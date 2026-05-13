Au lendemain de la publication des résultats du premier semestre de la saison de l’OL, John Textor s’est laissé aller à une sortie sur les réseaux sociaux dont il a le secret. Le patron d’Eagle Football Holdings annonce que le club lyonnais et Botafogo vont bientôt prendre des chemins différents. Info ou intox ?

L’étau se resserre autour de lui et il n’a clairement plus le bon rôle dans l’histoire. Néanmoins, John Textor tente encore et toujours de garder la tête haute et de ne pas perdre la face. Mardi, dans la publication des résultats du premier semestre de la saison, l’OL n’avait pas manqué de pointer du doigt les mouvements opaques de l’Américain et qu’il reste encore à démêler toutes ces opérations fantômes… Si la question d’un repreneur pour le club lyonnais est d’actualité et que Michele Kang pourrait bien passer la vitesse supérieure dans son contrôle, Textor souhaite avant tout garder son bébé qu’est Botafogo. Au Brésil, les critiques sont de plus en plus virulentes et le président tente de rassurer au maximum. Ces dernières heures, le club carioca a été une nouvelle fois interdit de recrutement dans le cadre du différend avec Atlanta dans le transfert de Thiago Almada.

À quand un réel dénouement dans ce dossier ?

Pour rassurer tous les supporters de "Fogo", John Textor s’est donc laissé aller à une sortie dont il a le secret sur les réseaux sociaux. "Je peux désormais annoncer qu'un accord a été trouvé avec Ares pour mettre fin à ce conflit, lever les interdictions de transfert grâce à un apport de capitaux, et permettre à l'OL et à Botafogo de prendre des chemins séparés." Peut-on vraiment croire sur parole l’Américain, qui cherche depuis plusieurs années à entourlouper tout son monde ?

Difficile alors que tout ne semble pas réglé dans les affaires lyonnaises et que Botafogo a, dans le même temps, communiqué qu'il ne "relâcherait pas ses efforts pour récupérer ce qui lui est dû". Ce qui n'est pas vraiment ce qui ressort de la publication des comptes brésiliens. À l’OL, pas de commentaires sur cette sortie, mais comme tout l’environnement lyonnais, plus vite John Textor ne sera plus dans le paysage, mieux ce sera. Reste à savoir quand ce dénouement se produira…