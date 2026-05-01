Greif et Fonseca représenteront l'OL aux Trophées UNFP

Jeudi, l'UNFP a dévoilé le nom des nommés dans les différentes catégories des Trophées UNFP qui se tiendront le 11 mai prochain. Dominik Greif chez les gardiens et Paulo Fonseca chez les coachs représenteront l'OL durant cette cérémonie.

Troisième et plus que jamais en lice pour retrouver la Ligue des champions la saison prochaine, l'OL déjoue les pronostics en cette saison 2025-2026. Après les déboires de l'été dernier, pas grand monde n'aurait misé sur une telle saison en Ligue 1. Mais Paulo Fonseca, dans une position qu'il affectionne, a réussi à tirer le maximum d'un effectif qui découvrait le haut niveau. Alors, forcément, au moment de se projeter sur les récompenses individuelles de la saison, difficile de se passer de représentants lyonnais. À commencer par le technicien portugais. Jeudi, les nommés dans les différentes catégories pour les Trophées UNFP ont été dévoilés. Paulo Fonseca concourt ainsi pour le titre de meilleur coach de la saison en Ligue 1. Toutefois, difficile de l'imaginer recevoir cette récompense alors qu'il doit batailler avec Pierre Sage (Lens), grand favori, Luis Enrique (PSG), Bruno Genesio (Lille) et Olivier Pantaloni (Lorient).

Deux nommés mais aucune récompense ?

Toutefois, cette nomination salue le travail réalisé par l'entraîneur de l'OL qui a su tirer le meilleur de ses joueurs, certains inconnus du grand public au moment de leur arrivée. C'est notamment le cas de Dominik Greif. À 29 ans, le Slovaque a fait oublier en quelques mois le départ de Lucas Perri et s'est imposé comme l'un des derniers remparts les plus sûrs de Ligue 1. Avec 11 clean sheets, il voit simplement le Lillois Berke Özer le battre dans l'exercice. Cela vaut donc bien une nomination pour le trophée UNFP de meilleur gardien. Le Lyonnais se retrouve en concurrence avec Hervé Koffi (Angers), Brice Samba (Rennes), Robin Rissier (Lens) et Mike Penders (Strasbourg). Remportera-t-il le trophée ? Réponse le 11 mai prochain.