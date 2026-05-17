L'OL finit sur une très mauvaise note mais reste quatrième

Pour sa dernière sortie de la saison, l'OL a complètement déjoué face à Lens. En plus de la fessée reçue, les Lyonnais peuvent nourrir de très gros regrets car Lille a perdu contre Auxerre dans le même temps.
Ce devait être une soirée émotion, avec supplément espoir. Cela aura été celle du désespoir. Ce dimanche, l'OL a terminé sa saison de la pire des façons possibles. Sans dire qu'ils ont tout gâché car les Lyonnais finissent à la quatrième place, la façon de l'obtenir n'est clairement pas dans le scénario qui était attendu. Après le revers à Toulouse, les supporters attendaient une réaction d'orgueil. Elle n'est jamais venue car les coéquipiers de Corentin Tolisso ont encore été méconnaissables et ont subi une cuisante défaite 4-0. Paulo Fonseca avait pourtant cherché à créer une sorte d'électrochoc en alignant Ruben Kluivert et Pavel Sulc d'entrée, tout en mettant Abner dans l'entrejeu. Force est de constater que le pari n'a pas été gagnant loin de là.
Quatre tirs cadrés, quatre buts pour Lens
Pour son retour à Décines, le premier en Ligue 1 après la Coupe de France, Pierre Sage avait mixé son onze mais cela n'a pas empêché les Sang et Or de donner une leçon de réalisme. C'est simple, à la pause, Lens avait cadré trois tirs. Résultat des comptes ? Trois buts dont un doublé de Wesley Saïd. La soirée cauchemar avec un Paulo Fonseca désabusé sur son banc et des attitudes qui ont irrité le public lyonnais. Autant de frustration car dans le même temps, Auxerre faisait ce que personne n'aurait imaginé : mener à Lille. On aurait pu penser que la mi-temps aurait fait du bien dans le discours, mais il n'en a rien été.
L'OL a poussé et s'est logiquement découvert. Des transitions rapides qui ont fait le bonheur lensois, à l'image de ce lob subtil de Thauvin pour climatiser tout le stade avant l'heure de jeu (0-4, 54e). Fonseca a jeté toutes ses forces offensives dans la batailles avec les entrées de Nuamah, Fofana ou Yaremchuk, mais il était écrit que rien n'irait dans le bon sens. L'Ukrainien a touché la barre, tandis qu'il y a toujours eu un pied ou un dos pour dévier un tir. En finissant sur deux défaites, l'OL gâche sa fin de saison, même si l'espoir de Ligue des champions est toujours là avec cette quatrième place et cet été qui s'annonce chaud.
Manque 1 point sur la saison
Frustrant
La place du con. J'aurais préféré qu'on finisse 5e.
Il manque que dal, les autres équipes peuvent dire la même chose.
Si on se qualifie pour la LDC, "la place du con" rapportera mini 65M€, vu les finances de EFG, ce sera une bonne nouvelle.
65 millions pour une qualif ?? Tu as la réf ?
Moreira est en pleure. Ça fait plaisir de voir des joueurs qui mouillent le maillot et respectent le club !
Rennes et Lille qui perdent, nous qui n'avions besoin que d'un nul...
Une soirée plus que décevante : une soirée véritablement humiliante.
Cette saison aura vraiment été celle des occasions gâchées.
Rennes et Marseille peuvent dire la même chose...
C'est le principe du championnat.
Bravo Sage
Belle leçon de football et d’humilité
Avec une équipe bis ( 4 titulaire qui ont débuté )
Bravo au passage à Auxerre, vraiment je me réjouis pour eux.
C’était eux le match le plus dur et ils l’ont fait.
Un nul à domicile face à une équipe bis concentre sur sa coupe de France suffisait à prendre la 3 eme place.
Abner milieu gauche, fallait l’inventer
Les regrets on ne les a pas ce soir.
On aurait pu et dû mieux faire. Lens a exploité nos failles au milieu avec Abber et AMN pas du tout coordonnés, et un Mangala sans rythme. On a eu d'énormes occasions mais ça n'a jamais voulu rentrer à la différence de Lens qui a eu une réussite maximale (4 tirs cadrés 4 buts).
Non, les regrets on les a sur d'autres matches qu'on aurait pu ou dû gagner, ou sur lesquels on a été volés et il y en a beaucoup.
Heureusement qu'on est quand même au barrage pour C1 mais quelle humiliation cette soirée, aucune honneur .
Trés amer pour la fin de saison.
Lens plus fort ce soir. Bravo à eux et au passage à Auxerre !
L'OL, un effectif trop juste et trop de blessures.
Une place de 4ème pour laquelle on aurait tous signé.
L'avenir ?
Un investisseur solide qui soit capable de sauver le club et d'assurer pour l'an prochain la présence d'un effectif capable de passer les barrages de LDC et de finir à nouveau dans le top 5.
Allez l'OL !
C'est le sport
On a fait que ce que l'on etait capable de faire
La vrai bonne nouvelle c'est que la saison est finis!!
Moi ils me donnent la gerbe....
Si on avait fait le job contre Toulouse seulement.... Lens est plus fort que nous, il n'y a aucun doute. On perd le podium il y a une semaine.
Cette saison reste au final très mitigée. Il y avait des choses à notre porté, qu'on n'a pas su -à chaque fois- saisir.
On sait tous qu'on ne passera jamais les barrages et qu'on finira une fois de plus en europa league avec tous les soucis financiers que ca va engendrer maintenant.
P'tain fallait juste gagner contre Toulouse... juste contre eux....
Je suis perso carrement dégouté. Un véritable sentiment de gachis....
Stat d'avant match :
Classement de L1 à la 75e minute de jeu en L1 cette saison :
1-PSG 66 pts (+33)
2-OL 66 pts (+23)
3-OM 60 pts
4-Lens 59 pts
5-Rennes 55 pts
6-Monaco 54 pts
7-Lorient 46 pts (+2)
8-Lille 46 pts (+0)
Classement de L1 à la fin des matchs :
1-PSG 73 pts
2-Lens 67 pts
3-Lille 61 pts
4-OL 60 pts
5-Rennes 59 pts
6-OM 56 pts
7- Monaco 54 pts
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On sait que Sage est des années lumière au dessus de Fonseca dans la gestion des matches.
Ce soir, il l'a aussi été dans la préparation du match.
Le 4-0 pour Lens, malgré une équipe bis, est donc logique.
Il leur en manquait pas beaucoup au Lensois pour être champion.
Mais c'est quoi ce bordel, les Badgones qui applaudissent Fonseca 😳
Si j'ai bien compris, si Aston Villa gagne l'europa, l'OL pourrait être qualifié direct car le Sporting est l'équipe avec le plus haut coeff UEFA mais puisque Benfica a un plus gros coeff alors le Sporting ne peut pas prétendre à la qualif directe.
Si le PSG gagne, il y a peut-être le même principe qui s'applique