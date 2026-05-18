L'OL humilié mais qualifié ! La Ligue des champions dans le viseur...

  • par David Hernandez
  • 6 Commentaires

    • Au lendemain de la défaite cuisante de l'OL face à Lens, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" a fait le bilan de cette saison qui n'a pas été de tout repos. Entre coup d'oeil dans le rétroviseur et projection sur la saison prochaine.

    Clap de fin pour l'OL ! Depuis ce lundi, les joueurs de l'OL sont officiellement en vacances après le dernier match de la saison. Un départ au gout amer pour les Lyonnais qui ont terminé leur saison sur une cuisante défaite 4-0 contre le RC Lens. Une sortie de route dans laquelle se mêle frustration avec cet objectif raté de la qualification directe pour la Ligue des champions surtout avec la défaite de Lille et sentiment du devoir accompli d'avoir gardé cette quatrième place. Toutefois, ce lundi, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" fera un coup d'oeil dans le rétroviseur sur la saison dans sa globalité avant de se projeter sur la saison prochaine avec le mercato estival, la préparation pour les qualifications de Ligue des champions.

    Rendez-vous donc à 19h ce lundi en direct. "Tant qu'il y aura des Gones" est disponible sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, LCTV (Free chaîne 912 et SFR chaînes 391/476), Dailymotion.

    6 commentaires
    1. Koko
      Koko - lun 18 Mai 26 à 18 h 57

      On revient de loin avec notre équipe. Si on bonifie tout cela, on fera mieux l'année prochaine !!!

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    2. florentdu42
      florentdu42 - lun 18 Mai 26 à 20 h 10

      quelle belle émission encore une fois.

      et oui, on revient de loin et j'aurais signe des deux mains voir même avec les pieds pour cette 4eme place en début de saison.
      mais la frustration liée à ces 2 matchs est énorme car on est passé complètement a travers. si on avait perdu en se battant, en étant a fond ça arrive, il n'y a rien d infâment, mais perdre alors que tu a le sentiment que les joueurs n'ont pas tout donné (ainsi que le staff) c est dur à encaisser.

      maintenant, cet ol m'a fait plaisir, dans tous les étages, que ce soit la plupart des joueurs, le staff, la nouvelle direction et surtout les supporters
      quel plaisir de voir une osmose se créée autours de ce blason.

      mais mention speciale pour moi sur cette saison a MLJ et au duo KANG Gerlinger car c est pour moi a eux qu'on doit cette saison.

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    3. florentdu42
      florentdu42 - lun 18 Mai 26 à 20 h 14

      j'ai envie aussi de dire que le plus difficile va commencer car on ne pourra pas se cacher l'an prochain et être là surprise comme ça a été le cas cette année.
      et comme l'a dit Nico, il y aura forcément le coup de moins bien a l'automne, et il faut s'y attendre et ne pas être trop dur.

      maintenant, quels objectifs réalisables avoir?
      le podium? je ne pense pas, car avec ce tour préliminaire, ça va nous plomber physiquement en plus de la coupe du monde .
      je pense qu'une 5eme place serait déjà bien.

      mais le principal, encore une fois, c est l'état d'esprit sur le terrain et autours du club.

      continuons à être derrière notre club et les joueurs comme ce fut le cas cette année. soyons fiers de cela, surtout quand on voit comment ça se passe ailleurs.

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    4. Toitoi
      Toitoi - lun 18 Mai 26 à 20 h 19

      L'OL outragé ! L'OL brisé ! Mais l'OL qualifié !

      Mais quand même humilié sur les deux d e r n i e r s matchs, et ça, je ne digère pas.

      Et bordel de robot ! J'avais oublié qu'il fallait écrire "d e r n i e r".

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      1. J.F.ol
        J.F.ol - lun 18 Mai 26 à 20 h 35

        Qu'est ce qui pose problème dans le mot der.nier ?

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        1. Toitoi
          Toitoi - lun 18 Mai 26 à 20 h 42

          Salut mon J.F.ol, il faut le demander au robot...

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