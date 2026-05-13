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Bernard Lacombe avec son ancien coéquipier et ami Fleury Di Nallo au Parc OL
Bernard Lacombe avec son ancien coéquipier et ami Fleury Di Nallo au Parc OL (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

ASSE, Montpellier, PSG... le football français rend hommage à Di Nallo

  • par David Hernandez
  • 8 Commentaires

    • Suite à l'annonce du décès de Fleury Di Nallo, les hommages se multiplient pour saluer la carrière de l'ancien capitaine de l'OL. Même le rival stéphanois l'a joué avec grande classe pour dire adieu à son bourreau historique.

    Son talent avait dépassé les simples frontières du Rhône. Malgré un nombre de sélections avec l'équipe de France pas vraiment en adéquation avec ses performances à l'OL, Fleury Di Nallo était et restera un grand nom du football français. Alors forcément, en ce mercredi 13 mai, la mort de l'ancien attaquant lyonnais n'a pas seulement touché les supporters rhodaniens. Dans la foulée de l'annonce du décès de Di Nallo, plusieurs clubs français ont salué sa mémoire.

    À commencer par le rival de toujours, l'AS Saint-Etienne. Proie favorite du "Petit Prince de Gerland" avec 14 réalisations, le club stéphanois a joué les grands princes. "Il faut un adversaire de taille pour faire de grands Derbys. Fleury Di Nallo était l'un d'eux. L'AS Saint-Étienne salue la mémoire du meilleur buteur de l'histoire de l'OL et adresse ses plus sincères condoléances à ses proches", peut-on lire sur le message de l'ASSE sur les réseaux sociaux.

    Une légende à l'OL, un pionnier à Montpellier

    Ayant fait le bonheur de l'OL, Fleury Di Nallo a aussi fait celui de Montpellier. D'abord en joueur sur la fin de sa carrière puis en tant que coach. Si son grand ami Louis Nicollin n'est plus de ce monde depuis quelques années déjà, le MHSC n'a pas oublié celui qui avait amené les U18 héraultais en finale de la Coupe Gambardella 1997. Une finale perdue... contre l'OL. "Il a été un pionnier de l’histoire de la Paillade et une légende lyonnaise. Toutes nos pensées vont à sa famille, ses proches et à tous les amoureux de l'OL et du football. Reposez en paix monsieur Di Nallo."

    Le RC Lens, le PSG ou encore le SCO Angers ont rendu un hommage sur leur réseau. Il en a été de même pour la Ligue de football professionnel (LFP) qui "apprend avec tristesse la disparition de Fleury Di Nallo, figure majeure de l’Olympique Lyonnais et du football français. Nos pensées vont à sa famille, à ses proches et à tout le club lyonnais."

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    8 commentaires
    1. Avatar
      olgoneforever - mer 13 Mai 26 à 14 h 23

      Mon idole de très jeune gone de la rue des Trois Marie s'en est allé !
      Le Petit Prince de Gerland que j'admirais quand mon père qui est parti en fin d'année dernière m'amenait tribune Jean Buoi est parti au paradis des footballeurs.
      Repose en paix Petit Prince de Gerland.

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    2. Gerard
      Gerard - mer 13 Mai 26 à 14 h 27

      ...à lui seul il résumait Lyon, l'OL et Gerland !

      RIP Fleury et...un Grand Merci !

      "Allez l'OL" !

      Signaler
    3. Avatar
      olgoneforever - mer 13 Mai 26 à 14 h 29

      Mon idole de petit gone de la rue des Trois Marie est partie !
      Le Petit Prince que j'admirais quand mon père qui est parti récemment m'amenait tribune Jean Bouin !
      Reposez en paix Monsieur Di Nallo au paradis des footballeurs.

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      1. Tongariro
        Tongariro - mer 13 Mai 26 à 15 h 01

        "Le Petit Prince que j'admirais quand mon père qui est parti récemment"

        Condoléances à toi olgoneforever.

        Même si tu es un droitard, tu me sembles une bonne personne (ça peut paraître contradictoire, je l'admets) alors j'espère que le deuil que tu vis n'est pas trop douloureux.

        Puissent ton papa et Fleury se retrouver là-haut.

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        1. Avatar
          olgoneforever - mer 13 Mai 26 à 15 h 04

          Merci monsieur Riro.

        2. Tongariro
          Tongariro - mer 13 Mai 26 à 15 h 14

          Je t'en prie.

          Encore davantage que le temps qui passe, la maladie, etc, la souffrance lors du deuil d'un proche est malheureusement l'un des motifs universels de la condition humaine, donc une source évidente d'empathie (sauf pour quelques sociopathes, évidemment).

          Courage à toi, donc.

      2. Avatar
        Mopi do Brasil - mer 13 Mai 26 à 15 h 16

        Mes sincères condoléances, OLGoneForever. Que l'OL gagne ce week end, pour honorer la mémoire de ton père et de Di Nallo !

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        1. Avatar
          olgoneforever - mer 13 Mai 26 à 15 h 19

          Mopi do Brasil : merci.

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