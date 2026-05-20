L'OL devra boucler au moins une vente, si ce n'est deux, d'ici fin juin. Au total, le club espère récupérer 20 millions d'euros avant la clôture de l'exercice 2025-2026.

Avec un déficit de 186,5 millions d'euros au premier semestre, certes pour les deux tiers lié à des créances héritées de John Textor qu'il conteste, l'OL s'apprête à vivre un nouvel exercice comptable périlleux. C'est pour cela qu'il doit procéder à une, voire des ventes de joueurs d'ici au 30 juin. Comme il avait pu le faire avec Rayan Cherki (Manchester City) l'an dernier. Ces cessions entreraient dans le bilan de 2025-2026, et aideraient à le rendre présentable à l'UEFA et à la DNCG.

Qui pourrait partir ? Presque tous

Jusqu'ici, pas une grande nouvelle. En revanche, nous apprenons ce mercredi dans L'Équipe que l'Olympique lyonnais tablerait sur 20 M€ à récupérer d'ici un bon mois. Quel(s) membre(s) de l'effectif en fera les frais ? Ils sont nombreux à être concernés. Le club ne vendra évidemment pas tout le monde, mais il ne peut pas non plus s'opposer à certains départs.

En réalité, hormis Corentin Tolisso et la plupart des jeunes, beaucoup d'autres sont susceptibles d'avoir vécu leur dernière sous ce maillot face à Lens dimanche (0-4). Reste maintenant à savoir pour qui viendront les meilleures offres, et qui Paulo Fonseca et Matthieu Louis-Jean ne retiendront pas. La magie de la période des transferts dans ce football de 2026.