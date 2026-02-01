Face à Lille, l'OL ne laisse pas passer l'occasion

Ayant la possibilité de faire une bonne opération au classement, l’OL a dû lutter contre Lille. Mais le succès 1-0 laisse entrevoir de belles perspectives.

L’occasion était trop belle et la question était de savoir si l’OL allait la laisser passer ou bien en profiter ? Dans cette 20e journée de Ligue 1, les Lyonnais avaient une très belle carte à jouer pour se relancer complètement dans la course à la Ligue des champions. Samedi, l’OM avait concédé un nul au Paris FC après avoir mené 2-0 et dans le même temps Rennes avait sombré à Monaco. Alors en jouant Lille, cinquième et déjà à quatre points, les joueurs de Paulo Fonseca avaient tout pour être les grands gagnants du week-end. L’objectif était clairement bien défini, restait encore à faire le travail sur le terrain. Ce fut le cas grâce à l'unique but de Noah Nartey.

Nartey soigne ses débuts

Dans ce choc placé en plein milieu d’après-midi, les choses avaient plutôt mal commencé avec l’absence de dernière minute de Tyler Morton. Touché par un virus, l’Anglais n’a pas pu tenir sa place dans l’entrejeu, déjà orphelin de Corentin Tolisso. Malgré ses dires vendredi, Fonseca n’a donc pas eu d’autres choix que de lancer Noah Nartey dont il estimait qu’il avait "encore besoin de temps pour appréhender le jeu lyonnais". Dans la continuité du match contre le PAOK, l’OL a donc évolué dans un système hybride passant de cinq à quatre défenseurs et avec Abner dans un rôle de relayeur.

La première mi-temps a très clairement été à l’avantage du LOSC qui a montré que malgré les résultats, il reste une équipe séduisante. Dans une bataille tactique, l’OL a pu remercier Dominik Greif auteur d’une très grosse parade sur Perraud, laissé seul après une combinaison sur coup-franc. Une première frayeur (13e) sans conséquence, même si l’OL a clairement eu à se montrer dangereux. Après un nouvel arrêt de Greif (28e), les Lyonnais ont enfin attaqué la profondeur avec un joueur que personne n’attendait. En déboulant sur son côté gauche, Ruben Kluivert a déposé tout son monde pour servir parfaitement Nartey (1-0, 37e).

L'OL a défendu comme un seul homme

Des débuts rêvés pour le Danois et un avantage plutôt bien payé après une première solide mais quand même peu tranchante. Le scénario de la deuxième mi-temps n’a pas forcément été bien différent avec des Dogues mettant le pied sur le ballon. Seulement, là encore, le dispositif de l’OL a plutôt bien coulissé pour réduire au maximum les espaces et ainsi concéder le moins d’occasions possibles. Le LOSC s’est essayé de loin, mais ce fut assez timide pour inquiéter Greif. Offensivement, ce fut assez pauvre pour les Lyonnais, avec Pavel Sulc jouant un rôle ingrat mais n’ayant rien à se mettre sous la dent. A défaut d'être transcendante, la formation rhodanienne a fait preuve d'unité pour s'offrir un dixième succès de suite.