l’animosité et la rivalité ne sont pas les mêmes chez les garçons que chez les filles, l’entraîneur d’OL Lyonnes espère pouvoir satisfaire les nombreux supporters présents à Décines ce dimanche. Plus de 7 000 billets avaient déjà trouvé preneur. Vous pouvez toujours vous procurer le(s) vôtre(s) grâce au code promo OLETLY en cliquant sur le lien.

    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 8 Fév 26 à 11 h 31

      Oui il faudrait pas que ça parte dans la haine comme chez les garçons, car ça finirait par apporter que des interdictions de stade, on a pu le constater dernièrement à Sainté.

