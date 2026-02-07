Ligue 1 : le but de Šulc (OL) élu but du mois de janvier

Le public a salué la réalisation de Pavel Šulc face à Brest. L'attaquant de l'OL a obtenu le trophée du plus beau but de janvier.

La concurrence était rude pour le Tchèque. Surtout venant du PSG et d'Ousmane Dembélé. Mais c'est bien Pavel Šulc qui a obtenu le trophée du plus beau but du mois de janvier. Il le doit à sa superbe action face à Brest (2-1). Parti en profondeur, il a dribblé le gardien, avant de délivrer une frappe très précise, le tout en angle fermé, pour ouvrir le score de fort belle manière.

Devant le lob d'Ousmane Dembélé

Le public s'est donc mobilisé davantage pour le Lyonnais que pour le Ballon d'Or, auteur d'un superbe lob contre Lille. L'attaquant rhodanien devance aussi Ludovic Ajorque (SB29), Matthis Abline (Nantes) et Karim Dermane (Lorient). Ce sont les spectateurs qui ont voté en sa faveur sur les réseaux sociaux de la Ligue 1.

Il s'agit d'ailleurs du dernier but de Pavel Šulc, qui a connu un petit pépin physique le privant de deux rencontres. Mais il n'en reste pas moins décisif pour son équipe, à l'image du succès contre Laval mercredi (2-0). Car c'est lui qui "invente" la réalisation d'Endrick en résistant aux défenseurs avant de servir le Brésilien. Il sera à nouveau déterminant ce samedi contre le FC Nantes (21h05).