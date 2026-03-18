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Pavel Sulc lors de Strasbourg - OL
Pavel Sulc lors de Strasbourg – OL (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Sur le retour à l’OL, Sulc déjà convoqué avec la Tchéquie

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Blessé depuis trois semaines, Pavel Sulc est proche d’un retour à l’OL. Malgré son inactivité et un besoin de reprendre du rythme, l’attaquant a été retenu avec la Tchéquie, au même titre qu’Adam Karabec.

    La crise offensive et sportive de l’OL va-t-elle enfin prendre fin dans les prochaines heures ? Confronté à une pénurie de munitions en attaque, Paulo Fonseca a dû bricoler depuis de longues semaines et donc plusieurs matchs. Seulement, ces derniers jours, les retours de Malick Fofana et Afonso Moreira dans les séances collectives ont apporté un peu de baume au cœur des supporters lyonnais. Mardi, c’est Pavel Sulc qui a pu reprendre avec ses coéquipiers. Des bonnes nouvelles en attendant de savoir si tous prendront place dans le groupe retenu pour la venue du Celta de Vigo jeudi soir (18h45). Ce retour du numéro 10 lyonnais donne forcément le sourire dans la capitale des Gaules, mais aussi en Tchéquie.

    Une place à la Coupe du monde à aller chercher

    À l’heure où se profile la trêve internationale, Sulc fera en effet ses valises pour ce rassemblement de mars. Il a beau ne pas avoir joué depuis trois semaines et avoir à peine repris l’entraînement collectif, difficile pour la nation européenne de se passer de l’ancien du Viktoria Plzen. La raison ? Les barrages de la zone Europe pour la Coupe du monde 2026 avec une demi-finale contre l’Irlande le jeudi 26 mars (20h45) avant une potentielle finale contre la Macédoine du Nord ou le Danemark de Noah Nartey. Un rassemblement à quitte ou double pour la Tchéquie, qui comptera un deuxième joueur de l’OL avec Adam Karabec, également présent dans la liste.

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    5 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - mer 18 Mar 26 à 9 h 46

      Pfff la tuile , il est à peine remis sur ses pattes , pas prêt à jouer et ils le sélectionnent .
      J'espère qu'ils ne vont pas nous le reblesser .

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    2. Avatar
      OctoGone - mer 18 Mar 26 à 9 h 52

      Voyons cela comme une opportunité pour lui de reprendre un peu de rythme

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      1. Juni38
        Juni38 - mer 18 Mar 26 à 10 h 13

        oui on peut voir la chose comme ça , mais qu'ils ne le fassent pas jouer tout un match .

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    3. Avatar
      ciresglover - mer 18 Mar 26 à 9 h 57

      Oui enfin va t il jouer avec l’OL d’ici la trêve? Si oui sera t il libéré dans sa tête pour pense à l’OL et non à une potentielle coupe du monde. Voyons le verre à moitié plein en espérant que tout se passe bien. Il a déjà trop manqué à l’OL.

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      1. Juni38
        Juni38 - mer 18 Mar 26 à 10 h 13

        je met une pièce pour dimanche , en espérant qu'il aura pu bien bosser cette semaine .

        Signaler

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