Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

S'il n'a pas souhaité trop en dire sur l'exclusion d'Endrick, Paulo Fonseca a attiré l'attention sur un autre point. Il dénonce les agissements virils des défenseurs sur le Brésilien en début de match.

De notre envoyé spécial à Nantes

Quel est votre sentiment après cette victoire difficilement arrachée à Nantes (0-1) ?

Paulo Fonseca : "Je suis très fatigué après, mais je suis très heureux. Nous avons dominé en première période, nous avons eu de bonnes situations. Puis, le match change totalement avec le carton rouge d'Endrick. Mais je suis très content car l'équipe a affiché un état d'esprit incroyable.

Je pense que nous avons bien défendu. Naturellement, à onze contre dix, Nantes a pressé, s'est créé des opportunités, mais on a fait preuve d'un remarquable état d'esprit.

C'est le point noir de la soirée, que pensez-vous du rouge d'Endrick ? est-il sévère ?

Je ne souhaite pas commenter la décision de l'arbitre. Mais je veux dire deux choses. Tout d'abord, il y a une faute avant du Nantais qui est très claire. Il ne veut pas jouer le ballon, mais bloquer Endrick. Pour moi, c'était très sévère.

De plus, ce n'est pas la première fois que les adversaires commencent la rencontre avec beaucoup d'agressivité sur Endrick (ici Abline après quelques secondes). C'est la troisième fois déjà. Les arbitres doivent faire attention à ça. Ils veulent l'intimider, et c'est aux officiels de protéger les footballeurs talentueux. Aujourd'hui (samedi), c'était un exemple flagrant. C'est un jeune de 19 ans. Je croyais que c'était des actions du passé, mais visiblement, c'est encore en vigueur. Son intention (au Nantais) était claire."