En ballottage défavorable pour une qualification directe pour la Ligue des champions, l’OL espère un alignement des planètes malgré tout. Il faudra déjà gagner pour ne pas gâcher une soirée riche en émotions.

Gagner et espérer. Après avoir eu son destin entre les mains et la possibilité de faire un très grand pas vers la Ligue des champions dimanche dernier, l’OL est dans la situation inverse une semaine plus tard. La défaite à Toulouse couplée aux victoires de Lille et de Rennes ont tout bouleversé dans cette course européenne. Désormais quatrième, la formation lyonnaise a tout à gagner, comme tout à perdre ce dimanche face à Lens. Ce qui aurait dû être une soirée de fête si le travail avait été fait lors de la 33e journée se transforme finalement en une soirée de pression. Ligue des champions ou Ligue Europa, joueurs, dirigeants et supporters le sauront aux termes des 90 minutes de cet OL - Lens. Avec l’espoir d’une issue heureuse.

Mettre un tout autre état d'esprit qu'à Toulouse

Si certains regards seront dirigés vers Lille et vers Marseille pour suivre l’avancée des résultats du LOSC et de Rennes, le travail devra avant tout être fait à Décines pour espérer quelque chose. Trois points au Parc OL et ce sera l’assurance de finir a minima quatrième. Un moindre mal. Mais encore faudra-t-il mettre d’autres ingrédients que ceux montrés à Toulouse une semaine auparavant. "Il faudra jouer ce match avec le cœur. Ce n’est pas un match qui se gagnera techniquement. C’est la mentalité, a assuré Enzo Reale dans "Tant qu'il y aura des Gones". Il va falloir montrer aux Lensois qu’on joue un match important. Le stade sera plein, c’est l’occasion de finir en beauté avec l’espoir de récupérer encore cette troisième place. La pression doit être positive." Ne pas montrer un visage balbutiant comme à Toulouse donc.

Saluer la mémoire de Di Nallo

Pour ce faire, les joueurs de Paulo Fonseca pourront compter sur un Parc OL qui s’annonce plein. Les ventes de billets s’étaient accélérées après la victoire contre Rennes, mais personne n’imaginait une telle contre-performance à Toulouse. Alors, malgré la frustration de ce non-match, le stade va encore jouer son rôle de 12e homme pour pousser une dernière fois cette équipe à donner le meilleur d’elle-même. Fonseca avait d’ailleurs appelé à venir tout en blanc pour cet ultime rendez-vous.

Une dernière sortie qui a pris une autre tournure ces dernières heures, suite à l’annonce du décès de Fleury Di Nallo. Le meilleur buteur de l’histoire de l’OL aura le droit à un hommage ce dimanche. S’il devait y avoir une raison supplémentaire à un surplus de motivation chez les Lyonnais, celle de saluer la mémoire du "Petit Prince de Gerland" avec une victoire contre Lens serait le plus beau des cadeaux. Afin de finir sur un magnifique feu d’artifice une saison qui n’aura pas été de tout repos mais qui pourrait se finir en apothéose.