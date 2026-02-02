Mercato : l'OL ne veut pas céder à la "vente panique" pour Kluivert

Selon nos informations, Paulo Fonseca comme les dirigeants de l'Olympique lyonnais tiennent à conserver leur défenseur Ruben Kluivert.
Crystal Palace a bien tenté d'enrôler le défenseur néerlandais Ruben Kluivert ces dernières heures. Mais l'écurie de Premier League a échoué. Paulo Fonseca en parfaite harmonie avec ses dirigeants souhaite absolument garder son joueur sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2030.
"Pas de "panic sale""
L'entraîneur lyonnais a été entendu puisque l'état major rhodanien a refusé de céder aux sirènes en cette fin de mercato hivernal. "On n’a pas fait de panic buy (l'été dernier), on ne veut pas de panic sale*", nous a fait savoir le club.
Une ambition sportive
Une décision cohérente qui s'explique par une ambition sportive lors de cette deuxième partie de saison. En effet, l'Olympique lyonnais occupe la 4e place de Ligue 1, à égalité avec Marseille (3e), et reste qualifié en Ligue Europa et en Coupe de France.
* vente panique
super nouvelle, après j'attends de voir car si Cristal Palace dégaine 30 millions dans la journée qu'est-ce qui va se passer ?
30 millions même moi je le vends.
30 millions ! Et le petit jeune de Rennes 70 ?
Il vaudra plus en juin..
L'OL n'est plus (trop) sous contraintes financières donc attendre la fin de saison n'est pas une mauvaise stratégie.
Alors pas être juste, on n'écrit pas "panic sell", mais "panic sale". Ici le mot sell est utilisé comme un nom et pas comme un verbe, donc on l'écrit "sale". En revanche, on écrit le verbe "to sell".
Bref, sinon moi je vends rien à Crystal Palace. C'est pas eux qui ont saisi le TAS pour prendre la place de l'OL en Europa League cette saison ? CP et NF, je ne veux plus rien à voir avec ces 2 clubs anglais.
1 M. € / an de salaire annoncé, polyvalent et performent depuis un certains temps, le sur-régime de performance peut exister mais si le club veut viser haut à moindre coût cette saison, il est largement temps de le conserver.
J'ai aussi l'impression qu'il contribue à une certaine bonne ambiance dans le groupe !
OUF !!
Je n'aurai pas compris que Fonseca accepte de s'en séparer au moment où Ruben a fait d'énormes progrès .
Et ça me rassure aussi sur le fait qu'ils ne doivent pas vendre à tout prix .
Et puis même si on a été demi-cousin de Palace...Bof !
Il semblerait que certains aient oublié la situation économique de l’OL. Pour 30 millions, c’est inespéré ; je le vendrais sans aucun doute.
On a un matelas confortable en L1. pour être européeen. On semble se diriger vers le recrutement du jeune Parisien en défense centrale ; il serait donc remplacé.
Bien entendu, on perd un joueur qui a démontré de vraies qualités. C’est surtout sur le plan humain qu’il pourrait nous manquer également : il semble être une personne « adorable », un joueur tampon entre les jeunes et les anglophones, contribuant à une atmosphère saine au sein du vestiaire MAIS 30 milliions avec la situation du club, il faut pas tergiversé.
mais il ne serait jamais vendu à ce prix !
On l'a acquis pour 3,78 mio € cet été ( sa VM était de 700ke ! )
Aujourd'hui il est valorisé à 2,5 m€
Il y a quelque chose qui s’appelle l’offre et la demande.
Il a un contrat jusqu’en 2030, et on est lors de la dernière journée du mercato.
Il n’a que 25 ans : il a déjà de l’expérience, mais peut encore être revendu plus tard puisqu’il est jeune.
C’est le « fils de » ; en termes de ventes et de marketing, ça peut être pertinent.
Il peut devenir international néerlandais.
Il est totalement compatible avec la Premier League.
Lyon est 1er en Europa et 4e en Ligue 1 : Lyon a une belle cote.
Oui, et Jacquest est valorisé 20 M€, il a été vendu 70 M€ à Liverpool ?
Qu’il puisse être vendu 22 + 8, ça ne me choquerait pas.
La valeur sur Transfermarkt n’a aucune importance, seule compte l’offre du club… Jacquet non plus n’a pas une valeur de 70 millions.
30M ? où t'as vu ça ?
Je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas oublier qu'on a un déficit colossal à combler.
Selon moi, ça vaut ce que ça vaut, il faudrait au moins être en bénéfice de + de 50M par saison pendant encore 2 ou 3 ans, et maintenir une masse salariale faible.
