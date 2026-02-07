Actualités
Pavel Sulc lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
Pavel Sulc lors d’OL – FC Saint-Cyr Collonges (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Ligue 1 : le but de Šulc (OL) élu but du mois de janvier

  • par Gwendal Chabas

    • Le public a salué la réalisation de Pavel Šulc face à Brest. L'attaquant de l'OL a obtenu le trophée du plus beau but de janvier.

    La concurrence était rude pour le Tchèque. Surtout venant du PSG et d'Ousmane Dembélé. Mais c'est bien Pavel Šulc qui a obtenu le trophée du plus beau but du mois de janvier. Il le doit à sa superbe action face à Brest (2-1). Parti en profondeur, il a dribblé le gardien, avant de délivrer une frappe très précise, le tout en angle fermé, pour ouvrir le score de fort belle manière.

    Devant le lob d'Ousmane Dembélé

    Le public s'est donc mobilisé davantage pour le Lyonnais que pour le Ballon d'Or, auteur d'un superbe lob contre Lille. L'attaquant rhodanien devance aussi Ludovic Ajorque (SB29), Matthis Abline (Nantes) et Karim Dermane (Lorient). Ce sont les spectateurs qui ont voté en sa faveur sur les réseaux sociaux de la Ligue 1.

    Il s'agit d'ailleurs du dernier but de Pavel Šulc, qui a connu un petit pépin physique le privant de deux rencontres. Mais il n'en reste pas moins décisif pour son équipe, à l'image du succès contre Laval mercredi (2-0). Car c'est lui qui "invente" la réalisation d'Endrick en résistant aux défenseurs avant de servir le Brésilien. Il sera à nouveau déterminant ce samedi contre le FC Nantes (21h05).

    à lire également
    L'entrée des joueurs de l'OL et de Nantes pour les 75 ans du club lyonnais
    Face au FC Nantes, l'historique récent plaide pour l'OL

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Affiche OL Lyonnes - ASSE
    OL Lyonnes - Saint-Etienne : -50% sur la billetterie avec Olympique-et-Lyonnais 03/02/26
    Pavel Sulc lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    Ligue 1 : le but de Šulc (OL) élu but du mois de janvier 13:30
    L'entrée des joueurs de l'OL et de Nantes pour les 75 ans du club lyonnais
    Face au FC Nantes, l'historique récent plaide pour l'OL 12:40
    Des supporters devant le Parc OL
    OL Lyonnes - Saint-Étienne : plus de 6 500 billets écoulés 11:50
    Afonso Moreira lors de Lorient - OL
    Nantes - OL : Maitland-Niles, Tessmann et Moreira attendus dans le 11 11:00
    Selma Bacha lors de Juventus - OL Lyonnes
    Ligue des champions : OL Lyonnes recevra Wolfsburg ou la Juventus le 2 avril (21h) 10:10
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve vise un 3e succès consécutif 09:25
    Moussa Niakhaté face à Matthis Abline lors d'OL - Nantes
    À Nantes, l'OL s'en sortira aussi grâce à sa défense 08:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Nantes - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 08:00
    Tanner Tessmann lors d'OL - FC Bâle
    Mercato : Tessmann "a tout donné" pour pouvoir être à l’OL 07:30
    Sofia Bekhaled, attaquante d'OL Lyonnes
    Mercato : OL Lyonnes prête Bekhaled au Servette FC 06/02/26
    Rachid Ghezzal lors d'OL - PSG
    Nantes - OL : Ghezzal seul retour, première convocation pour Kamara 06/02/26
    Adam Karabec lors d'OL - Paris FC
    Ligue 1 : l'OL recevra le Paris FC le 8 mars à 20h45 06/02/26
    Endrick et Afonso Moreira après Lille - OL
    OL - Ligue Europa : Endrick, Nartey et Yaremchuk inscrits sur la liste 06/02/26
    OL Académie
    OL Académie : le programme du week-end 06/02/26
    Adam Karabec lors de Lens - OL
    Coupe de France : l'OL recevra Lens le jeudi 5 mars (21h10) 06/02/26
    Christiane Endler lors d'Arsenal - OL
    OL Lyonnes devra encore se passer d'Endler et Micah pour le derby 06/02/26
    Paulo Fonseca après la victoire de l'OL contre Lille
    Fonseca s'exprime sur une potentielle prolongation à l'OL 06/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut