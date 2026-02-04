Actualités
Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
Ada Hegerberg à l’échauffement avant Saint-Etienne – OL Lyonnes (Photo by Romain Doucelin / NurPhoto via AFP)

OL Lyonnes - OM : Hegerberg en pointe, Fathallah titulaire

  • par David Hernandez
  • 38 Commentaires

    • Ce mercredi, OL Lyonnes fait son entrée en lice en Coupe LFFP contre l'OM. Avec l'objectif de rejoindre le dernier carré, Jonatan Giraldez a choisi d'aligner plusieurs joueuses remplaçantes contre le PSG, à l'image d'Ada Hegerberg.

    Les matchs s'enchaînent et Jonatan Giraldez ne s'en plaindra pas. Si la fatigue peut se faire sentir dans le groupe d'OL Lyonnes, le calendrier permet au coach espagnol de donner du temps de jeu à toutes ses joueuses. Les gros matchs montrent logiquement qu'une hiérarchie est clairement établie, mais la Coupe LFFP ou encore la Coupe de France permettent de répartir les minutes pour que toutes se sentent concernées. Ce mercredi, l'OM se met, une nouvelle fois, sur le chemin lyonnais pour les quarts de la nouvelle compétition de la ligue.

    Après le choc contre le PSG et avant le derby dimanche (15h) à Décines, Giraldez a donc choisi de faire tourner. Féérine Belhadj enchaîne une deuxième titularisation, en raison des absences de Christiane Endler et Teagan Micah. La jeunes Fathallah est associée à Alice Sombath en défense centrale.

    La composition d'OL Lyonnes : Belhadj - Lawrence, Sombath, Fathallah, Svava - Yohannes, Shrader, Heaps - Becho, Hegerberg, Brand

    38 commentaires
    chignol
      chignol - mer 4 Fév 26 à 14 h 25

      Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu une telle composition en attaque (?), ça va être intéressant à observer.
      Première titularisation de Maïssa Fathallah, si je ne fais pas erreur.

      Signaler
      undeuxtrois
        undeuxtrois - mer 4 Fév 26 à 14 h 35

        Il me semble que c'était ce trio devant contre St Polten, mais avec Damaris/Benyahia/Yohannes au milieu et non Heaps/Benyahia/Yohannes.

        Signaler
        dede74
          dede74 - mer 4 Fév 26 à 14 h 40

          Benyahia n'est pas dans la compo, ci-dessus affichée par David, c'est Shrader. par contre elle l'est sur OLweb :
          OL Lyonnes : Belhadj, Lawrence, Sombath, Fathallah, Svava, Yohannes, Benyahia, Heaps, Brand, Hegerberg, Becho

          Où est la vérité ?

    undeuxtrois
      undeuxtrois - mer 4 Fév 26 à 14 h 34

      Composition assez logique compte tenu des absentes, des indélicatesses à droite à gauche, et du match du PSG. Je pense qu'on ne verra d'ailleurs pas Engen sur ce match. Quelques changements par rapport au match de CDF (mais c'était le seul match sur 7 jours). Par contre, c'est Benyahia qui joue au milieu, non pas Shrader, ce qui rend ce milieu particulièrement offensif. Pas sûr que les marseillaises touchent souvent le ballon... J'attends surtout qu'elles mettent le peps qui nous manque tant depuis quelques matchs.

En face, l'OM aligne une équipe B, avec seulement 3 titulaires régulières. Diacre a balancé les deux Coupes, à nos joueuses d'en profiter pour faire quelques stats.

      En face, l'OM aligne une équipe B, avec seulement 3 titulaires régulières. Diacre a balancé les deux Coupes, à nos joueuses d'en profiter pour faire quelques stats.

      Signaler
    dede74
      dede74 - mer 4 Fév 26 à 14 h 37

      Compétition nouvelle et composition qui suit, tout en étant compétitive, semble t-il. La jeunesse défensive sera observée, Maïssa Fathallah ? jamais vue ! mais Alice pourra la guider ! le milieu est correct, quant à l'attaque, elle devrait performer.

      Signaler
      isabielle
        isabielle - mer 4 Fév 26 à 14 h 53

        Maïssa a fait de bonnes séquences pendant la prépa d'avant saison
... souvenez-vous
        ... souvenez-vous

        Signaler
    chignol
      chignol - mer 4 Fév 26 à 15 h 04

      Eh ben, ça traîne pas !

      Signaler
    janot06
      janot06 - mer 4 Fév 26 à 15 h 05

      But de Becho. Elle reprend au deuxième poteau un tir (?) de Brand.

      Signaler
    OL-91
      OL-91 - mer 4 Fév 26 à 15 h 05

      Bravo Becho ! Mais nous n'en ferons pas un exploit... 😊

      Signaler
    OL-91
      OL-91 - mer 4 Fév 26 à 15 h 07

      Lawrence ! Glissade rime avec cagade.

