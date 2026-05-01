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Tanbitha Chawinga (OL Lyonnes)
Tanbitha Chawinga (OL Lyonnes) (Photo by Ben STANSALL / AFP)

OL Lyonnes sans Chawinga ni Benyahia contre Arsenal

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • A la veille de la demi-finale retour contre Arsenal, Jonatan Giraldez va devoir se passer de Tabitha Chawinga. L’ailière malawite n’est pas encore assez remise de sa blessure contractée lors d’OL Lyonnes - Dijon, il y a dix jours.

    Un petit but de retard à combler. Ce samedi (15h), OL Lyonnes n'est pas en position favorable au moment d'entrer sur la pelouse du Parc OL. Malgré la défaite (2-1) dimanche dernier à l'Emirates Stadium, les espoirs restent permis pour cette manche retour. Plombées par des erreurs individuelles, les Fenottes n'ont finalement besoin que d'une victoire par un but d'écart pour, a minima, accrocher les prolongations contre Arsenal. Pour cette demi-finale retour de Ligue des champions, Jonatan Giraldez ne pourra pas compter sur Tabitha Chawinga.

    Ouazar à l'entraînement des pros ce vendredi

    La Malawite avait fait le déplacement à Londres, mais ne s'était même pas échauffée. Touchée contre Dijon il y a dix jours, l'ailière n'a pas encore récupéré tous ses moyens et n'a pas participé à la séance de veille de match, ce vendredi. Il en va de même pour Inès Benyahia, en basket sur le bord de la pelouse pendant que ses coéquipières préparaient du mieux possible ce match couperet qui se jouera devant plus de 20 000 spectateurs*.

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    3 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - ven 1 Mai 26 à 13 h 36

      Deux joueuses importantes c'est vraiment dommage. La blessure de Chawinga est vraiment tombée au mauvais moment. J'espère qu'en attaque elles vont se bouger un peu plus, à commencer par aller au devant des ballons en dehors de la surface.

      Signaler
    2. seb.66
      seb.66 - ven 1 Mai 26 à 13 h 37

      Apparemment Alice est là !

      Pour Chawinga, rien d'étonnant !

      Signaler
      1. dede74
        dede74 - ven 1 Mai 26 à 13 h 51

        Bonjour,
        Oui c'était à prévoir, comme je le disais la semaine dernière, on ne se remet pas vite d'une élongation, surtout après avoir tenté de jouer, sans être à 100% et rechuté.
        Il vaut mieux qu'elle se remette complètement, il reste quelques matchs à jouer et l'équipe pourrait avoir besoin d'elle.
        Pour Inès, c'est moins important, il y a de nombreuses joueuses de milieu.

        Signaler

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