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Elisa Daupeux arbitrera OL - Montpellier
Elisa Daupeux arbitrera OL – Montpellier (@FFF)

Coupe de France : Elisa Daupeux aux commandes de PSG - OL Lyonnes

  • par Gwendal Chabas

    • Nous connaissons l'arbitre de la finale de la Coupe de France. Elisa Daupeux aura la charge d'arbitrer le match entre le PSG et OL Lyonnes.

    Ce rendez-vous est encore lointain dans les esprits. Néanmoins, et avant que ne commence la phase finale de la Première Ligue, OL Lyonnes a un trophée à aller chercher. Pas la Ligue des champions, pour laquelle il espère se qualifier pour la finale le 23 mai. Pour cela, il faudra renverser Arsenal samedi à la maison*. Non, on parle là de la Coupe de France avec un choc contre le PSG en conclusion de la compétition.

    La vidéo sera présente

    Le match se disputera le 10 mai au stade du Hainaut, à Valenciennes. Coup d'envoi programmé à 15h30. Mardi, la Fédération a dévoilé le nom des arbitres qui auront la charge de cette rencontre. Au centre des débats, nous retrouverons Elisa Daupeux, bien connue des Lyonnaises. Ces dernières ont croisé sa route contre Marseille, notamment, cette saison. Elle officiera avec ses assistantes Clémentine Dubreil et Violette Le Chevert.

    En bord terrain, c'est Agathe Kocher qui jouera le rôle de la quatrième arbitre. Pour cette finale, les 22 actrices profiteront de la vidéo. Elle reviendra au duo Marc Bollengier, habitué à évoluer en Ligue 1, et Morgane Chignard. Quant à la partie, elle sera visible sur France 2.

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