Pavel Sulc félicité par Endrick lors d'OL - Brest
Pavel Sulc félicité par Endrick lors d’OL – Brest (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Ligue 1 : Endrick et Sulc nommés pour le titre de joueur du mois

  par David Hernandez
    • Fort d’un gros mois de décembre et de janvier, Pavel Sulc est nommé pour le titre de joueur du mois. L’attaquant tchèque partage l’affiche avec son compère à l’OL Endrick et Mason Greenwood (OM).

    "Daily Franta pour une meilleure journée". Ce dimanche, les supporters de l’OL respirent bien mieux grâce à lui. En déviant une frappe d’Afonso Moreira, Pavel Sulc a offert la victoire sur le terrain de Nantes, samedi soir (0-1). Un nouveau but pour le Tchèque qui n’en finit pas de surprendre depuis son arrivée dans la capitale des Gaules. Avec désormais 10 réalisations, Sulc continue de suivre la cadence pour être parmi les meilleurs buteurs de Ligue 1 à la fin de la saison. Ses bonnes performances lui valent d’ailleurs une nomination pour le titre de meilleur joueur du mois de décembre/janvier. Avec quatre buts en six matchs, il partage l’affiche avec un autre joueur de l’Olympique lyonnais : Endrick.

    Greenwood pour mettre à mal la domination lyonnaise ?

    S’il fait parler depuis samedi soir pour son carton rouge et le manque de protection du corps arbitral, le Brésilien a marqué au fer rouge son arrivée en Ligue 1. Avec trois buts et une passe décisive en quatre matchs, l’attaquant prêté par le Real Madrid est donc déjà en lice pour s’offrir une première récompense individuelle. Il faudra pour cela se défaire de la concurrence de Pavel Sulc, mais aussi de Mason Greenwood. Le buteur de l’OM fait partie des trois nommés après ses trois buts et sa passe décisive sur les deux derniers mois de Ligue 1.

    Abner lors de Nantes - OL
    Abner après Nantes - OL (0-1) : "La victoire est encore plus belle dans la difficulté"
    1. Avatar
      FAB LE BOULAC - dim 8 Fév 26 à 12 h 36

      Pour moi c'est Sulc sans hésitation

      
    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 8 Fév 26 à 12 h 56

      Il y a pas photo, SULC 🤩

      

