Rémi Himbert lors d'OL - Lille
Rémi Himbert lors d’OL – Lille (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Laval, le "match piège" par excellence pour Himbert et l’OL

  • par David Hernandez

    • Avant-dernier de Ligue 2, Laval s’avance comme une proie facile à dompter pour l’OL. Seulement, la Coupe de France et sa formule donnent des raisons d’y croire pour le club de la Mayenne.

    Il a beau n’avoir que 17 ans, il a déjà la mentalité d’un vieux briscard. Ayant fait ses premiers pas en professionnel depuis maintenant deux semaines, Rémi Himbert est pourtant loin d’avoir l’insouciance de son âge. Certes, il vit bien un rêve éveillé depuis ses premières minutes contre Brest. Mais dans le discours, le jeune attaquant a déjà bien la tête sur les épaules et l’attitude d’un joueur ayant plusieurs centaines de kilomètres au compteur.

    À la veille du match contre LavalHimbert s’est essayé à sa première conférence de presse, avec une aisance certaine. Pas de questions pièges à noter, mais le natif de Saint-Avold a montré qu’on pouvait être jeune et ambitieux. "On joue toutes nos compétitions à fond pour donner le meilleur. Chaque compétition me fait rêver : la Coupe Gambardella ou la Ligue 1, la Ligue Europa, la Coupe de France… Le fait de disputer trois compétitions nous permet d’avoir plus de temps de jeu."

    L'OL a travaillé les tirs au but

    Ce mercredi soir (20h30), Rémi Himbert a de très grandes chances de vivre une deuxième titularisation au Parc OL contre Laval. Après le PAOK, le prestige de l’adversaire ne sera pas le même, mais l’objectif reste tout aussi important : assurer la qualification. Sur le papier, affronter le 17e de Ligue 2 n’a rien d’une mission insurmontable. Mais la magie de la Coupe de France réserve son lot de surprises. Et très clairement, l’OL ne veut pas faire les gros titres nationaux et locaux jeudi matin au réveil. "On sait que c’est un huitième de finale face à un club de Ligue 2. Ce sont des matchs pièges donc on se prépare bien." Avec la nouvelle formule et la suppression des prolongations, cela aide forcément les clubs outsiders comme Laval. D’ailleurs, l’OL a travaillé les tirs au but, au cas où…

