Ada Hegerberg lors d'AS Saint-Etienne - OL Lyonnes
Ada Hegerberg lors d’AS Saint-Etienne – OL Lyonnes (Photo by Romain Doucelin/NurPhoto) (Photo by Romain Doucelin / NurPhoto via AFP)

OL Lyonnes - Saint-Etienne : le derby en clair

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Ce dimanche (15h), en plus de se rendre au Parc OL, les supporters d’OL Lyonnes pourront suivre le derby en clair sur Canal Plus.

    Affiche OL Lyonnes - ASSE

    Dimanche à 15h, ce sera une grande première pour le derby féminin. Cantonnée au GOLTC depuis toutes ces années, l'opposition régionale entre OL Lyonnes et l'AS Saint-Étienne se tiendra pour la première fois au Parc OL. Le club lyonnais espère attirer du monde au stade avec un jour et un horaire favorables à une sortie en famille. En ce sens, Olympique-et-Lyonnais vous offre la possibilité de suivre cette rencontre au plus près de l'absence à un tarif à moitié prix grâce au code promo OLETLY à rentrer sur le lien suivant (cliquez ici).

    Permettre "au plus grand nombre de le suivre"

    Pour ceux qui ne trouveraient toujours pas la motivation de se rendre à Décines ou qui sont trop loin du stade pour le faire, le derby sera disponible gratuitement à la télévision. Pas besoin de se brancher sur le YouTube de la FFF pour cela, mais bien sur Canal Plus. En effet, le groupe français a annoncé qu'OL Lyonnes - Saint-Étienne sera diffusé en clair dimanche (15h) afin de permettre "au plus grand nombre de le suivre", selon les explications de la LFFP (Ligue féminine de football professionnel). L'opération est à souligner, même si rien ne remplace l'atmosphère du stade.

    Pierre Sage lors de Lens - OL
    OL - Lens : Pierre Sage réagit au tirage
    1 commentaire
    1. dede74
      dede74 - ven 6 Fév 26 à 11 h 21

      Voila une info intéressante, merci, je vais pouvoir regarder ce match sur un écran plus confortable que mon 22" 👍

      Signaler

