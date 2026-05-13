Suite à l'annonce du décès de Fleury Di Nallo, les hommages se multiplient pour saluer la carrière de l'ancien capitaine de l'OL. Même le rival stéphanois l'a joué avec grande classe pour dire adieu à son bourreau historique.

Son talent avait dépassé les simples frontières du Rhône. Malgré un nombre de sélections avec l'équipe de France pas vraiment en adéquation avec ses performances à l'OL, Fleury Di Nallo était et restera un grand nom du football français. Alors forcément, en ce mercredi 13 mai, la mort de l'ancien attaquant lyonnais n'a pas seulement touché les supporters rhodaniens. Dans la foulée de l'annonce du décès de Di Nallo, plusieurs clubs français ont salué sa mémoire.

À commencer par le rival de toujours, l'AS Saint-Etienne. Proie favorite du "Petit Prince de Gerland" avec 14 réalisations, le club stéphanois a joué les grands princes. "Il faut un adversaire de taille pour faire de grands Derbys. Fleury Di Nallo était l'un d'eux. L'AS Saint-Étienne salue la mémoire du meilleur buteur de l'histoire de l'OL et adresse ses plus sincères condoléances à ses proches", peut-on lire sur le message de l'ASSE sur les réseaux sociaux.

Une légende à l'OL, un pionnier à Montpellier

Ayant fait le bonheur de l'OL, Fleury Di Nallo a aussi fait celui de Montpellier. D'abord en joueur sur la fin de sa carrière puis en tant que coach. Si son grand ami Louis Nicollin n'est plus de ce monde depuis quelques années déjà, le MHSC n'a pas oublié celui qui avait amené les U18 héraultais en finale de la Coupe Gambardella 1997. Une finale perdue... contre l'OL. "Il a été un pionnier de l’histoire de la Paillade et une légende lyonnaise. Toutes nos pensées vont à sa famille, ses proches et à tous les amoureux de l'OL et du football. Reposez en paix monsieur Di Nallo."

Le RC Lens, le PSG ou encore le SCO Angers ont rendu un hommage sur leur réseau. Il en a été de même pour la Ligue de football professionnel (LFP) qui "apprend avec tristesse la disparition de Fleury Di Nallo, figure majeure de l’Olympique Lyonnais et du football français. Nos pensées vont à sa famille, à ses proches et à tout le club lyonnais."