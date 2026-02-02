Actualités
Endrick avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger lors de sa présentation à l'OL
Endrick avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger lors de sa présentation à l’OL (crédit : David Hernandez)

OL : fermeture du mercato ce lundi à 20h

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Après la victoire contre Lille dimanche après-midi, l’OL prépare son rendez-vous en Coupe de France. En coulisses, il ne reste que quelques heures avant la fermeture du mercato hivernal.

    Au moment de convaincre un joueur de rejoindre le projet, les dirigeants de l'OL peuvent difficilement faire mieux. En s'imposant 1-0 contre Lille dimanche, la formation lyonnaise a signé un dixième succès de rang, toutes compétitions confondues. Elle est surtout revenue à hauteur de l'OM dans la course à la troisième place et s'inscrit comme l'un des favoris pour la Ligue Europa. De quoi mettre l'eau à la bouche, en plus du discours de Paulo Fonseca, comme l'a souligné Endrick ces derniers jours. En ce lundi 2 février, Matthieu Louis-Jean risque de passer du temps au téléphone, même si la direction ne va pas tout bouleverser.

    Yaremchuk en arrivée, Molebe sur le départ ?

    Toutefois, à 20h, le mercato hivernal en Ligue 1 fermera ses portes et l'OL ne pourra plus ajuster son effectif. Cela reste quelques retouches avec notamment l'arrivée d'un attaquant. Cela a été confirmé par Paulo Fonseca dimanche après la victoire contre Lille et tout laisse à penser que Roman Yaremchuk sera l'heureux élu. Quoi qu'il en soit, il ne reste plus que quelques heures pour régler les derniers dossiers, que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs (Molebe ?).

    Noah Nartey buteur lors d'OL - Lille
    OL - Lille (1-0) : Nartey, la titularisation que personne n’attendait
    2 commentaires
    1. Olympien First
      Olympien First - lun 2 Fév 26 à 7 h 37

      On nous annonçait Samedi l'arrivée à Lyon le jour même de Yaremchuk (ou Iaremchuk...) pour passer sa visite médicale.

      Là il est dit que "tout laisse à penser que Roman Yaremchuk sera l'heureux élu".

      Donc, ce n'est pas encore certain?

      Problème à la visite médicale? Problème contractuel à régler? Ou simplement hésitation des dirigeants qui ont une ou d'autres pistes?

      Signaler
      1. Avatar
        Interol - lun 2 Fév 26 à 7 h 52

        Peut-être aussi qu'on attend le départ de Molebe, qui n'est pas officiellement parti il me semble

        Signaler

