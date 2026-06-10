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Clinton Mata face à Santiago Hidalgo lors de Toulouse - OL
Clinton Mata face à Santiago Hidalgo lors de Toulouse – OL (Photo by Ed JONES / AFP)

Ligue 1 : pour lancer sa saison, l'OL ira à Toulouse

  • par Gwendal Chabas

    • Voilà, c'est le grand moment. On sait que l'OL entamera la saison 2026-2027 de Ligue 1 à Toulouse. Rendez-vous le week-end du 23 août pour le dernier 4e du championnat.

    Un match amical face au Mâcon 71 le 8 juillet, un stage du 19 au 24 juillet en Allemagne, le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions début août... Le calendrier de l'OL cet été est encore un peu flou, mais il se dévoile petit à petit. D'ailleurs, on sait contre qui les joueurs de Paulo Fonseca débuteront la Ligue 1 version 2026-2027. Comme attendu, ils se déplaceront lors de la première journée. Un voyage qui rappellera quelques mauvais souvenirs.

    L'Olympique lyonnais ira à Toulouse le week-end du 23 août, date de lancement du championnat. On se souvient malheureusement très bien du précédent match face au TFC, déjà au Stadium. C'était le 9 mai dernier. Les Toulousains avaient battu les Rhodaniens 2-1, une rencontre qui a participé au couac des coéquipiers de Corentin Tolisso en fin de saison.

    Face au Paris FC pour finir

    Ils seront prévenus cette fois-ci. La partie s'annonce néanmoins assez difficile, sachant que le groupe pourrait gérer en même temps un éventuel barrage pour rejoindre la coupe aux grandes oreilles.

    Autre information à retenir, l'OL recevra lors de la 34e et dernière journée. Mais ce ne seront pas les Haut-Garonnais. Non, c'est le Paris FC qui viendra à Décines le 29 mai 2027 pour conclure l'exercice.

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