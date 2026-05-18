L'OL humilié mais qualifié ! La Ligue des champions dans le viseur...

Au lendemain de la défaite cuisante de l'OL face à Lens, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" a fait le bilan de cette saison qui n'a pas été de tout repos. Entre coup d'oeil dans le rétroviseur et projection sur la saison prochaine.

Clap de fin pour l'OL ! Depuis ce lundi, les joueurs de l'OL sont officiellement en vacances après le dernier match de la saison. Un départ au gout amer pour les Lyonnais qui ont terminé leur saison sur une cuisante défaite 4-0 contre le RC Lens. Une sortie de route dans laquelle se mêle frustration avec cet objectif raté de la qualification directe pour la Ligue des champions surtout avec la défaite de Lille et sentiment du devoir accompli d'avoir gardé cette quatrième place. Toutefois, ce lundi, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" fera un coup d'oeil dans le rétroviseur sur la saison dans sa globalité avant de se projeter sur la saison prochaine avec le mercato estival, la préparation pour les qualifications de Ligue des champions.

Rendez-vous donc à 19h ce lundi en direct. "Tant qu'il y aura des Gones" est disponible sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, LCTV (Free chaîne 912 et SFR chaînes 391/476), Dailymotion.