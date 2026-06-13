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Corentin Tolisso lors d'OL - Paris FC
Corentin Tolisso lors d’OL – Paris FC (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Ligue 1 : le calendrier de l'OL à domicile en 2026-2027

  • par Gwendal Chabas

    • Début face au Havre, réception du Paris FC pour finir. Découvrez les week-ends à réserver si vous souhaitez assister aux matchs de l'OL à Décines.

    Cette saison, l'OL a réussi quelques belles affluences en Ligue 1, avec un pic contre le Paris Saint-Germain (58 257 spectateurs) en novembre 2025. Il espère repartir sur des bases similaires en 2026-2027. Il connaît à présent le programme de l'exercice à venir, puisque mercredi la LFP a dévoilé le calendrier du championnat. Si l'Olympique lyonnais se déplacera pour commencer, direction Toulouse, il accueillera Le Havre dès la J2 pour son premier rendez-vous à la maison.

    Marseille le 13 décembre et le PSG le 9 mai

    Et surtout, il conclura cette saison par la réception du Paris FC fin mai en marge de la 34e journée. Où en sera-t-il à ce moment-là ? Tous les supporters attendent cette réponse. Entre-temps, il aura affronté Marseille (le dimanche 13 décembre) et le PSG (9 mai) à Décines, les deux principaux chocs. Mais certaines dates semblent immanquables, comme les duels contre Monaco (fin novembre) ou encore Lille (fin janvier).

    À noter que les Rhodaniens enchaîneront à deux reprises deux rencontres consécutives à domicile. Aux J2 et J3 entre août et septembre, puis en J31 et J32 début mai.

    Le calendrier de l'OL à domicile en Ligue 1

    • J2 contre Le Havre (week-end du 29 août)
    • J3 face à Auxerre (week-end du 5 septembre)
    • J5 contre Rennes (week-end du 19 septembre)
    • J7 face à Nice (le week-end du 17 octobre)
    • J9 contre à Angers (le week-end du 31 octobre)
    • J12 face à Monaco (le week-end du 28 novembre)
    • J14 contre Marseille (le dimanche 13 décembre)
    • J16 face à Lorient (le week-end du 16 janvier 2027)
    • J18 contre Lille (le week-end du 30 janvier 2027)
    • J20 face à Lens (le week-end du 13 février 2027)
    • J22 contre Toulouse (le week-end du 27 février 2027)
    • J24 face à Troyes (le week-end du 13 mars 2027)
    • J27 contre Strasbourg (le week-end du 10 avril 2027)
    • J29 face à Brest (le week-end du 24 avril 2027)
    • J31 contre le PSG (le dimanche 9 mai 2027)
    • J32 face au Mans (le week-end du 16 mai 2027)
    • J34 contre le Paris FC (le week-end du 29 mai 2027)
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