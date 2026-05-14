L'OL a sa licence UEFA pour 2026-2027

Comme indiqué mercredi, l'OL ne devrait pas être inquiété pour une participation à une coupe d'Europe. Il a déjà obtenu de la FFF sa licence UEFA pour 2026-2027.

L'an passé, il avait attendu le 28 mai pour recevoir le précieux sésame. En 2025, l'OL avait cravaché pour obtenir sa licence UEFA de la part de la Fédération française de football. Rappelons que ce laissez-passer est obligatoire pour jouer la Coupe d'Europe. En 2026, il n'y a visiblement pas eu de questions à se poser. Le club a indiqué avoir reçu ce ticket suite à la commission réunie le 29 avril dernier.

Autrement dit, et puisqu'il sera qualifié pour la Ligue Europa ou la Ligue des champions, l'Olympique lyonnais pourra participer à ces épreuves. Il n'en est pas moins sous la surveillance des instances - DNCG et UEFA - afin de rétablir sa situation financière. Rappelons qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude quant à sa présence en C1 ou en C3.

Une participation vitale aux coupes d'Europe

Un point positif, puisque l'institution rhodanienne a un besoin vital de prendre part à ces compétitions. On le voit avec les droits TV de la Ligue Europa cette saison, deux fois plus importants que ceux de la Ligue 1. Et l'écart va encore se creuser. Sans parler des dotations et des recettes de match supplémentaires lors de ces affiches européennes. Il faudra donc encore et encore finir dans le haut du tableau en championnat lors des futurs exercices pour relever la tête.