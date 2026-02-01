Face à Lille, l'OL ne laisse pas passer l'occasion

Ayant la possibilité de faire une bonne opération au classement, l’OL a dû lutter contre Lille. Mais le succès 1-0 laisse entrevoir de belles perspectives.
L’occasion était trop belle et la question était de savoir si l’OL allait la laisser passer ou bien en profiter ? Dans cette 20e journée de Ligue 1, les Lyonnais avaient une très belle carte à jouer pour se relancer complètement dans la course à la Ligue des champions. Samedi, l’OM avait concédé un nul au Paris FC après avoir mené 2-0 et dans le même temps Rennes avait sombré à Monaco. Alors en jouant Lille, cinquième et déjà à quatre points, les joueurs de Paulo Fonseca avaient tout pour être les grands gagnants du week-end. L’objectif était clairement bien défini, restait encore à faire le travail sur le terrain. Ce fut le cas grâce à l'unique but de Noah Nartey.
Nartey soigne ses débuts
Dans ce choc placé en plein milieu d’après-midi, les choses avaient plutôt mal commencé avec l’absence de dernière minute de Tyler Morton. Touché par un virus, l’Anglais n’a pas pu tenir sa place dans l’entrejeu, déjà orphelin de Corentin Tolisso. Malgré ses dires vendredi, Fonseca n’a donc pas eu d’autres choix que de lancer Noah Nartey dont il estimait qu’il avait "encore besoin de temps pour appréhender le jeu lyonnais". Dans la continuité du match contre le PAOK, l’OL a donc évolué dans un système hybride passant de cinq à quatre défenseurs et avec Abner dans un rôle de relayeur.
La première mi-temps a très clairement été à l’avantage du LOSC qui a montré que malgré les résultats, il reste une équipe séduisante. Dans une bataille tactique, l’OL a pu remercier Dominik Greif auteur d’une très grosse parade sur Perraud, laissé seul après une combinaison sur coup-franc. Une première frayeur (13e) sans conséquence, même si l’OL a clairement eu à se montrer dangereux. Après un nouvel arrêt de Greif (28e), les Lyonnais ont enfin attaqué la profondeur avec un joueur que personne n’attendait. En déboulant sur son côté gauche, Ruben Kluivert a déposé tout son monde pour servir parfaitement Nartey (1-0, 37e).
L'OL a défendu comme un seul homme
Des débuts rêvés pour le Danois et un avantage plutôt bien payé après une première solide mais quand même peu tranchante. Le scénario de la deuxième mi-temps n’a pas forcément été bien différent avec des Dogues mettant le pied sur le ballon. Seulement, là encore, le dispositif de l’OL a plutôt bien coulissé pour réduire au maximum les espaces et ainsi concéder le moins d’occasions possibles. Le LOSC s’est essayé de loin, mais ce fut assez timide pour inquiéter Greif. Offensivement, ce fut assez pauvre pour les Lyonnais, avec Pavel Sulc jouant un rôle ingrat mais n’ayant rien à se mettre sous la dent. A défaut d'être transcendante, la formation rhodanienne a fait preuve d'unité pour s'offrir un dixième succès de suite.
On attendait l'occasion du break. Score un peu juste mais, comme on dit, on s'en contentera.
On l'a eu par Hendrick : tir à coté et au dessus du gauche ( Abner en manque une belle aussi ). Mais seule la victoire est belle et vaut chère .
Je les ai trouvé plus fatigué que les lillois , mais la défense très forte et des lillois comme souvent contre nous assez inoffensifs ( un but en trois match cette saison )
Début tonitruant de N Nartey en première mi temps
Beaucoup trop de joueurs en méforme, mais on passe.
Une purge made in Genesio, mais que l’on gagne aux forceps. Bravo les gones !
Pas tout à fait d'accord
Une purge c'est quand on est nul des deux côtés du terrain
Sur le plan offensif c'est vrai que c'etait ennuyeux par contre sur le plan défensif on a fait un match incroyable !
