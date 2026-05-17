L'OL finit sur une très mauvaise note mais reste quatrième

Pour sa dernière sortie de la saison, l'OL a complètement déjoué face à Lens. En plus de la fessée reçue, les Lyonnais peuvent nourrir de très gros regrets car Lille a perdu contre Auxerre dans le même temps.

Ce devait être une soirée émotion, avec supplément espoir. Cela aura été celle du désespoir. Ce dimanche, l'OL a terminé sa saison de la pire des façons possibles. Sans dire qu'ils ont tout gâché car les Lyonnais finissent à la quatrième place, la façon de l'obtenir n'est clairement pas dans le scénario qui était attendu. Après le revers à Toulouse, les supporters attendaient une réaction d'orgueil. Elle n'est jamais venue car les coéquipiers de Corentin Tolisso ont encore été méconnaissables et ont subi une cuisante défaite 4-0. Paulo Fonseca avait pourtant cherché à créer une sorte d'électrochoc en alignant Ruben Kluivert et Pavel Sulc d'entrée, tout en mettant Abner dans l'entrejeu. Force est de constater que le pari n'a pas été gagnant loin de là.

Quatre tirs cadrés, quatre buts pour Lens

Pour son retour à Décines, le premier en Ligue 1 après la Coupe de France, Pierre Sage avait mixé son onze mais cela n'a pas empêché les Sang et Or de donner une leçon de réalisme. C'est simple, à la pause, Lens avait cadré trois tirs. Résultat des comptes ? Trois buts dont un doublé de Wesley Saïd. La soirée cauchemar avec un Paulo Fonseca désabusé sur son banc et des attitudes qui ont irrité le public lyonnais. Autant de frustration car dans le même temps, Auxerre faisait ce que personne n'aurait imaginé : mener à Lille. On aurait pu penser que la mi-temps aurait fait du bien dans le discours, mais il n'en a rien été.

L'OL a poussé et s'est logiquement découvert. Des transitions rapides qui ont fait le bonheur lensois, à l'image de ce lob subtil de Thauvin pour climatiser tout le stade avant l'heure de jeu (0-4, 54e). Fonseca a jeté toutes ses forces offensives dans la batailles avec les entrées de Nuamah, Fofana ou Yaremchuk, mais il était écrit que rien n'irait dans le bon sens. L'Ukrainien a touché la barre, tandis qu'il y a toujours eu un pied ou un dos pour dévier un tir. En finissant sur deux défaites, l'OL gâche sa fin de saison, même si l'espoir de Ligue des champions est toujours là avec cette quatrième place et cet été qui s'annonce chaud.