Adam Karabec et Noah Nartey lors d'OL - Lille
Adam Karabec et Noah Nartey lors d’OL – Lille (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Coupe de France : le quart de finale s'annonce âpre pour l'OL

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, l'OL fait partie d'un plateau relevé. Tirage au sort ce jeudi à 19h50.

    Certes, le PSG est hors-jeu, mais la Coupe de France n'en est pas moins relevée pour autant. Car finalement, hormis les Parisiens, les autres favoris sont encore en course. Il y a eu très peu de surprises jusqu'à présent depuis que les clubs de Ligue 1 sont entrés en lice. Et les 8es de finale n'ont pas dérogé à la règle.

    Après Reims (dernier représentant de Ligue 2) et Marseille mardi, cinq autres équipes ont accédé à l'antépénultième tour de cette compétition historique. Mercredi, Nice, Lens, Lorient, Toulouse et l'OL ont gagné. Ce fut très difficile pour les Lyonnais face à Laval (2-0). Ils s'en tirent grâce à un excellent Rémy Descamps et au coup de canon d'Endrick à la 80e minute.

    Rendez-vous sûrement le 4 mars pour l'OL

    Mais l'essentiel dans ces tournois est d'avancer. C'est ce que font les hommes de Paulo Fonseca. Ils seront au rendez-vous du tirage au sort des quarts de finale. Celui-ci aura lieu ce jeudi à 19h50, en direct sur France 3. Qu'elle sera la 8e équipe à les rejoindre ? Strasbourg ou Monaco, qui s'affrontent ce 5 février. Un autre gros nom pour compléter ce plateau très complet. Les matchs se joueront le mardi 3 et le mercredi 4 mars.

    Les qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France : l'OL, Marseille, Lens, Lorient, Toulouse, Nice, Reims (L2) et Strasbourg ou Monaco.

    1 commentaire
    1. Avatar
      BadGone91 - jeu 5 Fév 26 à 8 h 55

      Marseille, Lens et Strasbourg/Monaco ça risque d'être très compliqué.

      Mais le reste ça me parait prenable (Lorient, Toulouse, Nice et Reims).

      Même si à ce niveau de la compétition tous les adversaires sont compliqués à jouer. Tout le monde commence à y croire.

      Signaler

    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut