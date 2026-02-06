OL Lyonnes - Saint-Etienne : le derby en clair

Ce dimanche (15h), en plus de se rendre au Parc OL, les supporters d’OL Lyonnes pourront suivre le derby en clair sur Canal Plus.

Dimanche à 15h, ce sera une grande première pour le derby féminin. Cantonnée au GOLTC depuis toutes ces années, l'opposition régionale entre OL Lyonnes et l'AS Saint-Étienne se tiendra pour la première fois au Parc OL. Le club lyonnais espère attirer du monde au stade avec un jour et un horaire favorables à une sortie en famille. En ce sens, Olympique-et-Lyonnais vous offre la possibilité de suivre cette rencontre au plus près de l'absence à un tarif à moitié prix grâce au code promo OLETLY à rentrer sur le lien suivant (cliquez ici).

Permettre "au plus grand nombre de le suivre"

Pour ceux qui ne trouveraient toujours pas la motivation de se rendre à Décines ou qui sont trop loin du stade pour le faire, le derby sera disponible gratuitement à la télévision. Pas besoin de se brancher sur le YouTube de la FFF pour cela, mais bien sur Canal Plus. En effet, le groupe français a annoncé qu'OL Lyonnes - Saint-Étienne sera diffusé en clair dimanche (15h) afin de permettre "au plus grand nombre de le suivre", selon les explications de la LFFP (Ligue féminine de football professionnel). L'opération est à souligner, même si rien ne remplace l'atmosphère du stade.