L'OL opposé à Mâcon le 8 juillet en match amical

On connaît le premier adversaire de l'OL cet été lors de la présaison. Il recevra à Décines son club partenaire, le Mâcon 71. Une équipe pensionnaire de National 3.

On l'a dit, du fait de la quatrième place, les vacances seront plus courtes pour les Lyonnais cet été. En vacances depuis dimanche, ils reprendront le 29 juin prochain. Six semaines pour couper, avant de se plonger dans la préparation d'une période estivale mouvementée. Au programme, les tours préliminaires de la Ligue des champions dès début août. L'OL devra donc être compétitif rapidement.

Les rencontres amicales vont se succéder, entre cinq et six sont prévues, avec un programme qui s'affine encore. Selon nos informations, les coéquipiers de Corentin Tolisso vont entamer ce périple avant l'Europe le mercredi 8 juillet. Ils recevront à Décines le Mâcon 71, qui vient de finir deuxième de National 3. Les deux clubs se connaissent bien, puisqu'ils sont liés par un partenariat depuis février 2026. Le président, Alain Griezmann, sera donc heureux de se mesurer à l'équipe phare de la région.

Contre le Goal FC le 11 juillet ? Ce n'est pas encore fixé

Cela rappelle les confrontations de 2024 face à Décines-Charpieu (7-0) ou en 2025 contre le FC Villefranche-Beaujolais (1-0). La formation rhodanienne affronte de toute façon pratiquement chaque année des adversaires locaux. Y en aura-t-il plusieurs en 2026 ? Le Progrès faisait savoir qu'une opposition contre le Goal FC (N2) de nos consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale était attendue le samedi 11 juillet. D'après nos informations, rien n'est encore totalement fixé pour cette date. Réponse d'ici quelques jours.

Avec Razik Brikh.