Le truc c'est que si on vend Kluivert 30M, on ne sera plus dans l'obligation de vendre beaucoup d'autres joueurs. Un Fofana avec et on est bon. Il ne faut donc pas oublier que si ce n'est pas lui qui part ce sera un autre à sa place, donc tout dépend de l'importance du joueur concerné dans le groupe, et de sa valeur.
Par contre attention, nous sommes dans une période charnière de la saison, on peut désolidariser complètement l'équipe comme on peut la maintenir solide, et ainsi atteindre de beaux objectifs en fin de saison. D'où l'importance d'attendre la fin de saison pour vendre, qui auront d'ailleurs surement la même valeur si ce n'est plus.
Je pense que si L'OL a décidé de le garder en dépit de finances ric et rac, c'est qu'ils sont conscients des risques pris. J'ai entière confiance en le duo Kang/Gerlinger. Sur ce sujet, il convient de rester à notre place. Nous n'avons ni les tenants, ni les aboutissants.
En dessous de 60M€ , on ne bouge même pas un sourcil.
Non mais , de qui se moque t’on ?,
Y'a pas trop de questions à se poser, c'est 40M ou rien...et si on le vend 40M,on les remets direct pour rapatrier le roi Georges à 35M et on a 5 M pour payer son salaire sur un an et demi !
Natjuni, comment peux-tu t’exprimer ainsi ?
Le foot pour toi c’est du training , et au diable l’esprit de club et les ambitions de l ‘OL.
🙄
Tu voulais, je pense, parler de trading… Regarde la situation économique et le modèle économique de l’OL, la manière dont le club est perçu à l’international (comme un club tremplin, axé sur l’achat de joueurs en post-formation et leur revente), et tu comprendras probablement comment le football fonctionne : les joueurs ne sont malheureusement que des pions dans un système.
Est-ce que je vois le football comme ça ? Fort heureusement, non. J’aime m’attacher à des joueurs, et c’est très difficile de le faire quand il y a autant de changements. J’aimerais qu’ils restent plus longtemps au club, mais malheureusement les effectifs évoluent de plus en plus en vite, j'espere (et je pense) qu'on retrouvera plus de stabilité à ce niveau là MAIS plus de 20 millions sur Kluivert ( on a failli etre en L2, déficit colosal ça part etmerci pour tout!)
Natjuni, je pense que c'était la vision que l'on avait de l'OL sur ces dernières années, mais attention peut-être qu'on est en train de prendre un chemin différent désormais. C'est tout nouveau donc on ne peut rien confirmer et ce ne sont que des hypothèses, mais j'ai espoir que l'OL soit sur la fin de cette méthode.
Ou alors en tout cas c'est beaucoup plus réfléchis que ça ne l'était précédemment. D'ailleurs je trouve que Rennes aujourd'hui ressemble beaucoup à l'OL d'il y a quelques années. Ça recrute très cher, ça forme très bien, mais sportivement il n'y a aucun sens.
Je pense qu'aujourd'hui l'OL recrute peu cher, afin, dans les premières années, de faire un bénéfice et de combler les dettes, mais tout en ayant pour objectif de performer collectivement ! Avant j'ai plutôt l'impression que le club voulait mettre en valeur individuellement certains joueurs, ça fonctionnait, on les vendait 30, 40, 50M... Et on recommençait l'année suivante.
Évidemment qu'il va prendre de la valeur mais au delà de ça, c'est notre couteau suisse en défense.
Capable de jouer latéral droit, dc et latéral gauche. On l'a vue hier. Tessmann peut jouer dc mais qui tient son rôle au milieu, personne. Très important encore hier pour l'équilibre de l'équipe
Kluivert est devenue 1 remplaçant de luxe. Amn doit souffler, Kluivert peut jouer. Avec la blessure de taglia en plus
Sinon il reste hateboer pour le rôle de Kluivert mais c'est loin d'être la même histoire
On est en course sur 3 tableaux, dans le coup pour la 3° place en championnat et 1 qualif direct en c1, faut savoir si on veut être ambitieux ou pas. On est léger en défenseur...
Vous avez vu le match qu'il fait dimanche ?
Il performe à la fois en DC et en latéral.
Aucun coach doué de raison voudrait s'en séparer .
A un moment donné il faut savoir ce que l'on veut : retrouver un haut niveau sportif , revenir sur le podium ou bien continuer a vendre tous les 6 mois nos meilleurs joueurs.
Je crois avoir une idee de ce que la direction souhaite et quel chemin elle prend .
Justement c'était un "panic sale". Un "panic buy" aurait été un joueur que l'on achète en express pour le remplacer, ce qui n'a pas été le cas.
