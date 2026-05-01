OL Lyonnes sans Chawinga ni Benyahia contre Arsenal

A la veille de la demi-finale retour contre Arsenal, Jonatan Giraldez va devoir se passer de Tabitha Chawinga. L’ailière malawite n’est pas encore assez remise de sa blessure contractée lors d’OL Lyonnes - Dijon, il y a dix jours.

Un petit but de retard à combler. Ce samedi (15h), OL Lyonnes n'est pas en position favorable au moment d'entrer sur la pelouse du Parc OL. Malgré la défaite (2-1) dimanche dernier à l'Emirates Stadium, les espoirs restent permis pour cette manche retour. Plombées par des erreurs individuelles, les Fenottes n'ont finalement besoin que d'une victoire par un but d'écart pour, a minima, accrocher les prolongations contre Arsenal. Pour cette demi-finale retour de Ligue des champions, Jonatan Giraldez ne pourra pas compter sur Tabitha Chawinga.

Ouazar à l'entraînement des pros ce vendredi

La Malawite avait fait le déplacement à Londres, mais ne s'était même pas échauffée. Touchée contre Dijon il y a dix jours, l'ailière n'a pas encore récupéré tous ses moyens et n'a pas participé à la séance de veille de match, ce vendredi. Il en va de même pour Inès Benyahia, en basket sur le bord de la pelouse pendant que ses coéquipières préparaient du mieux possible ce match couperet qui se jouera devant plus de 20 000 spectateurs*.

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