Ce lundi, Melchie Dumornay a été élue, par ses pairs, meilleure joueuse de Première Ligue. Voilà qui vient récompenser une saison exceptionnelle.

Si Melchie Dumornay et OL Lyonnes avaient besoin de confiance, voilà qui devrait en apporter un peu. L'Haïtienne a glané lundi le titre de meilleure joueuse de Première Ligue. Elle récompense un bel exercice collectif des championnes de France. Intouchables ou presque cette saison, les joueuses de Jonatan Giraldez s’apprêtent à disputer les matchs les plus importants de leur saison. Samedi d’abord (18h), contre le FC Nantes en demi-finale des play-offs de Première Ligue. Il y aura ensuite la finale de Ligue des champions face au Barça, le 23 mai à Oslo, puis la potentielle finale du championnat.

Une distinction individuelle qui en appelle d'autres

Elles peuvent toujours rêver du quadruplé, alors qu’elles viennent de remporter la Coupe de France en disposant du PSG en finale (4-1). Melchie Dumornay fait partie des éléments forts, cela va de soi. La milieu de terrain réalise une saison pleine sous la tunique lyonnaise. Et elle vient d’être récompensée, en étant élue par ses pairs. Elle a marqué 3 buts et réalisé 9 passes décisives en quinze rencontres, ce qui fait d’elle la meilleure passeuse du championnat. Toutes compétitions confondues, son bilan monte à 9 réalisations et 11 offrandes, en 29 apparitions. Notamment car, en Ligue des champions, la patronne, c’est elle.

Pas d'autre trophée pour OL Lyonnes

Elle était en concurrence avec sa coéquipière Tabitha Chawinga, qui a inscrit onze buts en championnat. Mais aussi avec l’internationale française du Paris FC, Clara Mateo, ainsi que les joueuses du PSG, Sakina Karchaoui et Romée Leuchter, meilleure buteuse de D1. À 22 ans, il s’agit de sa seconde récompense aux trophées UNFP. En 2023, elle avait été désignée meilleur espoir, alors qu’elle évoluait encore à Reims. En attendant le Ballon d’Or, peut-être dès cette année.

D'autres Rodaniennes étaient conviées à la cérémonie, en lice pour aller chercher les autres prix. En plus de Tabitha Chawinga, Lily Yohannes était nommée parmi les meilleurs espoirs. C'est la Montpelliéraine Justine Rouquet, de la même génération que l'Américaine (2007), qui est repartie avec le trophée. Du côté des gardiennes, Christiane Endler faisait partie du gratin du championnat, comme c'est le cas depuis de nombreuses saisons. Mais c'est Mylène Chavas (PFC) qui a été élue.

Enfin, on retrouve quatre membres d'OL Lyonnes dans l'équipe type. En plus de Dumornay, Chawinga et Yohannes, Wendie Renard forme charnière centrale aux côtés de son ancienne coéquipière, Griedge Mbock (PSG).