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Melchie Dumornay (OL Lyonnes) lauréate du titre de meilleure joueuse de Première Ligue.
Melchie Dumornay (OL Lyonnes) lauréate du titre de meilleure joueuse de Première Ligue.

OL Lyonnes - Trophées LFFP : Dumornay sacrée, Giraldez snobé

  • par David Hernandez

    • Ce lundi se tenait la première cérémonie des trophées LFFP. Nommée pour le titre de meilleure joueuse de Première Ligue, Melchie Dumornay a raflé la mise. En revanche, malgré la saison régulière et deux Coupes avec OL Lyonnes, Jonatan Giraldez n’a pas été sacré meilleur coach.

    Le doublé pour Melchie Dumornay ! Elle avait beau ne pas être à Paris lundi soir pour cause d'entraînement ce mardi matin, la joueuse d'OL Lyonnes a bien décroché un deuxième trophée individuel cette saison en France. Après les trophées UNFP il y a une semaine, l'Haïtienne a remis ça en décrochant le titre de meilleure joueuse de Première Ligue lors de la cérémonie des Trophées LFFP. En concurrence avec les deux joueuses du PSG, Leuchter et Karchaoui, Dumornay fait donc une razzia sur le sol français, avant de pourquoi pas viser plus haut suivant l'issue de la finale de la Ligue des champions, samedi prochain à Oslo.

    Quatre Lyonnaises dans l'équipe-type

    Malgré la domination lyonnaise en championnat et dans les coupes domestiques, OL Lyonnes n'a pas tout raflé dans cette cérémonie. En effet, Jonatan Giraldez n'a pas été élu meilleur coach, cette distinction revenant à Nicolas Chabot, technicien du FC Nantes. Enfin, Christiane Endler a une nouvelle fois été devancée par Mylène Chavas, la gardienne du Paris FC que le club lyonnais croisera sur sa route lors de la finale de Première Ligue le 29 mai prochain à Décines. A noter que Wendie Renard, Alice Sombath et Selma Bacha font partie de l'équipe-type de la saison aux côtés de Melchie Dumornay, mais aussi de Julie Swierot prêtée par les Fenottes au FC Nantes.

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