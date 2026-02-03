Actualités
Clinton Mata incrédule face au rouge sorti par Mr Vernice lors de Lorient - OL
Clinton Mata incrédule face au rouge sorti par Mr Vernice lors de Lorient – OL (Photo by Damien Meyer / AFP)

Ligue 1 : Mathieu Vernice au sifflet de Nantes - OL

  • par David Hernandez

    • Après la Coupe de France mercredi, l’OL retrouvera la Ligue 1 avec un déplacement à Nantes samedi (21h05). Une rencontre arbitrée par Mathieu Vernice.

    Les matchs s'enchaînent pour l'OL et Paulo Fonseca aimerait rapidement retrouver tout son effectif. Le mercato lui a permis d'étoffer son groupe avec des renforts, mais il reste encore à récupérer Nicolas Tagliafico, Ernest Nuamah, Malick Fofana ou encore Corentin Tolisso. Ce dernier pourrait bien faire son retour à Nantes, samedi (21h05) après deux semaines sur le flanc. Rien de sûr encore puisque le staff ne veut prendre aucun risque avec son capitaine, mais son absence a montré toute son importance dans l'entrejeu lyonnais. Pour ce déplacement en Loire-Atlantique qui a tout d'un piège, l'OL croisera la route d'un arbitre qu'il connait bien cette saison.

    Il avait exclu Maitland-Niles à Lorient

    Samedi, Mathieu Vernice donnera en effet le coup d'envoi de cette rencontre de la 21e journée. Un arbitre au bon souvenir avec la victoire à Lille en septembre dernier (0-1) et moins bon puisqu'il était au sifflet lors de la déroute à Lorient. Il avait notamment exclu Ainsley Maitland-Niles en première mi-temps après deux avertissements. À la Beaujoire, M. Vernice aura pour assistants Florian Gonçalves de Araujo et Nicolas Danos. Brendan Roffet s’occupera de l’annonce des changements et du temps additionnel tandis que Mehdi Mokhtari et Bruno Coué gèreront la VAR.

    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    OL : Fonseca "très satisfait" du mercato hivernal

