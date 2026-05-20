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Les joueurs de l’OL après leur victoire face au PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Mercato : l'OL aurait l'objectif de vendre pour 20 M€ avant la fin de l'exercice 

  • par Gwendal Chabas
  • 10 Commentaires

    • L'OL devra boucler au moins une vente, si ce n'est deux, d'ici fin juin. Au total, le club espère récupérer 20 millions d'euros avant la clôture de l'exercice 2025-2026.

    Avec un déficit de 186,5 millions d'euros au premier semestre, certes pour les deux tiers lié à des créances héritées de John Textor qu'il conteste, l'OL s'apprête à vivre un nouvel exercice comptable périlleux. C'est pour cela qu'il doit procéder à une, voire des ventes de joueurs d'ici au 30 juin. Comme il avait pu le faire avec Rayan Cherki (Manchester City) l'an dernier. Ces cessions entreraient dans le bilan de 2025-2026, et aideraient à le rendre présentable à l'UEFA et à la DNCG.

    Qui pourrait partir ? Presque tous

    Jusqu'ici, pas une grande nouvelle. En revanche, nous apprenons ce mercredi dans L'Équipe que l'Olympique lyonnais tablerait sur 20 M€ à récupérer d'ici un bon mois. Quel(s) membre(s) de l'effectif en fera les frais ? Ils sont nombreux à être concernés. Le club ne vendra évidemment pas tout le monde, mais il ne peut pas non plus s'opposer à certains départs.

    En réalité, hormis Corentin Tolisso et la plupart des jeunes, beaucoup d'autres sont susceptibles d'avoir vécu leur dernière sous ce maillot face à Lens dimanche (0-4). Reste maintenant à savoir pour qui viendront les meilleures offres, et qui Paulo Fonseca et Matthieu Louis-Jean ne retiendront pas. La magie de la période des transferts dans ce football de 2026.

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    10 commentaires
    1. Kim Kallschtroumpf
      Kim Kallschtroumpf - mer 20 Mai 26 à 7 h 33

      On peut vendre Matt Turner 12 millions à Botafogo?

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    2. Avatar
      brad - mer 20 Mai 26 à 7 h 54

      Pas insurmontable , seul le délai est un peu court...
      Qui sera l'heureux élu de sauver notre participation ?

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    3. Avatar
      Interol - mer 20 Mai 26 à 8 h 23

      Encore un article de l'équipe qui veut tout dire et rien dire. Est-ce que les options d'achat, qui sont à lever avant le 30 juin, comptent ? On a quand même caleta car et encore une escroquerie de Textor, Matt Turner. Ça ferait 13me sur les 20me ? Et satriano, option levée après le mercato hivernal, il compte ? Ça change un peu la donne...

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    4. Avatar
      Interol - mer 20 Mai 26 à 8 h 25

      Et puis ce chiffre de 20me, il tombe d'où ? C'est une demande de la DNCG ? C'est important, car ça voudrait dire que la DNCG nous fait confiance pour les 186me de perte héritées de Textor, ou qu'ils savent qu'on va remettre beaucoup d'argent en capital. avec un nouvel actionnaire ?

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    5. RBV
      RBV - mer 20 Mai 26 à 8 h 26

      Le prix à payer pour cette 4eme place au lieu de la 3eme. Entre ça et les vacances plus courtes, les joueurs se sont pénalisés tout seuls…

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    6. Juni38
      Juni38 - mer 20 Mai 26 à 8 h 28

      « Nous avions écrit qu’il fallait vendre pour environ 30 millions d’euros, mais ce sera peut-être que 20 millions, mais il faudra que cela soit fait avant le 30 juin car il y a des rendez-vous avec la DNCG. Et il faudra aussi vendre après pour renouveler l’effectif et donc recruter. A l’OL, ils savaient très bien qu’il fallait faire une ou deux grosses ventes une fois la saison terminée. Mais, ils vont vendre pour plus que cela, je pense qu’ils vont vendre pour 50 à 60 millions d’euros de joueurs. La saison passée, ils avaient vendu pour quasiment 100 millions »

      Hugo G

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    7. Avatar
      Interol - mer 20 Mai 26 à 8 h 28

      Intéressant aussi de voir que olympique-et-lyonnais.com a choisi de ne pas reprendre le fait que l'ol aurait déclaré intransferable Greif Niakhaté Tolisso Morton, et fofana ou Moreira. C'est effectivement surprenant. Si Leeds propose 16me pour Greif, on refuse vraiment ? Et je suis très étonné de voir Niakhaté dans cette liste. 30 40me, on les refuse ? Et je sens que ça va tomber pour Niakhaté...

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      1. Juni38
        Juni38 - mer 20 Mai 26 à 8 h 31

        Niakhaté indispensable , c'est notre seul bon DC ; et véto de Tolisso

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    8. Juni38
      Juni38 - mer 20 Mai 26 à 8 h 28

      « Cet été, c’est très simple, il y a le troisième tour et le barrage, dans lesquels Lyon sera tête de série. Il va y avoir une première phase de recrutement pour avoir une équipe compétitive à ce moment-là. La chance que l’OL a, c’est que la Ligue 1 commence tard cette année à cause de la Coupe du Monde. Si Lyon se qualifie pour la phase de groupe, cela fera 30 à 40 millions de plus dans les caisses. Et alors là, entre le 25 et le 31 août, il y aura une deuxième phase de mercato », a précisé le journaliste de L'Equipe. Et les pistes seraient déjà identifiées : un défenseur central, deux latéraux, un milieu défensif et un avant-centre.

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    9. Avatar
      Interol - mer 20 Mai 26 à 8 h 31

      Et puis 20me au 30 juin OK. Et après le 30 juin ? Faudra vendre pour combien ? 90me ?

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