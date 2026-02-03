Actualités
Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
Wendie Renard sur son penalty lors d’OL Lyonnes – Wolfsburg (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes - OM : Renard, Endler et Micah ne joueront pas

  • par David Hernandez

    • Pas encore assez remises, Wendie Renard, Christiane Endler et Teagan Micah ne joueront pas contre l’OM, mercredi (15h). Féerine Belhadj poursuivra l’intérim dans le but d’OL Lyonnes.

    Il y avait des sourires sur l’un des nombreux terrains du GOLTC. Après la victoire contre le PSG (0-1) dimanche au Parc des Princes, les joueuses d’OL Lyonnes ont basculé sur leur quart de finale de la Coupe LFFP. Le match contre l’OM se tiendra ce mercredi (15h) au centre d’entraînement et Jonatan Giraldez peut compter sur un groupe presque au complet. Comme dans la capitale, l’entraîneur espagnol ne pourra pas compter sur Christiane Endler et Teagan Micah. Les deux gardiennes travaillent en salle et "leur situation évolue positivement, mais c'est délicat pour moi de dire si elles seront prêtes pour Saint-Étienne (dimanche)."

    Belhadj de nouveau titulaire

    Féerine Belhadj enchaînera-t-elle une troisième titularisation de suite ? Après le PSG, la jeune Drômoise gardera le but d’OL Lyonnes en Coupe LFFP, avec toute la confiance de Jonatan Giraldez"Contre le PSG, elle a transmis de la tranquillité à la ligne défensive et à toute l'équipe. Je suis très content qu'elle ait la possibilité de jouer et d'aider l’équipe."

    Le derby, Wendie Renard ne devrait pas le manquer. Préservée à Paris suite à une gêne ressentie, la capitaine ne sera pas sur le terrain mercredi contre l’OM en Coupe. Encore en salle ce mardi, la défenseure va profiter de quelques jours supplémentaires pour revenir en parfaite condition pour la venue de Saint-Étienne, dimanche (15h) au Parc OL. "C'était une alerte. Elle va très bien et elle sera apte pour le derby."