      Signaler
    JackP
      JackP - mer 4 Fév 26 à 15 h 11

      Ada rate des buts qui semblent pourtant faciles

      Signaler
    OL-91
      OL-91 - mer 4 Fév 26 à 15 h 11

      Mauvaises !

      Signaler
    janot06
      janot06 - mer 4 Fév 26 à 15 h 12

      Hegerberg rate son face à face avec la gardienne marseillaise.
      Elle ne nous avait pas habitué à ce genre de loupé...

      Signaler
      chignol
        chignol - mer 4 Fév 26 à 15 h 13

        Jule était idéalement placée pour la passe, dommage.

        Signaler
        undeuxtrois
          undeuxtrois - mer 4 Fév 26 à 15 h 15

          Compréhensible de jouer le face à face. Mais il faut le mettre, surtout quand on s'appelle Hegerberg. Le but est ouvert...

    undeuxtrois
      undeuxtrois - mer 4 Fév 26 à 15 h 14

      Ca, c'est un face à face bien vilain.

      Signaler
    OL-91
      OL-91 - mer 4 Fév 26 à 15 h 21

      Les Marseillaises auront du mal à marquer mais c'est elles qui jouent le mieux.

      Signaler
      undeuxtrois
        undeuxtrois - mer 4 Fév 26 à 15 h 25

        On va peut-être pas exagérer non plus.

        Signaler
        chignol
          chignol - mer 4 Fév 26 à 15 h 28

          Tu as raison, d'ailleurs voilà encore un but contre le cours du jeu. A vous dégoûter du foot ! 😁

        OL-91
          OL-91 - mer 4 Fév 26 à 15 h 30

          Il est bon de les secouer un peu. On dirait qu'elles sortent de chez Bocuse.

        Gune56
          Gune56 - mer 4 Fév 26 à 15 h 36

          @OL-91 "On dirait qu'elles sortent de chez Bocuse."
          Excellent! C'est peut-être le cas, mais elles n'ont pas pris les sardines de la carte pour se les réserver pour la sieste...

    OL-91
      OL-91 - mer 4 Fév 26 à 15 h 27

      Ines !

      Signaler
    janot06
      janot06 - mer 4 Fév 26 à 15 h 27

      Benyahia pour le deuxième but sur passe de Jule intenable sur son côté droit. Beau déboulé de sa part.

      Signaler
    OLVictory
      OLVictory - mer 4 Fév 26 à 15 h 27

      Jolie frappe millimétrée

      Signaler
    Gune56
      Gune56 - mer 4 Fév 26 à 15 h 27

      2-0 ! Merci Inès

      Signaler
    JackP
      JackP - mer 4 Fév 26 à 15 h 27

      Ines bien placée sur un joli centre de Jule et ça fait deuw

      Signaler
    OL-91
      OL-91 - mer 4 Fév 26 à 15 h 29

      Ada se rachète !

      Signaler
    janot06
      janot06 - mer 4 Fév 26 à 15 h 29

      Ada, enfin ! Sur centre de Svava.

      Signaler
      Gune56
        Gune56 - mer 4 Fév 26 à 15 h 33

        Oui! Enfin

        Signaler
    chignol
      chignol - mer 4 Fév 26 à 15 h 29

      Troisième but contre le cours du jeu. Scandaleux !

      Signaler
      undeuxtrois
        undeuxtrois - mer 4 Fév 26 à 15 h 40

        😀

        Signaler
    JackP
      JackP - mer 4 Fév 26 à 15 h 30

      Un troisième but qui va faire du bien à Ada

      Signaler
    undeuxtrois
      undeuxtrois - mer 4 Fév 26 à 15 h 33

      Il est donc plus simple de marquer un but du gauche en une touche de balle sur un ballon flottant... Qu'un face à face. Le football est parfois un peu incompréhensible.

      Signaler
    seb.66
      seb.66 - mer 4 Fév 26 à 15 h 35

      Bien qu'elle en prenne 3 déjà, j'aime bien MMS : si elle pouvait avoir un bon entraîneur je pense qu'elle pourrait aller loin !

      Signaler
    OL-91
      OL-91 - mer 4 Fév 26 à 15 h 44

      J'ai misé sur 3 buts par mi-temps. Les Fenottes semblent m'avoir entendu.

      Signaler
    JackP
      JackP - mer 4 Fév 26 à 15 h 53

      Maïssa se débrouille très bien. Elle remplace Engen sans faire de faute et ses relances sont excellentes.

      Signaler
      Gune56
        Gune56 - mer 4 Fév 26 à 15 h 57

        Très juste! Pas de chichi! Efficacité d'abord (comme Alice!)

        Signaler
    brad
      brad - mer 4 Fév 26 à 15 h 55

      Je n'ai vu que Brand , on ne recherche qu'elle et qui tire son épingle du jeu car en face c'est une équipe remodelée au mercato.
      On verra en 2éme si Gigi ouvre les yeux devant tous ces déchets technique.

      Signaler

    Laisser un commentaire

