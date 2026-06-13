Ligue 1 : le calendrier de l'OL à domicile en 2026-2027

Début face au Havre, réception du Paris FC pour finir. Découvrez les week-ends à réserver si vous souhaitez assister aux matchs de l'OL à Décines.

Cette saison, l'OL a réussi quelques belles affluences en Ligue 1, avec un pic contre le Paris Saint-Germain (58 257 spectateurs) en novembre 2025. Il espère repartir sur des bases similaires en 2026-2027. Il connaît à présent le programme de l'exercice à venir, puisque mercredi la LFP a dévoilé le calendrier du championnat. Si l'Olympique lyonnais se déplacera pour commencer, direction Toulouse, il accueillera Le Havre dès la J2 pour son premier rendez-vous à la maison.

Marseille le 13 décembre et le PSG le 9 mai

Et surtout, il conclura cette saison par la réception du Paris FC fin mai en marge de la 34e journée. Où en sera-t-il à ce moment-là ? Tous les supporters attendent cette réponse. Entre-temps, il aura affronté Marseille (le dimanche 13 décembre) et le PSG (9 mai) à Décines, les deux principaux chocs. Mais certaines dates semblent immanquables, comme les duels contre Monaco (fin novembre) ou encore Lille (fin janvier).

À noter que les Rhodaniens enchaîneront à deux reprises deux rencontres consécutives à domicile. Aux J2 et J3 entre août et septembre, puis en J31 et J32 début mai.

Le calendrier de l'OL à domicile en Ligue 1