Le maillot 2026-2027 de l’OL a-t-il fuité ?

En lice pour accrocher la Ligue des champions la saison prochaine, l’OL n’est pas encore totalement tourné vers l’exercice 2026-2027. Mais son prochain maillot aurait fuité.
Ce samedi (15h) contre Arsenal, les joueuses d’OL Lyonnes arboreront leur maillot spécial "Europe", la première tunique qui n’est pas en commun avec celle des garçons. Car pour le moment, les maillots domicile et extérieur restent en commun, le choix des designs se faisant deux ans en avance. Ainsi, la saison prochaine, Wendie Renard et ses coéquipières porteront encore le même maillot que ceux de Corentin Tolisso et compagnie. Un maillot qui rappellerait celui de la saison 1996-1997 d’après le site Footy Headlines, souvent bien au fait des équipements à venir. À une différence près que les bandes rouge et bleue ne se situeraient pas sur le côté comme à l’époque, mais bien au centre.
La forme des armoiries de Lyon pour séparer les bandes centrales
C’est en tout cas ce qui a fuité ces dernières heures sur le site spécialisé et, selon les indiscrétions d’Olympique-et-Lyonnais, le maillot de l’OL ressemblera bien à ça dans les grandes lignes la saison prochaine. Des manches bleues avec une touche de doré et les trois bandes de l’équipementier Adidas en rouge. De plus, l’espace central pour le sponsor "Emirates" représenterait la forme des armoiries de Lyon. À voir si les Lyonnais le porteront le 17 mai prochain pour le dernier match de la saison contre Lens. C’est en tout cas généralement la tradition ces dernières années à Décines.
Perso je le trouve horrible…y’a trop de chose sur le maillot (en plus du logo atroce) et on dirait vraiment que les bandes ont été bouffé par des souris…
Absolument atroce…
Heureusement qu'il y a eu le maillot collector des 75 ans qui avait de la gueule parce que là adidas fait encore n'importe quoi en dévisageant un maillot mythique.
Il y a une autre version qui était sorti en leak, elle est magnifique, pourquoi adidas arrive à en faire cette horreur, c'est un mystère.
J'espère que cet équipementier dégagera rapidement, depuis qu'ils ont pris la succession d'Umbro les maillots pas trop horribles se comptent sur les doigts de la main.