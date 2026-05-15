Mercato : "Ce sera difficile pour Endrick de rester à l’OL"

Prêté pour la deuxième partie de saison à l'OL, Endrick va vivre son dernier match ce dimanche à Décines. Si un espoir de le voir rester en cas de Ligue des champions a un temps parcouru le club, Paulo Fonseca se montre peu optimiste sur la situation.

Les supporters savaient que ça ne durerait qu'un temps. En rejoignant l'OL en janvier dernier, Endrick n'avait pas vocation à faire de vieux os. A la recherche d'un projet sur six mois lui permettant de retrouver la Seleçao en vue de la Coupe du monde, l'attaquant brésilien avait répondu favorablement à l'appel du pied des dirigeants lyonnais. Tout le monde y trouvait son compte dans l'histoire et tous aimerait que cette histoire se finisse de la meilleure des façons. Ce sera dimanche (21h) contre le RC Lens avec l'espoir d'une qualification directe pour la Ligue des champions. Un objectif qui pourrait aider à garder Endrick une saison supplémentaire ?

"Il a prouvé qu'il avait la qualité pour être un joueur du Real Madrid"

Cela pourrait être un argument de choix pour une formation lyonnaise qui va encore devoir bricoler. Malgré des hauts et des bas durant son semestre, Endrick a contribué à huit buts et huit passes en 20 matchs avec l'OL. Un bilan statistique qui ferait du bien la saison prochaine. Mais, si un espoir a parcouru les coursives du Parc OL, Paulo Fonseca s'est montré moins optimiste. "Pour Endrick, ce sera difficile de rester ici. Le Real Madrid voudra sûrement récupérer le joueur. Après sa saison, il sera peut-être à la Coupe du monde et ensuite, il deviendra un joueur du Real. Après ce qu’il a montré ici, il a prouvé qu’il avait la qualité pour être un joueur du Real Madrid. Il y aura des départs, mais j’espère que la majorité des joueurs restera pour les prochaines saisons."

Comme cadeau d'au-revoir, Endrick aimerait donc bien aidé son actuelle formation dans la plus grande des compétitions européennes. Cela passe a minima par une victoire contre Lens.