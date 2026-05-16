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Rayan Cherki avec la France
Rayan Cherki avec la France (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Même sans Tolisso, l'OL Académie bien représentée chez les Bleus

  • par Tristan Le Pezennec

    • Si Corentin Tolisso n’a pas été appelé par Didier Deschamps, trois anciens joueurs de l’OL, formés au club, seront du Mondial américain cet été.

    Les supporters de l’OL pourront peut-être se consoler comme cela. Si tous l’espéraient, tous n’y croyaient plus beaucoup, tout de même. Corentin Tolisso n’a pas été sélectionné par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026 (11 juin - 19 juillet). Néanmoins, les formateurs de l'Académie pourront avoir le sourire. Car le centre de formation lyonnais sera bien représenté chez les Bleus. Trois Gones font partie des 26 et auront un rôle à jouer avec les Bleus. Rayan Cherki, Bradley Barcola ainsi que Malo Gusto ont été retenus par le sélectionneur français.

    L'OL, club formateur le plus représenté

    Il faut noter également la présence de Jean-Philippe Mateta. Arrivé de Châteauroux en 2016, il n’a disputé que trois petits matchs sous le maillot de l’OL. Mais il a réussi à rebondir, au point d’exploser du côté de Crystal Palace. Avec trois joueurs formés en son sein, l’OL est le club formateur le plus représenté dans la liste de Didier Deschamps, à égalité avec le PSG (Maignan, Rabiot, Zaïre-Emery) et Sochaux (Konaté, Lacroix, Thuram). Les Bleus joueront face au Sénégal le 16 juin (21h), face à l'Irak le 22 juin (23h) puis face à la Norvège le 26 juin (21h), dans le groupe I.

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