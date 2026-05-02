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Beth Mead, ailière d'Arsenal et de l'Angleterre
Beth Mead, ailière d’Arsenal et de l’Angleterre (Photo by Ben STANSALL / AFP)

Contre OL Lyonnes, Arsenal retrouve Kelly mais pas Mead ni Catley

  • par David Hernandez

    • En ballotage favorable pour une deuxième finale de suite, Arsenal se présente avec un groupe semblable à celui du match aller. Seule Chloe Kelly fait son retour contre OL Lyonnes, tandis que Beth Mead et Steph Catley sont toujours indisponibles.

    Tenant du titre, Arsenal n'est plus qu'à 90 ou 120 minutes d'une possible deuxième finale de suite en Ligue des champions. À la mi-temps de la double confrontation contre OL Lyonnes, les Gunners sont en ballotage favorable après leur victoire 2-1 en demi-finale aller à l'Emirates Stadium. Il faudra confirmer ce résultat ce samedi (15h) au Parc OL devant un peu plus de 20 000 supporters acquis à la cause des Lyonnaises. Une mission loin d'être insurmontable pour une formation qui était venue s'imposer 4-1 à la même époque et au même stade il y a un an. Les coéquipières de Leah Williamson espèrent bien connaitre pareil succès pour valider un ticket direct pour Oslo et la finale du 23 mai prochain.

    Un court avantage à tenir

    Pour ce match retour à Décines, Renée Slegers doit composer avec un groupe semblable à celui qui avait été retenu pour la manche aller à Londres. Beth Mead, pour raisons personnelles, et Steph Catley, touchée au genou lors du quart contre Chelsea, ne sont toujours pas disponibles. En revanche, la coach néerlandaise retrouve Chloe Kelly. L'attaquante anglaise avait dû faire l'impasse sur la demie aller en raison d'un problème musculaire. Non convoquée contre Leicester (7-0) en milieu de semaine, elle est désormais apte et postule dans le groupe londonien. Une munition offensive supplémentaire pour Arsenal.

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