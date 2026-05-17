Ce dimanche, l'OL peut valider sa quatrième place, espérer la troisième mais aussi craindre la cinquième. Autant de scenarii sur lesquels ne crachera pas Paulo Fonseca, conscient que le club revient de loin.

C'est un discours qui peut paraitre inaudible pour certains. En étant aussi près de valider une participation en Ligue des champions la semaine dernière, l'OL pourrait nourrir des regrets ce dimanche soir après le match contre Lens. Dans cette dernière journée de Ligue 1, la formation lyonnaise a tout à gagner, mais aussi tout à perdre. Il reste l'espoir de retrouver le podium et de se qualifier directement pour la Ligue des champions. L'ambition de valider définitivement sa quatrième place actuelle. Mais aussi la crainte de se retrouver cinquième et donc même plus la possibilité de retrouver la C1 via des barrages...

Autant de scenarii qui vont créer un climat de pression au Parc OL. Pourtant, Paulo Fonseca a tenu à dédramatiser la situation dominicale ou anticiper un scénario catastrophe. "Ce ne sera jamais une déception de finir quatrième ou cinquième. Quand nous avons commencé la saison, qui aurait cru que nous terminerions à ces places ? Aujourd'hui, finir à l'une de ces deux places, vu l'équipe et la saison, ce serait comme être champion."

"On a perdu beaucoup de qualités individuelles l'été dernier"

L'argument d'un été dernier au bord de la faillite tient forcément, mais quand une équipe à 75% de se qualifier pour la Ligue des champions lors de l'avant-dernière journée du championnat, difficile de sauter de joie quand la coupe aux grandes oreilles ne viendrait pas à être assurée ce dimanche. "La vérité, c’est que nous n’avons pas les qualités individuelles que nous avions avant. Le club a perdu Cherki, Lacazette, Almada, Mikautadze, Lucas Perri… Beaucoup de joueurs capables de faire des différences individuellement. Nous avons compris que nous devions être une équipe pour obtenir des résultats." Cela a permis de faire des miracles pendant trente-trois journées. En espérant un dernier contre Lens.