Ça a été dur mais l'essentiel est là : 10 à la suite depuis le 11 décembre.
Ce n'était pas notre match de l'année, mais le débordement de Kluivert, l'aisance balle au pied de Nartey, l'abnégation défensive de Moreira et la joie collective au coup de sifflet final suffisent amplement à mon bonheur ce week-end
Bon résumé
On a donc enchaîné monaco lille Brest et de nouveau Lille avec 100% de victoires.
Un manque de maîtrise technique et les absences de Morton et tolisso se sont fait sentir, même derrière.
Nartey, il a du ballon c est indéniable, il va falloir juste que physiquement il soit plus costaud mais il vient d'arriver.
AMN, ça se voit qu'il a finit sur les rotules jeudi, car la il est pas au top physiquement.
Aussi endrick en difficulté car pas de rampe de lancement derrière.
On a chercher trop dans les pieds et un manque de jeu en profondeur.
Moreira moins influent offensivement, mais défensivement, il a été précieux.
Homme du match, j'hésite entre Kluivert, hyper solide défensivement et passeur décisif de fou.
L'autre c est moreira, qui a été incroyable dans la débauche d'énergie, défensivement, il a été hyper précieux.
On n'a pas eu le ballon, on a été en difficultés mais Lille n'a pas eu de grandes occasions hormis celle de perraud en début de match.
Il va falloir par contre que les joueurs réussissent à récupérer car on sent que physiquement les organismes souffrent beaucoup.
Niakhate et mata ont été moins serein aussi, tessmann j en parle pas.
Mais on a peu vu devant Sulc.
Tessman n'a pas dormi de la nuit à cause de son bébé ( dixit PF )
Et Daniel Bravo aurait dit "mais que fait sa femme ?..."
Enorme match de moreira et kluivert, bonne première pas évidente de nartey, j'ai bien aimé aussi tessmann précieux à la recup
mais gros combat de tout le monde, belle solidarité
Quel pied, on continue notre série
Merci.les gones
C'était pas un grand match avec des absents,mais on a une équipe solidaire,la rentrée de nartey c'est du tout bon
Hate de voir Nartey un peu plus haut devant une doublette Morton Tolisso.
Bravo et merci les gones.👍👏
Match courageux, beaucoup de solidarité , d'abnégation, avec un résultat positif au bout.
10ème victoire consécutive, alors bien sur on peut faire mieux, mais perso, suis heureux et fier de nos gones .
Pour ce qui est du foot champagne on verra plus tard .
Ou pas d'ailleurs ...
+ belles images de communion avec les supporters , et un super clapping !
QUEL MATCH DE MOREIRA !
Un inlassable travailleur 🙂
Un régal, un pitbull sur chacune de ses actions défensives ...
Offensivement il n'est pas en reste
Depuis le temps que je rêvais d'avoir des joueurs comme ça dans mon équipe
Des matchs comme ça, il y en a forcément dans une saison. Savoir les gagner fait de nous cette saison, une équipe prétendante au podium. Ne râlons pas trop, profitons des 10 victoires à la suite ! Défensivement, c'est vraiment le jour et la nuit avec l'an passé
Que l'accouchement fut difficile !
Bruno je t'avais dis que les 3 points nous reviendraient. Belle équipe de Tchiis quand même , belle ambiance et notre Ol grimpe a l'arraché mais continu la belle histoire qui va surement s'inscrire , bravo les gones..........
Qu'est-ce qu'on a bien défendu ! Bravo à notre charnière et à Kluivert et mention spéciale à Moreira qui a défendu son côté mieux qu'un latéral de métier tout en attaquant sur son côté. Quelle énergie ! quel joueur !
Belle communion avec nos supporters 🙂
C'est fou tout le travail effectué par Moreira, ce jeune est précieux dans notre équipe
I stand corrected.
