Mercato : l'OL ne veut pas céder à la "vente panique" pour Kluivert

Selon nos informations, Paulo Fonseca comme les dirigeants de l'Olympique lyonnais tiennent à conserver leur défenseur Ruben Kluivert.

Crystal Palace a bien tenté d'enrôler le défenseur néerlandais Ruben Kluivert ces dernières heures. Mais l'écurie de Premier League a échoué. Paulo Fonseca en parfaite harmonie avec ses dirigeants souhaite absolument garder son joueur sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2030.

"Pas de "panic sale""

L'entraîneur lyonnais a été entendu puisque l'état major rhodanien a refusé de céder aux sirènes en cette fin de mercato hivernal. "On n’a pas fait de panic buy (l'été dernier), on ne veut pas de panic sale*", nous a fait savoir le club.

Une ambition sportive

Une décision cohérente qui s'explique par une ambition sportive lors de cette deuxième partie de saison. En effet, l'Olympique lyonnais occupe la 4e place de Ligue 1, à égalité avec Marseille (3e), et reste qualifié en Ligue Europa et en Coupe de France.

* vente panique