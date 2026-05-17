Ce dimanche, l'OL peut valider sa quatrième place, espérer la troisième mais aussi craindre la cinquième. Autant de scenarii sur lesquels ne crachera pas Paulo Fonseca, conscient que le club revient de loin.
C'est un discours qui peut paraitre inaudible pour certains. En étant aussi près de valider une participation en Ligue des champions la semaine dernière, l'OL pourrait nourrir des regrets ce dimanche soir après le match contre Lens. Dans cette dernière journée de Ligue 1, la formation lyonnaise a tout à gagner, mais aussi tout à perdre. Il reste l'espoir de retrouver le podium et de se qualifier directement pour la Ligue des champions. L'ambition de valider définitivement sa quatrième place actuelle. Mais aussi la crainte de se retrouver cinquième et donc même plus la possibilité de retrouver la C1 via des barrages...
Autant de scenarii qui vont créer un climat de pression au Parc OL. Pourtant, Paulo Fonseca a tenu à dédramatiser la situation dominicale ou anticiper un scénario catastrophe. "Ce ne sera jamais une déception de finir quatrième ou cinquième. Quand nous avons commencé la saison, qui aurait cru que nous terminerions à ces places ? Aujourd'hui, finir à l'une de ces deux places, vu l'équipe et la saison, ce serait comme être champion."
"On a perdu beaucoup de qualités individuelles l'été dernier"
L'argument d'un été dernier au bord de la faillite tient forcément, mais quand une équipe à 75% de se qualifier pour la Ligue des champions lors de l'avant-dernière journée du championnat, difficile de sauter de joie quand la coupe aux grandes oreilles ne viendrait pas à être assurée ce dimanche. "La vérité, c’est que nous n’avons pas les qualités individuelles que nous avions avant. Le club a perdu Cherki, Lacazette, Almada, Mikautadze, Lucas Perri… Beaucoup de joueurs capables de faire des différences individuellement. Nous avons compris que nous devions être une équipe pour obtenir des résultats." Cela a permis de faire des miracles pendant trente-trois journées. En espérant un dernier contre Lens.
Il a quand même pas dû voir le dernier épisode il y a 8 jours... Quelqu'un dans ce club pourrait lui expliquer que nous avons besoin de cette manne financière qu'est la LDC ? Ou alors, il sait un truc que nous ne savons pas, du genre une très grosse injection de cash...
Moi ça m'exaspère de lire de telles inepties.
Avec cet effectif au complet et une meilleure gestion de Fonseca dans les temps forts et surtout dans les temps faibles, la troisième place aurait dû être assurée depuis bien longtemps...
Fonseca n'a jamais réussi à inverser les situations compliquées ponctuellement et n'a jamais su garder son calme sur le banc avec ses adjoints.
Avec une ligne offensive pareille et une assise défensive qui a été plutôt correcte cette année, ça restera un échec en cas non qualification directe pour la C1.
ne pas oublier que c'est Fonseca qui a façonné cet effectif pour qu'il en arrive à ce niveau de qualité. Il a su bonifier des joueurs plutôt inconnus jusque là (Afonso, Sulc, Morton, Kluivert, Yaremchuk) et faire en sorte qu'il y ait un réel collectif. Si tu sors Fonseca de l'équation, qui sait à quel place nous serions aujourd'hui mais je pense pas qu'on serait à la lutte pour la troisième.
SONNY03... C'est le dernier match et tous les bien pensants diront que c'est le moment d'être tous derrière club !
A la fois c'est vrai mais ton discour je le partage aussi !
" Finir 4eme ou 5eme c'est comme finir..." : désolé ce discour PF c'est ce soir à 23 h que tu le sors !
Là avant tu parles de gagne ,de combativité, d'agressivité... Pas d'excuses !!! Je trouve çà petit .
Ce soir abonné je serai au Groupama et j'espère bien voir des morts de faim pas des " c'est déjà bien ce qu'on a fait ..."
Commence vraiment à m'agacer PF.
Ce soir à 23h ce sera surtout , queque soit le résultat, des félicitations pour MLJ et sa cellule de recrutement.
Évidemment aussi pour Madame Kang et Monsieur Gerlinger.
Il saoule le robot modérateur !!!
Il a été acheté chez Temu ? ...
Bravo Fonseca pour cette magnifique saison. Avec des « si » on était au complet, « Fonseca » avait été meilleur etc …on pourrait refaire le monde! Par contre, avec des joueurs dont 5/6 etaient inconnus, évoluant dans des championnats moins connus ou même en seconde division, construire un groupe et terminer dans les 5 premiers de L1 , c’est très fort!
C'est de la com pour que les joueurs ne soient pas trop sous pression ce soir..