Je n'aurais jamais misé un kopek sur ce match, joué sans Tolisso, Morton ni Tagliafico, avec un Maitland-Niles rincé, un Abner pas à son poste, et un Nartey lancé dans la fosse aux lions.
Et on gagne. Face à un Lille qui tenait la balle en ne sachant absolument pas quoi en foutre, certes (je reconnais bien là la patte de ce cher Genesio, que je continue de considérer comme le plus mauvais tacticien de tout le championnat), mais avec une équipe B.
Et mieux: on gagne à l'état d'esprit, à la niaque, comme une bande de potes. Il suffisait de voir tout le monde sauter en cercle à la fin comme si on venait de gagner le championnat pour voir l'ambiance. Je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir, mais bordel, on a de quoi transformer ce qui s'annonçait comme la saison de l'angoisse en une saison de légende.
Mention spéciale à Kluivert, qui évolue à un tel niveau que Tagliafico n'est plus du tout titulaire automatique.
👍 Bien d'accord , mais surtout à partir du 3ème paragraphe "Et mieux, on gagne à l'état d'esprit, à la niaque.."
Même ressenti.
L’essentiel est 3 points , on a pris distance de Lille en 7 points entre 4eme et 5eme places
Le match est … comment dire , c’est frustrant comme on a pas dominer ni contrôle au milieu , ça se voit qu’on a galéré sans Morton et Tolisso. Nartey faisait mieux mais quand il touche ballon , les 3 lillois lui collent.
Bravo pour la défense , on serre beaucoup des fesses.
Moreira peut nous faire oublié Fofana hehe , je plaisante , je voulais dire qu’il joue très bien !
Cette victoire est peut être grâce à un super Kluivert, très étonné pour son rush à gauche.
Bravo pour 3 points importants contre Lille , Allez OL !
Moreira est meilleur que Fofana. Clairement. On l'a peut-être oublié, mais Fofana tendait à foirer un contre sur deux en ratant son contrôle de balle. Là, Moreira faisait aile de pigeon sur aile de pigeon sans jamais la perdre – et son match en défense ! Fofana a du souci à se faire.
Moreira devra récupérer.
Vraiment du grand OL
Par contre, je serais Fonseca, j’assoirai Endrick devant une vidéo du match que fait Moreira histoire de bien lui faire comprendre ce qui lui manque pour espérer être titulaire dans un top club.
Les lyonnais ont passé leur temps à jouer sur Moreira et Sulc a presque tout raté dans ses combinaisons avec Hendrick que l'arbitre ( plus mauvais homme du match à mon gout ) n'a vraiment pas protégé et qui a touché 4 fois moins de ballons que Moreira . Certes il ne défend pas aussi bien que Moreira mais comme tout le monde
Victoire très importante qui nous donne 7 points d'avance sur le rival du jour.
Un rude combat les lillois étaient coriaces et quadrillaient bien le terrain.
Avec tolisso et morton on aurait mieux tenu ces lillois
Ils ont défendu pour préserver ce résultat , une victoire 1-0 dans la souffrance comme en début de saison ; et ces points font du bien .
C'est souvent mieux que de dominer sans pouvoir marquer.
Tellement de bien qu'on en a 7 d'avance sur Lille.
On aurait surtout pu sortir de bons ballons pour nos attaquants qui de fait ne pouvaient que créer eux-mêmes les occasions. Forcément, c'est moins efficace.
Un énorme coup de chapeau, gagner dans la souffrance c'est magnifique aussi..
On sent une belle bande de pote solidaire, quand c'est pas Tolisso, c'est Morton.
Quand c'est pas Morton, c'est Sulc.
Quand c'est pas Sulc, c'est Moreira.
Quand c'est pas Moreira c'est Endrick.
Quand c'est pas Endrick, c'est Nartey.
Y'en a toujours un qui est décisif, on est armés de partout.
C'était la semaine de la mort, on gagne les 2 matchs..
Cette saison est incroyable, je suis comme un dingue..
😍
+1