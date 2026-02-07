S'il n'a pas souhaité trop en dire sur l'exclusion d'Endrick, Paulo Fonseca a attiré l'attention sur un autre point. Il dénonce les agissements virils des défenseurs sur le Brésilien en début de match.
De notre envoyé spécial à Nantes
Quel est votre sentiment après cette victoire difficilement arrachée à Nantes (0-1) ?
Paulo Fonseca : "Je suis très fatigué après, mais je suis très heureux. Nous avons dominé en première période, nous avons eu de bonnes situations. Puis, le match change totalement avec le carton rouge d'Endrick. Mais je suis très content car l'équipe a affiché un état d'esprit incroyable.
Je pense que nous avons bien défendu. Naturellement, à onze contre dix, Nantes a pressé, s'est créé des opportunités, mais on a fait preuve d'un remarquable état d'esprit.
C'est le point noir de la soirée, que pensez-vous du rouge d'Endrick ? est-il sévère ?
Je ne souhaite pas commenter la décision de l'arbitre. Mais je veux dire deux choses. Tout d'abord, il y a une faute avant du Nantais qui est très claire. Il ne veut pas jouer le ballon, mais bloquer Endrick. Pour moi, c'était très sévère.
De plus, ce n'est pas la première fois que les adversaires commencent la rencontre avec beaucoup d'agressivité sur Endrick (ici Abline après quelques secondes). C'est la troisième fois déjà. Les arbitres doivent faire attention à ça. Ils veulent l'intimider, et c'est aux officiels de protéger les footballeurs talentueux. Aujourd'hui (samedi), c'était un exemple flagrant. C'est un jeune de 19 ans. Je croyais que c'était des actions du passé, mais visiblement, c'est encore en vigueur. Son intention (au Nantais) était claire."
Il a raison ! Merci d'avoir vu tout comme nous.
Endrick s'est fait avoir. Fofana lui fait casser en deux. C'est maintenant au club de monter au créneau, et fortement ! Il n'est pas trop tard, même si ça aurait dû être fait après la blessure de Fofana.
Maciel avait parlé à l'époque OK. Paulo Fonseca ce soir. Moi je veux que ce soit tout le club qui parle ! Et pas qu'une fois ! À chaque fois que ça se produit et que l'arbitre laisse faire. Sinon ça va finir complètement aux oubliettes.
C'est là qu'il manque la voix d'un Président qui monte au créneau sans hésitation. En France, ça fonctionne comme ça...
Tout à fait. C'était payant. On appelait ça "défendre l'institution" à l'époque.
D'ailleurs je suis sûr d'une chose : Aulas aurait évidemment pris le micro pour défendre Endrick, mais il aurait fait monter la pression sur Nantes et l'arbitrage en utilisant l'épisode du gobelet, avec le stadier qui vient embrouiller tout le monde !
Ce qui est évidemment inadmissible. Et qui va complètement passer à la trappe, je sens. L'arbitre a demandé au speaker de faire une annonce, donc tout va bien...
Honteux. Et en France on fait la morale sur la can et l'épisode de la serviette... On est tout aussi ridicules et hypocrites.
Fonseca a presque tout dit.
Il aurait effectivement pu ajouter que Fofana avait déjà été victime de ça.
Ceci-dit, ce sont des joueurs de l'OL, et non du QSG ou du Sardines FC. Ceci explique cela...
Les Nantais ont du voir que Fofana a été blessé 4 mois mais que le mec qui l'a blessé avait eu une sanction ridicule.
A partir de là, évidemment que n'importe quel attaquant de talent devient une cible pour les gros beaufs de L1.