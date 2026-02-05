France U17 : 4 joueuses de l'OL Lyonnes avec les Bleuettes

Comme en janvier, l'OL Lyonnes sera bien représenté en équipe de France U17. 4 Fenottes iront à Clairefontaine mi-février.

Les tests et le rassemblement de janvier ont sûrement donné des indications au staff de l'équipe de France. Le mois dernier, l'OL Lyonnes avait envoyé six joueuses U17 sur les vingt-deux jeunes filles rejoignant Clairefontaine. En février, pour ce second stage de 2026, le sélectionneur Franck Plenecassagne a fait appel à quatre footballeuses rhodaniennes.

Il s'agit de la gardienne Jenaye Lejort, de la milieu de terrain Méhisane Zidi, ainsi que des attaquantes Maelys Ane et Lea Motyka. Par rapport à la précédente liste, il manque Emma Motyka et Rosie Olando. Des filles qui évoluent avec les U19 ou U18 en club.

La qualification pour l'Euro dans le viseur

Une première indication avant le 2e tour des éliminatoires à l'Euro qui se disputera du 14 au 20 mars prochain contre l’Autriche, l’Islande et la Serbie. Il faudra terminer à la première place pour se qualifier. L'objectif de cette génération 2009.

Les Françaises s'y prépareront du lundi 16 au vendredi 19 février à l'INF. Elles en profiteront pour participer à un match amical face aux Pays-Bas. Les Bleuettes se mesureront aux Néerlandaises le mercredi 18 février à 12h30.