Le maillot 2026-2027 de l’OL a-t-il fuité ?

En lice pour accrocher la Ligue des champions la saison prochaine, l’OL n’est pas encore totalement tourné vers l’exercice 2026-2027. Mais son prochain maillot aurait fuité.

Ce samedi (15h) contre Arsenal, les joueuses d’OL Lyonnes arboreront leur maillot spécial "Europe", la première tunique qui n’est pas en commun avec celle des garçons. Car pour le moment, les maillots domicile et extérieur restent en commun, le choix des designs se faisant deux ans en avance. Ainsi, la saison prochaine, Wendie Renard et ses coéquipières porteront encore le même maillot que ceux de Corentin Tolisso et compagnie. Un maillot qui rappellerait celui de la saison 1996-1997 d’après le site Footy Headlines, souvent bien au fait des équipements à venir. À une différence près que les bandes rouge et bleue ne se situeraient pas sur le côté comme à l’époque, mais bien au centre.

La forme des armoiries de Lyon pour séparer les bandes centrales

C’est en tout cas ce qui a fuité ces dernières heures sur le site spécialisé et, selon les indiscrétions d’Olympique-et-Lyonnais, le maillot de l’OL ressemblera bien à ça dans les grandes lignes la saison prochaine. Des manches bleues avec une touche de doré et les trois bandes de l’équipementier Adidas en rouge. De plus, l’espace central pour le sponsor "Emirates" représenterait la forme des armoiries de Lyon. À voir si les Lyonnais le porteront le 17 mai prochain pour le dernier match de la saison contre Lens. C’est en tout cas généralement la tradition ces dernières années à Décines.