OL Lyonnes - OM : Hegerberg en pointe, Fathallah titulaire

Ce mercredi, OL Lyonnes fait son entrée en lice en Coupe LFFP contre l'OM. Avec l'objectif de rejoindre le dernier carré, Jonatan Giraldez a choisi d'aligner plusieurs joueuses remplaçantes contre le PSG, à l'image d'Ada Hegerberg.

Les matchs s'enchaînent et Jonatan Giraldez ne s'en plaindra pas. Si la fatigue peut se faire sentir dans le groupe d'OL Lyonnes, le calendrier permet au coach espagnol de donner du temps de jeu à toutes ses joueuses. Les gros matchs montrent logiquement qu'une hiérarchie est clairement établie, mais la Coupe LFFP ou encore la Coupe de France permettent de répartir les minutes pour que toutes se sentent concernées. Ce mercredi, l'OM se met, une nouvelle fois, sur le chemin lyonnais pour les quarts de la nouvelle compétition de la ligue.

Après le choc contre le PSG et avant le derby dimanche (15h) à Décines, Giraldez a donc choisi de faire tourner. Féérine Belhadj enchaîne une deuxième titularisation, en raison des absences de Christiane Endler et Teagan Micah. La jeunes Fathallah est associée à Alice Sombath en défense centrale.

La composition d'OL Lyonnes : Belhadj - Lawrence, Sombath, Fathallah, Svava - Yohannes, Shrader, Heaps - Becho, Hegerberg, Brand