Dimanche soir, l'OL n'a pas existé contre Lens dans un match pourtant capital. Après la débâcle à Toulouse, les Lyonnais ont encore manqué ce rendez-vous. Si la quatrième place acquise tant bien que mal a de quoi donner un peu de satisfaction, il reste avant tout ce sentiment d'une fin de saison faite de regrets.

Après la victoire contre Rennes (4-2), les comptes étaient plus que simples. Deux victoires contre Toulouse et Lens et la Ligue des champions était de nouveau au programme la saison prochaine. A la vue des différents scenarii de cette fin de saison, un seul point aurait suffi au bonheur lyonnais. Loin d'être une mission impossible et pourtant l'OL a trouvé le moyen de faire un zéro pointé sur ses deux dernières finales. La débâcle reçue dimanche soir (0-4) à la maison face à Lens a fait rejaillir des sifflets des tribunes du Parc OL et c'est peut-être bien la première fois de la saison qu'on les entendait.

Deux leçons tactiques en deux matchs

Difficile de donner tort aux plus de 58 000 spectateurs qui s'étaient amassés tout de blanc vêtu. Les joueurs rhodaniens ont concédé "un non-match" pour cet ultime rendez-vous de la saison et c'est le moins qu'on puisse dire. Les Lyonnais ont servi de jouets au RC Lens, qui n'avait pourtant plus rien à jouer si ce n'est préparer au mieux sa finale de Coupe de France. Sur ce point-là, objectif réussi pour Pierre Sage et les siens.

La bataille tactique a été gagnée haut la main par l'ancien coach lyonnais. Corentin Tolisso a eu beau dire qu'il y avait cette impression, qui n'en était pas une, que Lens "marquait dès qu'il tirait", ce match ne s'est pas résumé qu'à ce réalisme nordiste et le capitaine en était bien conscient. "J'ai dit aux supporters qu’on était désolé de ne pas avoir répondu présents ce soir, mais qu’ils pouvaient être fiers, comme nous avons été fiers d’eux, pour cette saison qu’on a faite tous ensemble."

"On aurait signé des deux mains en début de saison"

En prenant 4-0 à la maison, l'OL a trouvé le moyen de mêler deux sentiments bien différents au coup de sifflet final. Celui de la honte d'avoir fini d'une telle manière et celui d'une satisfaction de se dire que la Ligue des champions peut encore être au rendez-vous de la saison prochaine. Il va falloir passer par un troisième tour de qualification puis un barrage pour avoir une chance d'accéder à la phase de ligue, mais ce parcours du combattant a tout d'une victoire au sein du club rhodanien. "On ressent de la déception ce (dimanche) soir, car on a fait un non-match, maintenant qu’on sait qu’on est quatrièmes, on aurait signé en début de saison pour cela, donc on va s’en contenter", se permettait Matthieu Louis-Jean.

Deux matchs ratés au pire des moments

Toutefois, quand l'équipe a été plus qu'à deux doigts de s'offrir une qualification directe pour la Ligue des champions, il est difficile de ne pas avoir de regrets. Sur ce point-là, Corentin Tolisso s'est montré plutôt amer. Plus que la claque lensoise, il regrette le revers à Toulouse une semaine auparavant. "C'est ce match là qui me laisse beaucoup de regrets. Au final, à 1-1, on aurait joué la Ligue des champions. C'est sûr que c'est plus facile de dire ça aujourd'hui. Mais à 1-1 à Toulouse, on s'est précipité à vouloir gagner alors qu'on aurait pu mieux gérer le match. Ce (dimanche) soir, c'est un non-match qui arrive au pire des moments." Le discours est plus ou moins similaire à celui entendu en Haute-Garonne quand le constat d'un manque d'agressivité avait été mis en avant.

Deux rendez-vous manqués quand l'excitation aurait dû être à son summum et des points laissés en route qui valent cher au bout du compte. A l'image des sifflets puis des applaudissements des supporters, c'est une fin de saison qui se termine avec une sensation étrange. Le sentiment du travail bien fait pendant dix mois et en même temps celui de s'être complètement raté quand cela comptait...