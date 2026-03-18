Sur le retour à l’OL, Sulc déjà convoqué avec la Tchéquie

Blessé depuis trois semaines, Pavel Sulc est proche d’un retour à l’OL. Malgré son inactivité et un besoin de reprendre du rythme, l’attaquant a été retenu avec la Tchéquie, au même titre qu’Adam Karabec.

La crise offensive et sportive de l’OL va-t-elle enfin prendre fin dans les prochaines heures ? Confronté à une pénurie de munitions en attaque, Paulo Fonseca a dû bricoler depuis de longues semaines et donc plusieurs matchs. Seulement, ces derniers jours, les retours de Malick Fofana et Afonso Moreira dans les séances collectives ont apporté un peu de baume au cœur des supporters lyonnais. Mardi, c’est Pavel Sulc qui a pu reprendre avec ses coéquipiers. Des bonnes nouvelles en attendant de savoir si tous prendront place dans le groupe retenu pour la venue du Celta de Vigo jeudi soir (18h45). Ce retour du numéro 10 lyonnais donne forcément le sourire dans la capitale des Gaules, mais aussi en Tchéquie.

Une place à la Coupe du monde à aller chercher

À l’heure où se profile la trêve internationale, Sulc fera en effet ses valises pour ce rassemblement de mars. Il a beau ne pas avoir joué depuis trois semaines et avoir à peine repris l’entraînement collectif, difficile pour la nation européenne de se passer de l’ancien du Viktoria Plzen. La raison ? Les barrages de la zone Europe pour la Coupe du monde 2026 avec une demi-finale contre l’Irlande le jeudi 26 mars (20h45) avant une potentielle finale contre la Macédoine du Nord ou le Danemark de Noah Nartey. Un rassemblement à quitte ou double pour la Tchéquie, qui comptera un deuxième joueur de l’OL avec Adam Karabec, également présent dans la liste.