Ligue 1 : l'OL recevra le Paris FC le 8 mars à 20h45

L'OL aura l'honneur du "prime time" dimanche 8 mars. Il accueillera le Paris à 20h45 dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1.

C'est aussi à cela qu'on mesure l'attractivité d'un club. Souvent, le PSG et l'OM se partagent le créneau du dimanche soir en Ligue 1. Mais depuis quelque temps, l'OL y a largement le droit. Et ce sera encore plus le cas en février et en mars. Après Nice (15/02), Strasbourg (22/02) et Marseille (01/03), il jouera à nouveau en baisser de rideau du week-end le 8 mars prochain.

À l'occasion de la venue du Paris FC lors de la 25e journée, les hommes de Paulo Fonseca seront retransmis sur Ligue 1+, le diffuseur officiel. Un choix qui paraît assez logique car ils affronteront Lens le jeudi 5 mars en quarts de finale de la Coupe de France. Ce sera une période intense pour les coéquipiers de Corentin Tolisso, puisqu'arrivera ensuite le 8e de finale de la Ligue Europa.

Dernier match avant le retour de l'Europe

Il se disputera les 12 et 19 mars. Un enchaînement déterminant avant le sprint final. On se souvient qu'à l'aller, les Franciliens avaient arraché le match nul 3-3. Une rencontre au scénario complètement fou, les Rhodaniens menant 3 à 0 jusqu'à la 65e. Mais l'exclusion d'Abner à l'heure de jeu a bouleversé l'équilibre de la partie, l'équipe tombant alors dans une sorte de panique incontrôlable.

C'était en octobre dernier, et cette confrontation a marqué un premier arrêt dans la saison de l'OL. Cinq mois plus tard, l'équipe a bien changé. Reste à voir si avec Endrick, Noah Nartey et les autres recrues, elle a pu apprendre de ses erreurs.