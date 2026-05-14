L'OL a sa licence UEFA pour 2026-2027

Comme indiqué mercredi, l'OL ne devrait pas être inquiété pour une participation à une coupe d'Europe. Il a déjà obtenu de la FFF sa licence UEFA pour 2026-2027.
L'an passé, il avait attendu le 28 mai pour recevoir le précieux sésame. En 2025, l'OL avait cravaché pour obtenir sa licence UEFA de la part de la Fédération française de football. Rappelons que ce laissez-passer est obligatoire pour jouer la Coupe d'Europe. En 2026, il n'y a visiblement pas eu de questions à se poser. Le club a indiqué avoir reçu ce ticket suite à la commission réunie le 29 avril dernier.
Autrement dit, et puisqu'il sera qualifié pour la Ligue Europa ou la Ligue des champions, l'Olympique lyonnais pourra participer à ces épreuves. Il n'en est pas moins sous la surveillance des instances - DNCG et UEFA - afin de rétablir sa situation financière. Rappelons qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude quant à sa présence en C1 ou en C3.
Une participation vitale aux coupes d'Europe
Un point positif, puisque l'institution rhodanienne a un besoin vital de prendre part à ces compétitions. On le voit avec les droits TV de la Ligue Europa cette saison, deux fois plus importants que ceux de la Ligue 1. Et l'écart va encore se creuser. Sans parler des dotations et des recettes de match supplémentaires lors de ces affiches européennes. Il faudra donc encore et encore finir dans le haut du tableau en championnat lors des futurs exercices pour relever la tête.
Bonjour à toutes et tous.
C'est une bonne nouvelle.
La direction actuelle semble tout faire pour nettoyer le bordel laissé par l'ancienne.
Dans cette dynamique, il aurait été un très mauvais signal de se faire bloquer par l'UEFA.
Aux joueurs de finir dignement la saison dimanche, et advienne que pourra.
Une éclaircie sous le triste ciel lyonnais ce matin et après les funestes résultats financiers, le match de Toulouse et surtout l'annonce de la disparition du Petit Prince de Gerland.
On vend fofana 50m€ en juin, puis morton 40m€, tesman 15 m€ et amn 15m€, en juillet et ça passe crème, d’autant que kang a compris qu’elle pouvait facilement faire de l’argent avec le club , et qu’elle devrait réinjecter 150m€ (pour elle c’est pas grand chose) pourdevenir majoritaire, ares abandonnera sûrement la moitié de la dette, et les finances seront assainies, on garde le reste de l’équipe et on devrait avoir une enveloppe de 40 m€ pour recruter malin et 80 m€ si champion league. Aucune inquiétude pour l’Ol , d’autant que d’autres investisseurs souhaitent amener des fonds , mais kang devrait préfèrer garder la bonne affaire seule
Pol salut .... " Garder la bonne affaire seule " ! Une opportunité ? J'avoue que je n'y ai pas pensé ...
Trop facile de faire des bizness-plans avec le pognon des autres...
Aucune attaque personnelle bien sûr, TOUS les supporters font pareil pour leur club de cœur 😜
... et le jour où les investisseurs cessent d'investir à perte, les clubs même les "historiques" se retrouvent, au mieux en L2, mais souvent en national aussi !
N'empêche que le club continue de payer une somme amende sur plusieurs saisons à l'uefa, je crois qu'elle avait été négociée sur 3 ans...