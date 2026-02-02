OL : fermeture du mercato ce lundi à 20h

Après la victoire contre Lille dimanche après-midi, l’OL prépare son rendez-vous en Coupe de France. En coulisses, il ne reste que quelques heures avant la fermeture du mercato hivernal.

Au moment de convaincre un joueur de rejoindre le projet, les dirigeants de l'OL peuvent difficilement faire mieux. En s'imposant 1-0 contre Lille dimanche, la formation lyonnaise a signé un dixième succès de rang, toutes compétitions confondues. Elle est surtout revenue à hauteur de l'OM dans la course à la troisième place et s'inscrit comme l'un des favoris pour la Ligue Europa. De quoi mettre l'eau à la bouche, en plus du discours de Paulo Fonseca, comme l'a souligné Endrick ces derniers jours. En ce lundi 2 février, Matthieu Louis-Jean risque de passer du temps au téléphone, même si la direction ne va pas tout bouleverser.

Yaremchuk en arrivée, Molebe sur le départ ?

Toutefois, à 20h, le mercato hivernal en Ligue 1 fermera ses portes et l'OL ne pourra plus ajuster son effectif. Cela reste quelques retouches avec notamment l'arrivée d'un attaquant. Cela a été confirmé par Paulo Fonseca dimanche après la victoire contre Lille et tout laisse à penser que Roman Yaremchuk sera l'heureux élu. Quoi qu'il en soit, il ne reste plus que quelques heures pour régler les derniers dossiers, que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs (Molebe ?).