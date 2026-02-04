OL Lyonnes - OM : Hegerberg en pointe, Fathallah titulaire

Ce mercredi, OL Lyonnes fait son entrée en lice en Coupe LFFP contre l'OM. Avec l'objectif de rejoindre le dernier carré, Jonatan Giraldez a choisi d'aligner plusieurs joueuses remplaçantes contre le PSG, à l'image d'Ada Hegerberg.
Les matchs s'enchaînent et Jonatan Giraldez ne s'en plaindra pas. Si la fatigue peut se faire sentir dans le groupe d'OL Lyonnes, le calendrier permet au coach espagnol de donner du temps de jeu à toutes ses joueuses. Les gros matchs montrent logiquement qu'une hiérarchie est clairement établie, mais la Coupe LFFP ou encore la Coupe de France permettent de répartir les minutes pour que toutes se sentent concernées. Ce mercredi, l'OM se met, une nouvelle fois, sur le chemin lyonnais pour les quarts de la nouvelle compétition de la ligue.
Après le choc contre le PSG et avant le derby dimanche (15h) à Décines, Giraldez a donc choisi de faire tourner. Féérine Belhadj enchaîne une deuxième titularisation, en raison des absences de Christiane Endler et Teagan Micah. La jeunes Fathallah est associée à Alice Sombath en défense centrale.
La composition d'OL Lyonnes : Belhadj - Lawrence, Sombath, Fathallah, Svava - Yohannes, Shrader, Heaps - Becho, Hegerberg, Brand
Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu une telle composition en attaque (?), ça va être intéressant à observer.
Première titularisation de Maïssa Fathallah, si je ne fais pas erreur.
Il me semble que c'était ce trio devant contre St Polten, mais avec Damaris/Benyahia/Yohannes au milieu et non Heaps/Benyahia/Yohannes.
Benyahia n'est pas dans la compo, ci-dessus affichée par David, c'est Shrader. par contre elle l'est sur OLweb :
OL Lyonnes : Belhadj, Lawrence, Sombath, Fathallah, Svava, Yohannes, Benyahia, Heaps, Brand, Hegerberg, Becho
Où est la vérité ?
Composition assez logique compte tenu des absentes, des indélicatesses à droite à gauche, et du match du PSG. Je pense qu'on ne verra d'ailleurs pas Engen sur ce match. Quelques changements par rapport au match de CDF (mais c'était le seul match sur 7 jours). Par contre, c'est Benyahia qui joue au milieu, non pas Shrader, ce qui rend ce milieu particulièrement offensif. Pas sûr que les marseillaises touchent souvent le ballon... J'attends surtout qu'elles mettent le peps qui nous manque tant depuis quelques matchs.
En face, l'OM aligne une équipe B, avec seulement 3 titulaires régulières. Diacre a balancé les deux Coupes, à nos joueuses d'en profiter pour faire quelques stats.
Compétition nouvelle et composition qui suit, tout en étant compétitive, semble t-il. La jeunesse défensive sera observée, Maïssa Fathallah ? jamais vue ! mais Alice pourra la guider ! le milieu est correct, quant à l'attaque, elle devrait performer.
Maïssa a fait de bonnes séquences pendant la prépa d'avant saison
... souvenez-vous
Eh ben, ça traîne pas !
But de Becho. Elle reprend au deuxième poteau un tir (?) de Brand.
Bravo Becho ! Mais nous n'en ferons pas un exploit... 😊
Lawrence ! Glissade rime avec cagade.
Ada rate des buts qui semblent pourtant faciles
Mauvaises !
Hegerberg rate son face à face avec la gardienne marseillaise.
Elle ne nous avait pas habitué à ce genre de loupé...
Jule était idéalement placée pour la passe, dommage.
Compréhensible de jouer le face à face. Mais il faut le mettre, surtout quand on s'appelle Hegerberg. Le but est ouvert...
Ca, c'est un face à face bien vilain.
Les Marseillaises auront du mal à marquer mais c'est elles qui jouent le mieux.
On va peut-être pas exagérer non plus.
Tu as raison, d'ailleurs voilà encore un but contre le cours du jeu. A vous dégoûter du foot ! 😁
Il est bon de les secouer un peu. On dirait qu'elles sortent de chez Bocuse.
@OL-91 "On dirait qu'elles sortent de chez Bocuse."
Excellent! C'est peut-être le cas, mais elles n'ont pas pris les sardines de la carte pour se les réserver pour la sieste...
Ines !
Benyahia pour le deuxième but sur passe de Jule intenable sur son côté droit. Beau déboulé de sa part.
Jolie frappe millimétrée
2-0 ! Merci Inès
Ines bien placée sur un joli centre de Jule et ça fait deuw
Ada se rachète !
Ada, enfin ! Sur centre de Svava.
Oui! Enfin
Troisième but contre le cours du jeu. Scandaleux !
😀
Un troisième but qui va faire du bien à Ada
Il est donc plus simple de marquer un but du gauche en une touche de balle sur un ballon flottant... Qu'un face à face. Le football est parfois un peu incompréhensible.
Bien qu'elle en prenne 3 déjà, j'aime bien MMS : si elle pouvait avoir un bon entraîneur je pense qu'elle pourrait aller loin !
J'ai misé sur 3 buts par mi-temps. Les Fenottes semblent m'avoir entendu.
Maïssa se débrouille très bien. Elle remplace Engen sans faire de faute et ses relances sont excellentes.
Très juste! Pas de chichi! Efficacité d'abord (comme Alice!)
Je n'ai vu que Brand , on ne recherche qu'elle et qui tire son épingle du jeu car en face c'est une équipe remodelée au mercato.
On verra en 2éme si Gigi ouvre les yeux devant tous ces déchets technique.