Alain et Isabelle Griezmann avec Michael Gerlinger pour la signature du partenariat OL - Mâcon 71
Alain et Isabelle Griezmann avec Michael Gerlinger pour la signature du partenariat OL – Mâcon 71 (@OL)

Désiré dans TKYDG, le partenariat OL - Mâcon 71 voit le jour

  • par David Hernandez

    • Lors de son passage dans "Tant qu’il y aura des Gones" en septembre dernier, Alain Griezmann avait fait un appel du pied à l’OL pour un partenariat. Le président du Mâcon 71 a signé une collaboration technique jusqu’en 2029.

    L’appel du pied a bien trouvé un écho à Décines. De passage sur le passage de "Tant qu’il y aura des Gones" en octobre dernier, Alain Griezmann avouait qu’un partenariat avec l’OL ne serait pas une mauvaise idée. Des discussions avaient alors lieu avec la direction lyonnaise et tout cela a débouché sur la signature d’une collaboration sur du long-terme. Dimanche, en amont de la victoire contre Lille, l’OL a annoncé l’intégration du club de Mâcon 71 dans le réseau des clubs partenaires pour les saisons à venir. Aux côtés de Michael Gerlinger, directeur général du club lyonnais, Alain Griezmann et sa femme Isabelle ont signé un contrat jusqu’en 2029.

    L'expérience de la famille Griezmann au service des jeunes de l'académie

    La collaboration entre le club de Ligue 1 et celui de National 3 s’effectuera au niveau de la formation, comme l’a indiqué l’OL dans son communiqué. "Plusieurs axes de travail identifiés seront explorés afin de professionnaliser l’ensemble des formateurs et entraineurs du club et consolider les bases structurelles de l’organisation. Les techniciens lyonnais accompagneront les formateurs et entraineurs du club dans leur formation continue en méthodologie, et leur ouvriront des sessions en immersion au sein de l’Academy de l’Olympique Lyonnais pour approfondir des thématiques spécifiques."

    Dans l’autre sens, les jeunes de l’OL Académie pourront profiter des conseils d’Alain et Isabelle Griezmann, père et mère de l’attaquant de l’Atlético de Madrid, "afin d’échanger sur les thématiques d’accompagnement des jeunes sportifs de haut niveau et de partager leur expérience dans la compréhension des enjeux liés au parcours sportif d’un joueur professionnel."

    Karim Benzema, ancien attaquant de l'OL
    Mercato : Benzema (ex-OL) reste en Arabie saoudite mais change de club

    Alain et Isabelle Griezmann avec Michael Gerlinger pour la signature du partenariat OL - Mâcon 71
    Désiré dans TKYDG, le partenariat OL - Mâcon 71 voit le jour
